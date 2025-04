Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite

Roma, 19 aprile 2025 – Pasquetta all'insegna della Serie B: lunedì scenderanno in campo tutte le squadre per il 34esimo turno di campionato, con ancora tanti incroci decisivi. Il Sassuolo, che la scorsa giornata ha conquistato la promozione matematica in Serie A con cinque giornate d'anticipo, va a caccia del titolo, e alle 15 troverà davanti a sé un Frosinone che nelle ultime settimane ha decisamente cambiato passo, abbandonando le zone roventi della classifica e salendo fino al dodicesimo posto. I ciociari vogliono staccare sempre di più la zona playout, ma lunedì contro i neroverdi non sarà per nulla facile. Allo stesso orario andranno in scena anche Juve Stabia – Sampdoria, Mantova – Catanzaro, Cittadella – Salernitana, Palermo – Carrarese, Brescia – Reggiana e Spezia – Cosenza, mentre Sudtirol – Bari sarà l'anticipo della giornata, e si giocherà alle 12:30. Alle 17:30 sarà la volta di Modena – Cesena, mentre alle 20:30 il big match Pisa – Cremonese chiuderà il turno: i nerazzurri inseguono la promozione diretta, mentre i grigiorossi non vogliono perdere di mira il terzo posto occupato dallo Spezia, che ora dista sei lunghezze.

Il programma delle gare e dove vederle

Sudtirol – Bari: lunedì 21 aprile, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Juve Stabia – Sampdoria: lunedì 21 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Mantova – Catanzaro: lunedì 21 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cittadella – Salernitana: lunedì 21 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sassuolo – Frosinone: lunedì 21 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Carrarese: lunedì 21 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Brescia – Reggiana: lunedì 21 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Spezia – Cosenza: lunedì 21 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Cesena: lunedì 21 aprile, ore 17:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pisa – Cremonese: lunedì 21 aprile, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Sudtirol – Bari Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Davi, Pietrangeli; Martini, Merkaj, Praszelik, Veseli, Casiraghi; Odogwu, Molina. All. Castori

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli, Maita, Maiello, Dorval; Falletti, Maggiore; Lasagna. All. Longo. Juve Stabia – Sampdoria Juve Stabia (3-4-3): Thiam; Bellich, Peda, Ruggero; Floriani, Leone, Mosti, Fortini; Candellone, Adorante, Piscopo. All. Pagliuca. Sampdoria (4-3-3): Cragno; Berezsynski, Altare, Curto, Beruatto; Vieira, Ricci, Benedetti; Depaoli, Niang, Sibilli. All. Evani. Mantova – Catanzaro Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Redolfi, De Maio, Giordano; Trimboli, Artioli; Bragantini, Aramu, Mancuso; Mensah. All. Possanzini. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta. Cittadella – Salernitana Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi; Carissoni, Vita, Tronchin, Tessitore, Masciangelo; Rabbi, Pandolfi. All Dal Canto. Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Locoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri. All. Marino. Sassuolo – Frosinone Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Pieragnolo; Mazzitelli, Obiang; Berardi, Volpato, Laurienté; Moro. All. Grosso. Frosinone (4-3-3): Cerofolini; J. Oyono, Monterisi, Cittadini, Marchizza; Barcella, Bohinen, Vural; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze. All. Bianco. Palermo – Carrarese Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi. Carrarese (3-5-2): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Finotto, Cherubini. All. Calabro. Brescia – Reggiana Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bertagnoli, Bisoli, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini. All. Maran. Reggiana (3-5-2): Motta; Libutti, Sosa, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti, Kabashi, Portanova, Marras; Gondo, Vido. All. Dionigi. Spezia – Cosenza

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito S., Bandinelli, Aurelio; Esposito P., Lapadula. All. D’Angelo. Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Venturi; Ricciardi, Kouan, Gargiulo, Ricci; Florenzi, Cruz; Artistico. All. Alvini. Modena – Cesena Modena (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. All. Mandelli. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Saric, S. Bastoni, Celia; Tavsan; Antonucci, C. Shpendi. All. Mignani. Pisa – Cremonese Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard, Angori; Meister, Tramoni; Lind. All. Inzaghi. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Valoti, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.

La designazione arbitrale

Sudtirol – Bari: arbitro Dionisi, assistenti Peretti e Ricci, IV Ufficiale De Angeli, VAR Baroni, AVAR Abisso. Juve Stabia – Sampdoria: arbitro Fourneau, assistenti Fontani e Cavallina, IV Ufficiale Leone, VAR Nasca, AVAR Longo. Mantova – Catanzaro: arbitro Massimi, assistenti Catallo e Regattieri, IV Ufficiale Maccorin, VAR Maggioni, AVAR Pagnotta. Cittadella – Salernitana: arbitro Aureliano, assistenti Dei Giudici e Barone, IV Ufficiale Renzi, VAR Volpi, AVAR Marini. Sassuolo – Frosinone: arbitro Crezzini, assistenti Votta e Scarpa, IV Ufficiale Nigro, VAR Rapuano, AVAR Muto. Palermo – Carrarese: arbitro Perri, assistenti Capaldo e Laudato, IV Ufficiale Gemelli, VAR Serra, AVAR Sacchi. Brescia – Reggiana: arbitro Rutella, assistenti Prenna e Arace, IV Ufficiale Lovison, VAR Ghersini, AVAR Di Vuolo. Spezia – Cosenza: arbitro Di Marco, assistenti Politi e Niedda, IV Ufficiale Picardi, VAR Guida, AVAR Gualtieri. Modena – Cesena: arbitro Arena, assistenti Scarpa e Bitonti, IV Ufficiale Calzavara, VAR Prontera, AVAR Camplone. Pisa – Cremonese: arbitro Pezzuto, assistenti Tegoni e Cortese, IV Ufficiale Silvestri, VAR Giua, AVAR Minelli.