Probabili formazioni e dove vedere la quinta giornata di Serie B

Roma, 26 settembre 2025 – Da questa sera partirà il quinto turno di Serie B, che ci accompagnerà per tutto questo fine settimana. La prima gara che andrà in scena sarà quella tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma per oggi alle 20:30 al Ceravolo. Da un lato ci sono i gialloblù di Abate, che con la vittoria della scorsa partita sono balzati al settimo posto in classifica, dall'altra i calabresi, in preda ad una vera e propria “pareggite”. Il grosso della giornata, però, si giocherà domani. Ben cinque gare alle 15: Venezia – Spezia, Avellino – Entella, Sudtirol – Reggiana, Mantova – Frosinone e Cesena – Palermo. Poi, alle 17:15, sarà la volta di Monza – Padova e alle 19:30 andrà in scena Bari – Sampdoria. Domenica, invece, gli ultimi due match: Modena – Pescara alle 17:15 ed Empoli – Carrarese alle 19:30.

Il programma delle gare e dove vederle

Catanzaro – Juve Stabia: venerdì 26 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Venezia – Spezia: sabato 27 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Avellino – Entella: sabato 27 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sudtirol – Reggiana: sabato 27 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Frosinone: sabato 27 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cesena – Palermo: sabato 27 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Monza – Padova: sabato 27 settembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Bari – Sampdoria: sabato 27 settembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Pescara: domenica 28 settembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Empoli – Carrarese: domenica 28 settembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Catanzaro – Juve Stabia Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Bettella, Antonini; Favasuli, Rispoli, Pontisso, D'Alessandro; Cissé, Iemmello, Pandolfi. All. Aquilani. Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni, Leone, Correia, Pierobon; Candellone, Piscopo; Gabrielloni. All. Abate. Avellino – Entella Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Fontanarosa, Simic, Cagnano; Missori, Sounas, Palmiero, Cancellotti; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. Entella (3-4-2-1): Colombi; Del Lungo, Parodi, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Karic, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti. All. Chiappella. Cesena – Palermo Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Castagnetti, Adamo; Blesa, Shpendi. All. Mignani. Palermo (3-4-2-1): Joronen; Diakité, Ceccaroni, Bani; Augello, Gomes, Segre, Pierozzi; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Mantova – Frosinone Mantova (4-2-3-1): Festa; Randelli, Cella, Mantovani, Bani; Trimboli, Majer; Caprini, Falletti, Mensah; Mancuso. All. Possanzini Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Koné, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. Sudtirol - Reggiana Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, El Kaouakibi; Molina, Tait, Tronchin, Mallamo, Davi S.; Pecorino, Merkaj. All. Castori. Reggiana (3-4-2-1): Motta; Bonetti, Papetti, Libutti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. All. Dionigi. Venezia – Spezia Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko; Hainaut, Doumbia, Kike Perez, Busio, Bjarkason; Yeboah, Adorante. All. Stroppa. Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Beruatto; Di Serio, Vlahovic. All. D’Angelo. Monza – Padova Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Caprari, Mota; Alvarez. All. Bianco. Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Crisetig, Varas, Fusi, Barreca; Bortolussi; Lasagna. All. Andreoletti. Bari - Sampdoria Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolaou; Dorval, Verreth, Braunoder, Dickmann; Sibilli, Castrovilli, Gytkjaer. All. Caserta. Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Vulikic, Riccio, Hadzikadunic; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Venuti; Barak, Benedetti, Cuni. All. Donati. Modena - Pescara Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Defrel, Gliozzi. All. Sottil. Pescara (3-4-3): Desplanches; Brosco, Corbo, Pellacani; Corazza, Squizzato, Dagasso, Olivieri; Olzer, Tsadjout, Valzania. All. Vivarini. Empoli – Carrarese Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Guarino, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Ghion, Carboni; Ilie, Shpendi; Popov. All. Pagliuca. Carrarese (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Ruggeri; Zanon, Schiavi, Hasa, Cicconi; Arena, Bozhanaj, Abiuso. All. Calabro.

La designazione arbitrale

Catanzaro – Juve Stabia: arbitro Sacchi, assistenti Votta e Bianchini, IV Ufficiale Di Reda, VAR Baroni, AVAR Serra. Avellino – Entella: arbitro Perri, assistenti Mokhtar e Ricci, IV Ufficiale Rapuano, VAR Camplone, AVAR Rutella. Cesena – Palermo: arbitro Massa, assistenti Lo Cicero e Belsanti, IV Ufficiale Diop, VAR Maresca, AVAR Maggioni. Mantova – Frosinone: arbitro Bonacina, assistenti Cipressa e Scarpa, IV Ufficiale Turrini, VAR Paterna, AVAR Santoro. Sudtirol – Reggiana: arbitro Marcenaro, assistenti Mondin e Rinaldi, IV Ufficiale Tremolada, VAR Volpi, AVAR Monaldi. Venezia – Spezia: arbitro Fabbri, assistenti Ceolin e Catallo, IV Ufficiale Bozzetto, VAR Pezzuto, AVAR Gualtieri. Monza – Padova: arbitro Arena, assistenti Garzelli e Luciani, IV Ufficiale Mazzoni, VAR Serra, AVAR Baroni. Bari – Sampdoria: arbitro Marchetti, assistenti berti e Regattieri, IV Ufficiale Leone, VAR Guida, AVAR Cosso. Modena – Pescara: arbitro Allegretta, assistenti Passeri e Galimberti, IV Ufficiale Galipò, VAR Dionisi, AVAR Volpi. Empoli – Carrarese: arbitro Di Marco, assistenti Preti e Giuggioli, IV Ufficiale Zanotti, VAR Prontera, AVAR Del Giovane.