Probabili formazioni e dove vedere le partite della terza giornata di Serie B

Roma, 12 settembre 2025 – Dopo la sosta si torna in campo, con la Serie BKT che ripartirà dal match di oggi tra Avellino e Monza: da un lato i lombardi, reduci dalla retrocessione in cadetteria e chiamati ad un'annata da protagonista, mentre dall'altro ci sono i campani, saliti in Serie B nella scorsa stagione. Finora, il Monza ha collezionato 4 punti: vittoria nella prima giornata contro il Mantova e pareggio nella seconda contro il Bari, mentre l'Avellino ha trovato il suo primo punto in campionato in casa del Modena, dopo la sconfitta nel primo turno contro il Frosinone. Il grosso della giornata, però, si svolgerà domani. Alle 15 andranno in scena ben quattro partite: Juve Stabia – Reggiana, Padova – Frosinone, Pescara – Venezia e Modena – Bari. Alle 17:15 sarà il turno di Catanzaro – Carrarese e alle 19:30 si giocherà Sampdoria – Cesena. Domenica, invece Entella – Mantova si disputerà alle 15, Sudtirol – Palermo alle 17:15 ed Empoli – Spezia alle 19:30.

Il programma delle gare e dove vederle

Avellino – Monza: venerdì 12 settembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Juve Stabia – Reggiana: sabato 13 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Padova – Frosinone: sabato 13 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pescara – Venezia: sabato 13 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Bari: sabato 13 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Catanzaro – Carrarese: sabato 13 settembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Cesena: sabato 13 settembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Entella – Mantova: domenica 14 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sudtirol – Palermo: domenica 14 settembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Empoli – Spezia: domenica 14 settembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Avellino – Monza Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Simic, Enrici, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Insigne; Lescano, Biasci. All. Biancolino. Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Galazzi, Caprari; Mota. All. Bianco. Juve Stabia – Reggiana Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Varnier, Stabile; Carissoni, Leone, Pierobon, Mosti, Cacciamani; Burnete, Candellone. All. Abate. Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. All. Dionigi. Padova – Frosinone Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Harder, Baselli, Varas, Barreca; Bortolussi, Di Maggio. All. Andreoletti. Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Bracaglia, Gelli, Marchizza; Calo, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. Pescara – Venezia Pescara (3-4-3): Desplanches; Brosco, Corbo, Pellacani; Valzania, Squizzato, Dagasso, Olivieri; Olzer, D Nardo, Sgarbi. All. Vivarini. Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Franjic; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Casas, Adorante. All. Stroppa. Modena – Bari Modena (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Defrel, Gliozzi. All. Sottil. Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Verreth, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli. All. Caserta. Catanzaro – Carrarese Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Brighenti, Antonini, Di Chiara; Rispoli, Pontisso; Liberali, Iemmello, Nuamah; Pandolfi. All. Aquilani. Carrarese (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Ruggeri, Zanon, Parlanti, Zuelli, Cicconi, Finotto, Bozhanaj, Abiuso. All. Calabro. Sampdoria – Cesena Sampdoria (4-3-3): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Conti, Abildgaard, Henderson; Depaoli, Coda, Pafundi. All. Donati. Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani. Sudtirol – Palermo Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi S.; Odogwu, Pecorino. All. Castori. Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Ceccaroni, Bani; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Empoli – Spezia Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Tosto, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Yepes, Carboni; Ilie, Ceesay; Popov. All. Pagliuca. Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Mateju; Artistico, Vlahovic. All. D’Angelo.

La designazione arbitrale

Avellino – Monza: arbitro Pezzuto, assistenti Votta e Giuggioli, IV Ufficiale Ursini, VAR Nasca, AVAR Del Giovane. Juve Stabia – Reggiana: arbitro Perri, assistenti Preti e Zanellati, IV Ufficiale Crezzini, VAR Prontera, AVAR Santoro. Modena – Bari: arbitro Calzavara, assistenti Moro e Bianchini, IV Ufficiale Marinelli, VAR Maresca, AVAR Maggioni. Padova – Frosinone: arbitro Di Marco, assistenti Barone e Rinaldi, IV Ufficiale Sacchi, VAR Baroni, AVAR Paganessi. Pescara – Venezia: arbitro Dionisi, assistenti Ricci e Scarpa, IV Ufficiale D'Esuanio, VAR Ghersini, AVAR Di Vuolo. Catanzaro – Carrarese: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Zingarelli e Zezza, IV Ufficiale Angelillo, VAR Camplone, AVAR Marini. Sampdoria – Cesena: arbitro Mariani, assistenti Vecchi e Galimberti, IV Ufficiale Gandino, VAR Pairetto, AVAR Gualtieri. Virtus Entella – Mantova: arbitro Allegretta, assistenti Capaldo e Niedda, IV Ufficiale Sozza, VAR Giua, AVAR Gariglio. Sudtirol – Palermo: arbitro La Penna, assistenti Passeri e Santarossa, IV Ufficiale Gianquinto, VAR Doveri, AVAR Cosso. Empoli – Spezia: arbitro Feliciani, assistenti Laudato e Fontani, IV Ufficiale Galipò, VAR Serra, AVAR Maresca.