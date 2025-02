Serie B, il Palermo cala il tris con il Cosenza e ritrova il successo esterno dopo quattro mesi

Bologna, 23 febbraio 2025 – Dopo quattro mesi di digiuno lontano dal Barbera, il Palermo di Alessio Dionisi – che con questi tre punti rinsalda la sua posizione sulla panchina dei siciliani – ritrova la via del successo e lo fa travolgendo a domicilio con un perentorio 3-0 il Cosenza sempre più solo in coda al campionato di Serie B: i rosanero hanno aperto le danze attorno alla mezz’ora grazie a Niccolò Pierozzi che, sul cross di Valerio Verre ha attaccato il secondo palo inserendosi tra i centrali avversari e trafiggendo con il mancino Micai. Un lampo che ha facilitato le cose per il Palermo che al 56’ ha trovato il raddoppio grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di D’Orazio e trasformato da Brunori. I siciliani hanno poi chiuso ogni discorso al 65’ con la seconda rete in rosanero del neoarrivato Pohjanpalo che ha capitalizzato al massimo un filtrante di Verre, realizzando il tris con un preciso mancino. In zona playoff è invece arrivato l’importante scatto del Catanzaro che ha piegato 1-0 Lo Spezia al Picco: i bianconeri si sono visti revocare un rigore al 12’ per simulazione di Pio Esposito, ma la “sliding door” della gara è stata al 65’ quando l’attaccante dei liguri Gianluca Lapadula, entrato all’inizio della ripresa, è stato espulso dopo un brutto intervento ai danni di Petriccioni. Ai calabresi, rimasti a quel punto in undici contro dieci, sono bastati altri 10’ per trovare il gol partita con Pittarello che, appena entrato, ha addomesticato un pallone spalle alla porta, si è girato magistralmente e ha insaccato la palla a fil di palo. In pieno recupero, è stata poi ristabilita la parità numerica per via del cartellino rosso rimediato da Giacomo Quagliata. Si è invece chiusa sull’1-1 la sfida dell’Arechi tra la Salernitana padrona di casa e il Frosinone. A partire meglio è stata la formazione ciociara che ha subito preso in mano il controllo del match giocando con maggiore dinamismo ed è passata in vantaggio già al 27’ con il mancino scoccato dal limite dell’area di Anthony Partipilo che ha colto un po’ di sorpresa il portiere amaranto Christensen. Tre minuti più tardi, il Frosinone è poi arrivato a un passo dal raddoppio con la conclusione di Begic su cui Christensen si è riscattato. Nella ripresa è però arrivata la reazione dei campani che al 58’ hanno sfiorato il pari con la splendida girata di Cerri su cui Cerofolini si è superato alzando il pallone sopra la traversa. Preludio al gol dell’1-1 firmato al 65’ da Paolo Ghiglione che ha risolto un flipper in area con una potente conclusione conclusione a mezza altezza. Per la squadra di mister Paolo Bianco – alla prima sulla panchina ciociara – le cose hanno rischiato ulteriormente con le espulsioni di Di Chiara prima e di Kone poi ma, grazie anche a un Cerofolini determinante su Bronn, i gialloblù sono riusciti a proteggere il prezioso punto. Infine, allo stadio Rigamonti è finita a reti bianche tra il Brescia padrone di casa e il Sudtirol.