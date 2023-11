La serie b. Parma, solo pari. Colpo del Venezia. Due squadre in fuga

Questi i risultati della 14esima giornata del campionato di Serie B: Sampdoria-Spezia 2-1 (giocata venerdì) Bari-Venezia 0-3, Cittadella-Sudtirol 2-1, Como-Feralpisalò 2-1, Cremonese-Lecco 1-0, Parma-Modena 1-1, Reggiana-Ascoli 1-1, Pisa-Brescia 1-1.

Le ultime due partite della 14esima giornata, Catanzaro-Cosenza e Ternana-Palermo, sono in programma oggi alle 16.15. In classifica una coppia al comando, con Parma e Venezia che viaggiano appaiate a quota 30 punti. Il prossimo turno di campionato è in programma nel fine settimana fra l’1 e il 3 dicembre.