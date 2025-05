Juventus in Champions, Empoli e Venezia in B: gli ultimi verdetti della Serie A

Milano, 25 maggio 2025 – La Juventus in Champions League, mentre la Roma e la Fiorentina disputeranno rispettivamente l'Europa League e la Conference League. In chiave salvezza, Empoli e Venezia in Serie B insieme al Monza. Sono questi i responsi di un'ultima giornata di Serie A davvero emozionante e ricca di continui capovolgimenti di fronte su tutti i campi.

La cronaca dell'ultima giornata

Primo tempo - La prima emozione di serata si registra a Venezia, dove i padroni di casa sbloccano il punteggio con Fila dopo nemmeno due minuti. A Empoli invece è il Verona ad andare in vantaggio con Serdar. La Juventus pareggia i conti dopo poco, ma l'eurogol di Alberto Costa viene annullato per un tocco di mano del portoghese. Intano a Torino la Roma si guadagna un rigore per fallo nell'area granata di Dembele ai danni di Saelemaekers. Sul dischetto si presenta Paredes, che porta sullo 0-1 i giallorossi. Al "Penzo" arriva la reazione della Vecchia Signora, che in sei minuti ribalta la situazione con le reti di Yildiz e Kolo Muani. Prima dei finali di primo tempo, a Roma si registra la rete di Coulibaly, che manda avanti il Lecce sulla Lazio. I salentini però restano in 10 per via dell'espulsione di Pierotti. La sconfitta dei biancocelesti rimetterebbe in gioco in chiave Europa League la Fiorentina, che tuttavia è sotto a Udine a causa del sigillo di Lucca.

Secondo tempo - In avvio di ripresa i viola prima impattano con Fagioli, poi Comuzzo firma l'1-2. A Venezia la Juventus sembra in controllo e invece i lagunari fanno 2-2 con Haps. Stesso risultato al Bluenergy Stadium di Udine, dove va a segno Kabasele. La Roma raddoppia con Saelemaekers e mette al sicuro i tre punti, in attesa del risultato definitivo del "Penzo". Si complica la situazione dell'Empoli, di nuovo in svantaggio con il Verona, con l'Hellas in rete con Bradaric. Cambia nuovamente il risultato pure a Venezia, perché Conceicao ottiene un rigore per fallo nell'area dei veneti di Nicolussi Caviglia. Dagli 11 metri Locatelli non trema e trafigge Radu. In ottica Europa, ecco anche il 2-3 a Udine della Fiorentina con Kean. La girandola di emozioni si chiude qui: la Juventus vola in Champions, mentre la Roma deve accontentarsi dell'Europa League. La volata per la Conference League se l'aggiudica la Viola rispetto alla Lazio. In coda, piangono Empoli e Venezia, che sono retrocesse in B.

I risultati

Atalanta-Parma 2-3

Lazio-Lecce 0-1

Udinese-Fiorentina 2-3

Torino-Roma 0-2

Venezia-Juventus 2-3

Empoli-Hellas Verona 1-2

La classifica finale

Napoli 82; Inter 81; Atalanta 74; Juventus 70; Roma 69; Fiorentina, Lazio 65; Milan 63; Bologna 62; Como 49; Torino, Udinese 44; Genoa 43; Verona 37; Cagliari, Parma 36; Lecce 34; Empoli 31; Venezia 29; Monza 18

Leggi anche: Spezia-Catanzaro 2-1: la finale è degli aquilotti, sfideranno la Cremonese