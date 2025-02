Serie B, 26esima giornata: il Sassuolo vince ancora, il Modena frena lo Spezia

Roma, 15 febbraio 2025 – Continua la marcia del Sassuolo, che dalla sconfitta contro il Pisa ha messo la quinta marcia e contro il Brescia ha centrato il terzo successo di fila, vincendo per 2-0 contro i lombardi. Lovato e il solito Laurienté hanno regalato i tre punti a Grosso: i neroverdi si allontanano sempre di più dal terzo posto occupato dallo Spezia, che ora dista ben undici lunghezze.

I bianconeri di D'Angelo, infatti, non sono andati oltre l'1-1 contro il Modena al Braglia e hanno centrato il secondo pareggio di fila dopo il 2-2 di domenica scorsa contro il Palermo. Con questo risultato, Esposito e compagni si trovano a -3 dal Pisa secondo, che domani può riportarsi a +6 in caso di vittoria contro il Cesena, ma la sfida del Manuzzi sarà tutt'altro che facile.

Nell'anticipo di ieri il Catanzaro ha sconfitto il Cittadella grazie al solito Pietro Iemmello, e, complice il pareggio di questo pomeriggio della Cremonese contro il Bari, ha accorciato sul quarto posto occupato proprio dai grigiorossi: ora i punti di distacco sono solo due. Vittorie per Carrarese e Sudtirol rispettivamente contro Salernitana e Sampdoria.

Al Catanzaro basta Iemmello

I giallorossi di Caserta tornano alla vittoria dopo il pari della scorsa giornata contro il Catanzaro e insidiano la Cremonese al quarto posto. Al Ceravolo arriva un Cittadella in forma dopo il colpo grosso all'Arena Garibaldi contro il Pisa, ma fin dai primi minuti sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, inizialmente con Iemmello e successivamente con Pagano, senza però trovare la rete. Il centravanti dei giallorossi centra il palo al 39', e al 65' trova la rete dell'1-0 approfittando dell'incomprensione tra Maniero e Matino. Sul finale, Iemmello trova addirittura la doppietta, ma il Var annulla tutto per fuorigioco. In ogni caso, il Catanzaro porta a casa i tre punti, importantissimi per la corsa playoff.

Il Modena blocca lo Spezia

Secondo pari di fila per lo Spezia, che contro il Modena non va oltre l'1-1 e concede al Pisa la possibilità di portarsi a +6 sulla terza piazza. Nella sfida del Braglia, le due squadre segnano entrambe nel primo tempo: al 23' sblocca il match Pio Esposito su assist di Reca e al 41' Defrel riporta tutto in parità. Nella ripresa i ritmi si abbassano, con nessuna delle due squadre che riesce a trovare il gol della vittoria. Buon pareggio per il Modena, che si riprende dopo il ko della scorsa giornata contro la Sampdoria.

La Salernitana si sveglia troppo tardi, la Carrese vince 3-2

Allo Stadio Dei Marmi la Carrarese rischia la beffa dopo essersi portata in vantaggio per 3-0 nel giro di 46 minuti, ma alla fine porta a casa i tre punti e ritrova un successo che mancava dal 29 dicembre. Zanon e Finotto segnano rispettivamente al 31' e al 41', e al 46' Zuelli segna il 3-0 in apertura di secondo tempo. A quel punto la Carrarese esce dalla partita, e al 63' Reine-Adelaide segna il gol del 3-1, e all'85' Soriano accorcia ulteriormente le distanze, riaccendendo il finale. La squadra di Calabro, però, non si fa più sorprendere e porta a casa i tre punti.

Merkaj e Casiraghi regalano i tre punti al Sudtirol

Dopo la sconfitta della scorsa giornata contro la Cremonese, il Sudtirol ritorna alla vittoria, sconfiggendo 2-1 la Sampdoria e centrando il terzo successo nelle ultime quattro uscite. Al 6' stappa la partita Merkaj, perfetto sull'assist di Molina, ma appena sei minuti dopo Sibilli riporta tutto in parità. Al termine del primo tempo, i blucerchiati rimangono in dieci uomini a seguito dell'espulsione di Ferrari, e al 75' arriva il secondo giallo anche per Depaoli. A questo punto il Sudtirol si ritrova con ben due uomini in più rispetto agli avversari, e all'88' si porta sul 2-1 grazie a Casiraghi, infallibile dagli undici metri.

Il Sassuolo continua la corsa verso la Serie A

I neroverdi non si fermano più e contro il Brescia si impongono con il risultato di 2-0. Il match si sblocca al 34' con il gol di Lovato, che di testa batte Lezzerini e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa arriva il raddoppio dei neroverdi con Laurienté, che batte l'estremo difensore biancoazzurro per la seconda volta e segna il suo tredicesimo gol in campionato.

Bari e Cremonese si dividono la posta in palio

Al San Nicola non ci sono né vincitori né vinti: tra Bari e Cremonese termina 1-1. Dopo un primo con tante occasioni (tra le quali un gol annullato a Nasti) ma zero gol, nella ripresa passano in vantaggio i grigiorossi grazie a Valoti, che batte Radunovic sull'assist di Johnsen. Il Bari, però, non si arrende e al 93' trova il pari con l'autorete di Bianchetti, che beffa il suo portiere nel tentativo di anticipare Bonfanti.