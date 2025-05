Playoff Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere la finale di andata Cremonese-Spezia

Roma, 28 maggio 2025 – È giunto il momento della verità: il 29 maggio alle 20:30 si giocherà la finale di andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia. Il primo atto si giocherà allo Zini, mentre il secondo al Picco domenica 1 giugno alle 20:30. Lo Spezia ha chiuso il campionato al terzo posto, con 66 punti conquistati, cinque in più della Cremonese, che ha terminato al quarto posto. Se per i liguri non ci sono stati problemi durante i playoff, con la vittoria contro il Catanzaro sia all'andata (2-0 al Ceravolo) che al ritorno (2-1 in Liguria), per la Cremonese è servita la gara di ritorno dello Zini per conquistare l'accesso alla finale. Al Menti, infatti, la Juve Stabia si è imposta 2-1 e a più riprese ha sfiorato anche la terza rete, ma nella gara di ritorno non c'è stata storia, con la squadra di Stroppa che ha vinto con un netto 3-0 e ha strappato il pass per l'ultimo atto dei playoff. Lo Spezia partirà avvantaggiato data la posizione in classifica: con un pareggio come risultato complessivo sarebbero D'Angelo e i suoi ad essere promossi in massima serie, perciò la Cremonese partirà aggressiva fin dai primi minuti, per cercare di indirizzare la gara a suo favore e per sfruttare l'impeto del pubblico di casa, che è pronto a trascinare i grigiorossi. L'ultima apparizione in Serie A di entrambe le squadre risale al 2022-23: i lombardi si classificarono al penultimo posto, mentre lo Spezia venne sconfitto nello spareggio contro il Verona. In questa stagione, le due squadre si sono incontrate alla quinta giornata (nella quale la gara è terminata in pareggio) e nel trentottesimo turno, dove la Cremonese si è imposta 3-2 grazie ai gol di Barbieri, Azzi e Vandeputte, mentre per lo Spezia le reti sono state di Pio Esposito e Lapadula.

Le probabili formazioni di Cremonese – Spezia

Cremonese (3-5-2): Fulignati, Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez All. Stroppa. Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Kouda, Vignali; Di Serio, Pio Esposito. All. D’Angelo.

Dove vedere Cremonese – Spezia in tv e in streaming

La gara tra Cremonese e Spezia sarà visibile domani alle 20:30 su DAZN.

La designazione arbitrale

L'arbitro sarà Pairetto, gli assistenti Giallatini e Cecconi, il quarto ufficiale Zufferli. Al VAR ci sarà Mazzoleni e l'AVAR sarà Meravoglia.