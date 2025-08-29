Probabili formazioni orari e dove vedere le partite della seconda giornata di Serie B

Roma, 29 agosto 2025 – Seconda giornata di Serie BKT, nel bel mezzo del mercato e con un occhio alla sosta nazionali, che terrà fermo il campionato per due settimane: si riprende il 12 settembre. La prima gara di questo turno vedrà contrapposte Reggina ed Empoli: i toscani sono una delle principali candidate alla promozione, dopo essere scese dalla Serie A nella scorsa stagione. Pagliuca e i suoi arrivano dalla vittoria casalinga contro il Padova, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta contro un'altra big, il Palermo di Inzaghi. Quella del Mapei Stadium, però, sarà una storia diversa ancora tutta da scrivere: fischio d'inizio alle 20:30. Domani, invece, si partirà alle 19 con due gare: Mantova – Pescara e Juve Stabia – Venezia, per poi chiudere alle 21 con Spezia – Catanzaro, Cesena – Entella e Palermo – Frosinone. Domenica si disputeranno quattro partite, due alle 19 (Sudtirol – Sampdoria e Carrarese – Padova) e due alle 21 (Modena – Avellino e Bari – Monza).

Il programma delle gare e dove vederle

Reggiana – Empoli: venerdì 29 agosto, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Pescara: sabato 30 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Juve Stabia – Venezia: sabato 30 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Catanzaro: sabato 30 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cesena – Entella: sabato 30 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Frosinone: sabato 30 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sudtirol – Sampdoria: domenica 31 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Padova: domenica 31 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Avellino: domenica 31 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Bari – Monza: domenica 31 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Reggiana – Empoli Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Marras, Portanova; Gondo. All. Dionigi. Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, F. Carboni; Ceesay, Ilie; Popov. All. Pagliuca. Mantova - Pescara Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Trimboli, Majer; Bragantini, Caprini, Mancuso; Bonfanti. All. Possanzini. Pescara (3-5-1-1): Desplanches; Brosco, Corbo, Pellacani; Oliveri, Squizzato, Valzania, Dagasso, Olzer; Merola; Di Nardo. All. Vivarini. Juve Stabia – Venezia Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Varnier, Bellich; Carissoni, Leone, Mosti, Reale; Cacciamani, Piscopo; Candellone. All. Abate. Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Franjic; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Yeboah, Adorante. All. Stroppa. Spezia – Catanzaro Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Cistana; Mateju, Nagy, S. Esposito, Candelari, Candela; Soleri, Di Serio. All. D'Angelo. Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Frosinini, Bettella, Antonini, Varrengia; Pontisso, Rispoli; D'Alessandro, Iemmello, Nuamah; Pittarello. All. Aquilani. Cesena – Entella Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, S. Bastoni, Frabotta; Berti; C. Shpendi, Blesa. All. Mignani. Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Guiu, Flavio Russo. All. Chiappella. Palermo – Frosinone Palermo (3-4-2-1): Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Gyasi; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Brecaglia, Monterisi, Marchizza; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. Sudtirol – Sampdoria Südtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Coulibaly, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Pecorino. All Castori. Sampdoria (4-2-3-1): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Venuti; Abildgaard, Bellemo; Cherubini, Henderson, Benedetti; Coda. All. Donati. Carrarese – Padova Carrarese (3-4-1-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Bozhanaj; Finotto, Abiuso. All.Calabro. Padova (3-5-1-1):Fortin; Perrotta, Villa, Faedo; Capelli, Varas, Fusi, Baselli, Barreca; Di Maggio; Bortolussi. All. Andreoletti. Modena – Avellino Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, Zampano; Di Mariano, Gliozzo. All. Sottil. Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Manzi, Milani; Sounas, Palumbo, Besaggio; Insigne, Russo; Lescano. All. Biancolino. Bari – Monza Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Verreth, Castrovilli; Partipilo, Moncini, Sibilli. All. Caserta. Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota. All. Bianco.

La designazione arbitrale

Reggiana – Empoli: arbitro Sacchi, assistenti Scatragli e Colaianni, IV Ufficiale Manzo, VAR Maggioni, AVAR Fourneau. Juve Stabia – Venezia: arbitro Perenzoni, assistenti Bercigli e Grasso, IV Ufficiale Colombo, VAR Giua, AVAR Piccinini. Mantova – Pescara: arbitro Mucera, assistenti Lo Cicero e Pedone, IV Ufficiale Dionisi, VAR Mazzoleni, AVAR Monaldi. Cesena – Entella: arbitro Turrini, assistenti Berti e Fontani, IV Ufficiale Perri, VAR Marini, AVAR Baroni. Palermo – Frosinone: arbitro Di Bello, assistenti Politi e Ceolin, IV Ufficiale Castellone, VAR Nasca, AVAR Serra. Spezia – Catanzaro: arbitro Rapuano, assistenti Yoshikawa e Cortese, IV Ufficiale Pizzi, VAR Gariglio, AVAR Santoro. Carrarese – Padova: arbitro Zanotti, assistenti Ceccon e Emmanuele, IV Ufficiale Arena, VAR Di Paolo, AVAR Prenna. Sudtirol – Sampdoria: arbitro Fabbri, assistenti Cavallina e Pressato, IV Ufficiale Poli, VAR Camplone, AVAR Prontera. Bari – Monza: arbitro Galipò, assistenti Mokhtar e Pistarelli, IV Ufficiale Di Marco, VAR Volpi, AVAR Ghersini. Modena – Avellino: arbitro Massimi, assistenti Di Gioia e laghezza, IV Ufficiale Renzi, VAR pairetto, AVAR Serra.