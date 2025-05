Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 38esima giornata

Roma, 8 maggio 2025 – Sarebbe stata l'ultima gara di campionato, ma, dato il rinvio della trentaquattresima, quelli di domani saranno i penultimi 90 minuti di questo campionato di Serie B, con l'ultima giornata che andrà in scena martedì alle 20:30. Tanti verdetti ancora in ballo, a partire dalla situazione riguardante i playoff, dove solo Spezia, Cremonese e Juve Stabia sono sicure di un posto. Anche la situazione playout è tutta da decifrare, e lo scontro tra Sampdoria e Salernitana sarà fondamentale per capire chi parteciperà ai playoff e chi retrocederà direttamente in Serie C, dato che i blucerchiati sono terzultimi a quota 37 e i granata hanno appena due punti in più. Oltre questa gara, si giocheranno anche Palermo – Frosinone, Pisa – Sudtirol, Spezia – Cremonese, Mantova – Carrarese, Modena – Brescia, Cittadella – Bari, Sassuolo – Catanzaro, Juve Stabia – Reggiana e Cosenza – Cesena, tutte alle 20:30 di domani.

Il programma delle gare e dove vederle

Palermo – Frosinone: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pisa – Sudtirol: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Cremonese: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Carrarese: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Brescia: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cittadella – Bari: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sassuolo – Catanzaro: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Juve Stabia – Reggiana: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Salernitana: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cosenza – Cesena: venerdì 9 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Palermo - Frosinone

Palermo (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi. Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Monterisi, Lucioni, Bettella; Oyono J., Kone, Vural, Bracaglia; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze. All. Bianco. Pisa – Sudtirol Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Marin, Abildgaard, Sernicola; Moreo, Tramoni; Meister All. Castori. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Masiello; Molina, Pyythia, Kofler, Casiraghi, Davi; Odogwu, Rover. All. Inzaghi. Spezia – Cremonese Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Vignali; Elia, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Lapadula, Esposito. All. D’Angelo. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Valoti, Zanimacchia; Bonazzoli, Johnsen. All. Stroppa. Mantova - Carrarese Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso Fiori; Mensah. All: Possanzini. Carrarese (3-5-1-1): Ravaglia; Zanon, Oliana, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Giovani, Cicconi; Cherubini; Finotto. All. Calabro. Modena – Brescia Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Defrel. All. Mandelli. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Borrelli, D’Andrea; Moncini. All. Maran. Cittadella – Bari Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Palmieri, Amatucci, D'Alessio; Tessiore; Okonkwo, Rabbi. All. Dal Canto. Bari (3-5-2): Pissardo; Mantovani, Vicari, Obaretin; Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval; Bonfanti, Lasagna. All. Longo. Sassuolo – Catanzaro Sassuolo (4-2-3-1): Satalino; Toljan, Lovato, Muharemovic, Pieragnolo; Moro, Mazzitelli; Berardi, Ghion, Boloca; Laurienté. All. Grosso. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm, Petriccione, Pontisso, Pompetti, Quagliata; Biasci, Iemmello. All. Caserta. Juve Stabia – Reggiana Juve Stabia (3-4-3): Thiam; Baldi, Varnier, Bellich; Andreoni, Pierobon, Mosti, Fortini; Piscopo, Adorante, Candellone. All. Pagliuca. Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Lucchesi; Fiamozzi, Reinhart, Ignacchiti, Marras; Vergara, M. Portanova; Gondo. All. Dionigi. Sampdoria – Salernitana Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Ferrari, Altare; Depaoli, Vieira, Ricci, Venuti; Sibilli, Akinsanmiro; Coda. All. Evani. Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Zuccon, Corazza; Soriano, Verde; Cerri. All. Marino. Cosenza – Cesena Cosenza (3-4-2-1): Micai; Hristov, F. Sgarbi, Caporale; Ciervo, Kouan, Gargiulo, D'Orazio; S. Mazzocchi, Rizzo Pinna; Zilli. All. Alvini. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Saric, Calo, Celia; S. Bastoni, Berti; C. Shpendi. All. Mignani.

Le designazioni arbitrali

Cittadella – Bari: arbitro Massimi, assistenti Di Monte e Arace, IV Ufficiale Zoppi, VAR Volpi, AVAR Colombo. Cosenza – Cesena: arbitro Prontera, assistenti Ricci e Scarpa, IV Ufficiale Pacella, VAR Nasca, AVAR Gariglio. Juve Stabia – Reggiana: arbitro Zufferli, assistenti Mondin e Galimberti, IV Ufficiale Vogliacco, VAR Manganiello, AVAR Tremolada. Mantova – Carrarese: arbitro Monaldi, assistenti Politi e Biffi, IV Ufficiale Migliorini, VAR Baroni, AVAR Marini. Modena – Brescia: arbitro Santoro, assistenti D'Ascanio e Catallo, IV Ufficiale Gemelli, VAR Pezzuto, AVAR Pagnotta. Palermo – Frosinone: arbitro Dionisi, assistenti Barone e Luciani, IV Ufficiale Vingo, VAR Pairetto, AVAR Marcenaro. Pisa – Sudtirol: arbitro Cosso, assistenti Massara e Vigile, IV Ufficiale Rinaldi, VAR Ghersini, AVAR Di Vuolo. Sampdoria – Salernitana: arbitro Rapuano, assistenti Rossi e Bahri, IV Ufficiale Gauzolino, VAR Mazzoleni, AVAR Longo. Sassuolo – Catanzaro: arbitro Perenzoni, assistenti Scarpa e Di Giacinto, IV Ufficiale Mazzoni, VAR Serra, AVAR Muto. Spezia – Cremonese: arbitro Rutella, assistenti Rocca e Trasciatti, IV Ufficiale Gangi, VAR Maggioni, AVAR Paganessi.