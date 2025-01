Doppia rimonta al Martelli. Il Mantova non muore mai

di Luca MarinoniMANTOVAIl Mantova non si arrende mai. La squadra di Possanzini incappa in alcuni errori di troppo in difesa che offrono a Depaoli una comoda doppietta nel primo tempo. Andati all’intervallo sotto di due reti, però, i virgiliani non solo non si arrendono, ma trovano la forza per raddrizzare la situazione con l’uno-due di Mancuso (nella foto) e Trimboli in avvio di ripresa, dando poi vita ad un finale aperto ad ogni risultato, con buone occasioni su entrambi i fronti che tuttavia non modificano il definitivo 2-2. Un pareggio che consente ai biancorossi di mantenere invariate le distanze con la zona rossa della classifica e, nel contempo, di impedire ai blucerchiati una risalita che avrebbe potuto creare problemi a Burrai e compagni.

Il tutto per un punto di sostanza, che consente alla matricola biancorossa di continuare a guardare avanti con fiducia, tanto più che Possanzini d’ora in poi potrà contare anche su Flavio Paoletti, centrocampista classe 2003, in grado di giostrare come trequartista. Il giocatore, cresciuto proprio nella Sampdoria, ha già raggiunto i suoi nuovi compagni dopo l’esperienza maturata in Turchia nelle fila del Fatih Karagumruk e potrà fornire il suo apporto già dalla trasferta di sabato prossimo a Modena. Per quel che riguarda la gara con i blucerchiati, il match propone un copione già visto dai tifosi virgiliani che assistono a una buona partenza della loro squadra. Vanificata, tra il 22’ ed il 24’ del primo tempo, da due amnesie che consentono a Depaoli di firmare la doppietta che sembra chiudere anzitempo la contesa. Il Mantova non è però di questo parere e dopo aver colpito un palo poco prima dell’intervallo, torna in campo nella ripresa deciso a raddrizzare la situazione e impiega solo 8’ a portarsi sul 2-2 grazie alle reti di Mancuso e dell’ex Trimboli. A questo punto entrambe le contendenti cercano il risultato pieno, ma il punteggio non cambia più, sancendo comunque un punto di valore per i biancorossi.