Da Palladino a Sarri: il valzer di panchine in Serie A

Roma, 28 maggio 2025 – Il campionato è appena finito, ma la Serie A non si ferma. Appena dopo il triplice fischio delle gare di domenica, che hanno sancito gli ultimi esiti per quanto riguardava retrocessioni e zona Europa, è partito il canonico valzer delle panchine che anima il finale di stagione. In queste ore, infatti, si registrano diversi movimenti, alcuni dei quali anche nelle zone altissime della classifica, che rischiano di cambiare profondamente le gerarchie del campionato. L'Atalanta potrebbe iniziare una stagione senza Gasperini per la prima volta dal 2015-16, quando sulla panchina della Dea sedeva Edy Reja. Nell'incontro avvenuto ieri tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico piemontese, infatti, quest'ultimo ha chiesto il permesso di poter trattare anche con altre squadre e qualche ora dopo ci sono stati dei contatti con la Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo tecnico che prenderà il posto di Claudio Ranieri e hanno individuato in Gasperini il sostituto ideale, con la chiamata di ieri che è stata decisamente positiva.

Anche la Lazio si muove e nelle ultime ore c'è stato un contatto con Maurizio Sarri, che fino al marzo del 2024 sedeva proprio sulla panchina biancoceleste, prima di rassegnare le dimissioni. Per l'ex tecnico del Napoli sarebbe pronto un biennale, con Baroni (arrivato l'estate scorsa) che saluterebbe dopo una sola stagione. C'è poi da monitorare la situazione della Fiorentina: in giornata Palladino ha rassegnato le dimissioni, ma la dirigenza viola sta tentando di fargli cambiare idea. Qualora l'ex tecnico del Monza decidesse di non ripensarci e abbandonare definitivamente Firenze, la dirigenza toscana potrebbe fare un tentativo per De Rossi, con Pradè che è un grande estimatore dell'ex allenatore giallorosso e potrebbe decidere di puntare su di lui in vista della prossima annata. Attenzione poi al Torino, con Vanoli sempre più vicino all'addio, e al Cagliari, dove nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena l'incontro tra il presidente Tommaso Giulini e Davide Nicola. Nonostante la salvezza raggiunta in questa stagione, infatti, la permanenza dell'ex allenatore del Crotone non è per nulla scontata e si fa strada sempre di più il nome di Fabio Pisacane, attuale tecnico della primavera rossoblù.

In conclusione, si prepara ad un cambio in panchina anche il Pisa: Inzaghi potrebbe restare in Serie B, con il Palermo che osserva attentamente la situazione, perciò la dirigenza nerazzurra tiene gli occhi aperti e valuta anche altri profili, come Pirlo, Gilardino e Zanetti.