Serie A, la sesta giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare in tv

Milano, 2 ottobre 2025 - Archiviati gli impegni di Champions League, Europa League e Conference League, è di nuovo tempo di Serie A. Il campionato è giunto alla sesta giornata, che inizierà con l'anticipo del venerdì fra Hellas Verona e Sassuolo. Il piatto forte arriva domenica sera, quando si sfideranno Juventus e Milan, separate in classifica da appena un punto. Provano ad approfittarne le altre: il Napoli ospita il fanalino di coda Genoa, mentre la Roma va a Firenze. Appuntamento casalingo per l'Inter, che a San Siro sfida la sorpresa Cremonese, che già ha battuto il Milan in trasferta e sogna la clamorosa doppietta. Promette spettacolo il duello a Bergamo fra l'Atalanta e il Como. Punti pesanti in chiave salvezza in palio in Parma-Lecce. A completare il quadro ecco Lazio-Torino, Bologna-Pisa e Udinese-Cagliari.

Il programma e dove vedere le gare

Hellas Verona-Sassuolo: venerdì 3 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Parma-Lecce: sabato 4 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Torino: sabato 4 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Cremonese: sabato 4 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Como: sabato 4 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Udinese-Cagliari: domenica 5 ottobre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Pisa: domenica 5 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Roma: domenica 5 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Napoli-Genoa: domenica 5 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Milan: domenica 5 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Hellas Verona-Sassuolo

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Sassuolo (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Parma-Lecce

Parma (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.

Lazio-Torino

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri.

Torino (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni.

Inter-Cremonese

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.

Atalanta-Como

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.

Udinese-Cagliari

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Sebastiano Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

Bologna-Pisa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Marin, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.

Fiorentina-Roma

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

Napoli-Genoa

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.

Juventus-Milan

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

Le designazioni arbitrali

Hellas Verona-Sassuolo: arbitro Fourneau di Roma

Parma-Lecce: arbitro Doveri di Roma

Lazio-Torino: arbitro Piccinini di Forlì

Inter-Cremonese: arbitro Feliciani di Teramo

Atalanta-Como: arbitro Zufferli di Udine

Udinese-Cagliari: arbitro Arena di Torre del Greco

Bologna-Pisa: arbitro Abisso di Palermo

Fiorentina-Roma: arbitro Colombo di Como

Napoli-Genoa: arbitro La Penna di Roma

Juventus-Milan: arbitro Guida di Torre Annunziata

La classifica

Milan, Napoli, Roma 12; Juventus 11; Inter, Atalanta, Cremonese 9; Como 8; Bologna, Cagliari, Udinese 7; Lazio, Sassuolo 6; Parma 5; Torino 4; Fiorentina, Verona 3; Pisa, Genoa, Lecce 2