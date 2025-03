Serie B, 29esima giornata: il Bari ferma il Sassuolo, allo Spezia il big match col Pisa

Roma, 9 marzo 2025 – Tutto riaperto nella corsa alla promozione diretta per la Serie A: lo Spezia torna alla vittoria dopo più di un mese e si riavvicina al Pisa in zona promozione diretta. Nella gara del Picco i liguri si sono imposti 3-2 grazie ai fratelli Esposito e a Wisniewski, autore anche di un'autorete nel primo tempo. Con il ko di questa giornata, il Pisa si allontana ulteriormente dal Sassuolo in vetta, nonostante il pareggio di quest'ultimi contro il Bari. Ora i punti che separano Grosso e Inzaghi sono 9. Al Tombolato, il Sudtirol supera con un rotondo 5-1 il Cittadella e raggiunge proprio la squadra di Dal Canto in classifica.

Il Bari stoppa il Sassuolo

Al Mapei Stadium Sassuolo e Bari si dividono la posta in palio: i neroverdi conquistano il secondo pareggio nelle ultime tre gare e guadagnano un punto sul Pisa secondo, mentre i pugliesi restano attaccati al Palermo all'ottavo posto. La prima azione pericolosa della partita è il colpo di testa di Simic deviato in corner da Moldovan al 34', e tre minuti dopo i biancorossi si portano in vantaggio con Lasagna, che, dopo un tiro respinto da Romagna, trova il corridoio giusto per battere l'estremo difensore del Sassuolo e portare in vantaggio i suoi. Nella ripresa il Sassuolo entra con un'altra mentalità, ma il Bari resiste, almeno fino all'82', quando Volpato trova la rete dell'1-1 definitivo.

Lo Spezia torna alla vittoria nella gara più importante

L'ultima vittoria degli uomini di D'Angelo era datata 1° febbraio, quando al Tombolato Esposito e compagni si imposero con un convincente 2-0. Da quel momento sono arrivati tre pareggi e una sconfitta, che hanno fatto allontanare i bianconeri dalla zona promozione diretta. Con la vittoria di oggi contro il Pisa, però, tutto è nuovamente in discussione, con i punti di distacco tra le due squadre che sono solo tre. La rete che stappa la partita è quella di Wisniewski nella sua porta, per il vantaggio iniziale dei nerazzurri. Al 45', però, i bianconeri pareggiano con una punizione deliziosa di Salvatore Esposito che porta le due squadre negli spogliatoi con il risultato di 1-1. All'inizio della seconda frazione di gioco il Pisa si porta nuovamente in vantaggio con Meister, per poi essere raggiunto al 58' con Pio Esposito. Il gol decisivo arriva al 65' e porta la firma di Wisniewski, che si fa perdonare dopo l'autorete nel primo tempo.

Manita del Sudtirol, Cittadella ko

Partita fenomenale del Sudtirol, che schianta con un secco 5-1 il Cittadella e raggiunge in classifica proprio la squadra di Dal Canto. Dopo un primo tempo nel quale regna l'equilibrio, con le due squadre che tornano negli spogliatoi con il risultato di 0-0, nella ripresa si scatena la furia degli ospiti, che tra il 58' e il 61' si portano addirittura sul 3-0 con Barreca, l'autogol di Matino e Casiraghi. Al 71' segna Giorgini, che al 76' trova la doppietta. Per i padroni di casa, l'unica rete è quella di Desogus al 92'.