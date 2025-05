Playoff Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le semifinali di ritorno

Roma, 24 maggio 2025 – Tutto pronto per le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B, prima di lasciare spazio alla finalissima. Le gare tra Cremonese e Juve Stabia e tra Spezia e Catanzaro andranno in scena domani: la prima allo Zini alle 17:15, mentre la seconda al Picco alle 19:30. Le due partite saranno tutt'altro che simili: a seguito della sconfitta dell'andata, la Cremonese è costretta a ribaltare il risultato, ma può accontentarsi anche di una vittoria con un solo gol di scarto, dato che la classifica gioca a suo vantaggio. Dall'altra parte, però, ci sarà una Juve Stabia che non vuole smettere di sognare e cercherà di difendere la vittoria del Menti. L'altra partita, invece, vede uno Spezia con un piede e mezzo in finale: gli uomini di D'Angelo si sono imposti con un secco 2-0 nella gara del Ceravolo, e domani dovranno semplicemente difendere il vantaggio davanti al pubblico di casa. Anche in caso di parità complessiva passerebbero i liguri, dato il terzo posto nella regular season.

Cremonese – Juve Stabia

La gara di andata ha visto la Juve Stabia partire bene e trovare il vantaggio con Pierobon al 34', per poi raddoppiare con Adorante al 58'. La Cremonese ha sofferto tanto le avanzate dei campani, che a più riprese hanno sfiorato anche il terzo gol, ma alla fine è riuscita ad accorciare le distanze con Johnsen al 77'. La rete dell'ex Venezia ha riacceso le speranze dei grigiorossi, che ora cercheranno di ribaltare la gara davanti al pubblico di casa. Lo Zini è pronto a spingere gli uomini di Stroppa alla remuntada, consapevole che basterebbe anche una vittoria con un solo gol di scarto. Dato il posizionamento in classifica, infatti, la Cremonese passerebbe il turno in caso di pareggio complessivo, perciò la Juve Stabia dovrà riuscire a contenere le avanzate dei padroni di casa, che partiranno aggressivi fin dai primi minuti. Inoltre, Pagliuca dovrà fare a meno di Ruggero che, a seguito del cartellino giallo rimediato nella gara di andata, non sarà disponibile per il match di domani. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate allo Zini, la partita è terminata 1-1: era il 13 aprile e per i gialloblù segnò Adorante al 72', con Bonazzoli che rispose dieci minuti dopo riportando il match in equilibrio. La gara di domani sarà completamente diversa, e anche la pressione giocherà un ruolo fondamentale, perciò Pagliuca e Stroppa dovranno tenere conto anche di questo fattore.

Le probabili formazioni di Cremonese – Juve Stabia

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Folino; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Bonazzoli. All. Stroppa. Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Varnier, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Fortini; Piscopo, Candellone; Adorante. All. Pagliuca.

Dove vedere Cremonese – Juve Stabia in tv e in streaming

Cremonese – Juve Stabia sarà visibile dalle 17:15 di domenica 25 maggio su Dazn e su Amazon Prime al Canale “LaB Channel”.

Spezia – Catanzaro

Spezia – Catanzaro sarà completamente diversa rispetto alla sfida tra la Cremonese e la Juve Stabia. L'andata, giocata lo scorso mercoledì al Ceravolo, ha visto i liguri imporsi con un secco 2-0 firmato Di Serio e Pio Esposito, che gli ha dato un enorme vantaggio in vista del match di ritorno. La squadra di D'Angelo, infatti, ha dalla sua parte anche il fattore classifica, dato che ha chiuso al terzo posto dietro Sassuolo e Pisa. Così come la Cremonese contro la Juve Stabia, anche lo Spezia potrebbe accontentarsi di chiudere con un pareggio come risultato complessivo, dato che passerebbe ugualmente in finale, ma, visto come è andata la gara di andata, al Catanzaro servirebbe un miracolo per ribaltare la gara e rimettere in discussione il passaggio del turno. Tuttavia, gli uomini di Caserta in questa stagione hanno già dimostrato di poter far male allo Spezia al Picco, così com'è successo lo scorso 23 febbraio, quando i calabresi ebbero la meglio grazie al gol di Pittarello al 75'. Questa, però, sarà una gara completamente diversa, e, nonostante il vantaggio, lo Spezia non deve assolutamente abbassare la guardia, mentre il Catanzaro ha il dovere di crederci per chiudere la stagione senza rimpianti.

Le probabili formazioni di Spezia – Catanzaro

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio, Esposito, Di Serio. All. D’Angelo.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Ilie, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta.

Dove vedere Spezia – Catanzaro in tv e in streaming

Spezia – Catanzaro sarà visibile dalle 19:30 di domenica 25 maggio su Dazn e su Amazon Prime al Canale “LaB Channel”.