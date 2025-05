Playoff Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le semifinali d'andata

Roma, 20 maggio 2025 – Dopo il primo turno, nel quale sono arrivate le vittorie contro Cesena e Palermo, il Catanzaro e la Juve Stabia sono pronte a scendere nuovamente in campo, questa volta per le semifinali. I calabresi affronteranno lo Spezia, che ha chiuso il campionato al terzo posto, mentre i gialloblù se la vedranno con la Cremonese di Stroppa, che ha terminato la regular season in quarta posizione. Entrambe le gare si disputeranno domani alle 20:30, con Catanzaro e Juve Stabia che giocheranno il primo atto delle semifinali in casa, mentre il ritorno di entrambe le sfide sarà domenica: Cremonese – Juve Stabia si giocherà alle 17:15 e Spezia – Catanzaro andrà in scena alle 19:30.

Catanzaro – Spezia

Il Catanzaro ha compiuto la prima missione, superando il Cesena in casa nel turno preliminare dei playoff. Nel match giocato sabato, i calabresi si sono imposti 1-0 grazie alla rete del classico Pietro Iemmello, arrivato a quota 17 gol in campionato. L'attaccante, che si è visto annullare il vantaggio al 36' a causa di un fuorigioco, non si è perso d'animo e ha comunque timbrato il cartellino nella ripresa, sul cross perfetto di Pontisso. Tuttavia, il numero 9 non è stato l'unico protagonista della gara. Nella vittoria contro i romagnoli, infatti, è impressa anche la mano di Pigliacelli, che ha neutralizzato il calcio di rigore calciato da Shpendi al 50'. Ora servirà un'altra grande prestazione, contro un avversario difficilissimo. Davanti al Catanzaro ci sarà uno Spezia che per gran parte della stagione ha sfiorato la promozione diretta, salvo poi “arrendersi” ai playoff. Dopo una prima parte di stagione di altissimo livello, i bianconeri hanno avuto una flessione nelle ultime uscite, e si sono classificati al terzo posto, a dieci punti di distacco dal Pisa secondo. Dopo due sconfitte consecutive, una delle quali pesantissima contro la Cremonese, lo Spezia ha chiuso la regular season con una vittoria, 3-1 contro il Cosenza, che le ha quantomeno permesso di arrivare ai playoff con serenità. Ora ci sarà il primo atto delle semifinali, domani alle 20:30, con il Ceravolo che sarà pronto a spingere gli uomini di Caserta, e domenica alle toccherà al Picco caricare i suoi beniamini. Inoltre, lo Spezia può accontentarsi anche di un pareggio al termine del doppio confronto, data la posizione favorevole di classifica. Di seguito le probabili formazioni.

Probabili formazioni di Catanzaro – Spezia

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamiglio, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Biasci, Iemmello. All. Caserta. Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Cassata, Nagy, Kouda, Elia; Lapadula, Esposito. All. D’Angelo.

Dove vedere Catanzaro – Spezia in tv e in streaming

Catanzaro – Spezia sarà visibile dalle 20:30 di mercoledì 21 giugno su Dazn e su Amazon Prime al Canale “LaB Channel”.

La designazione arbitrale

Catanzaro – Spezia: arbitro Bonacina, assistenti Tegoni e Rossi, IV Ufficiale Colombo, VAR Gariglio, AVAR Pezzuto.

Juve Stabia – Cremonese

Dopo la vittoria contro il Palermo, la Juve Stabia vuole continuare a sognare, ma ora ci sarà lo scoglio Cremonese da superare. Ai gialloblù è bastato Adorante al 67' per trovare la vittoria contro i rosanero che gli ha permesso di passare il turno. Il Menti ha trascinato la squadra di Pagliuca per tutta la partita ed è pronto a fare il bis anche domani contro i grigiorossi di Stroppa, che sono tra i favoriti per la promozione finale. La Cremonese ha chiuso il campionato al quarto posto, a +6 proprio sulla Juve Stabia e nella penultima giornata ha rischiato addirittura di arrivare terza, dopo aver battuto lo Spezia nello scontro diretto. Tuttavia, nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta contro il Pisa, perciò Stroppa e i suoi hanno chiuso a quota 61 punti. Domani inizierà il percorso nei playoff anche per i grigiorossi, che in stagione contro la squadra di Pagliuca hanno conquistato una vittoria (2-1 il 20 ottobre 2024) e un pareggio (1-1 lo scorso 13 aprile). Così come lo Spezia, anche la Cremonese potrà accontentarsi di un pareggio al termine del doppio confronto, ma la Juve Stabia sogna in grande, perciò Stroppa e i suoi non devono assolutamente sottovalutare la partita. L'andata si giocherà domani al Menti, con il calcio d'inizio in programma per le 20:30, mentre il ritorno andrà in scena domenica alle 17:15 allo Zini. Di seguito le probabili formazioni.

Probabili formazioni di Juve Stabia – Cremonese

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Mosti, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone. All. Pagliuca. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Gelli, Pickel, Majer, Valoti, Paulo; Bonazzoli, De Luca. All. Stroppa.

Dove vedere Juve Stabia – Cremonese in tv e in streaming

Juve Stabia – Cremonese sarà visibile dalle 20:30 di mercoledì 21 giugno su Dazn e su Amazon Prime al Canale “LaB Channel”.

La designazione arbitrale

Juve Stabia – Cremonese: arbitro Collu, assistenti Baccini e Ricci, IV Ufficiale Sozza, VAR Meraviglia, AVAR Ghersini.