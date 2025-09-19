Probabili formazioni e dove vedere le partite della quarta giornata di Serie B

Roma, 19 settembre 2025 – Tutto pronto per la quarta giornata di Serie B: si parte oggi alle 19 con la sfida tra Frosinone e Sudtirol. Da un lato la squadra di Alvini, in testa alla classifica insieme a Modena, Cesena e Palermo, dall'altro Castori e i suoi, che nella scorsa giornata hanno subito la prima sconfitta in campionato. Alle 21 toccherà al Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato tra le mura amiche contro il Bari: i rosanero cercano punti per mantenere la vetta della classifica, mentre i biancorossi sono ancora a caccia della prima vittoria dopo aver subito due sconfitte e pareggiato nel secondo turno contro il Monza. Il maggior numero di partite verranno giocate domani: alle 15 si disputeranno Spezia – Juve Stabia, Venezia – Cesena e Reggiana – Catanzaro, mentre alle 17:15 sarà il turno di Monza – Sampdoria e alle 19:30 di Mantova – Modena. Si chiude domenica con le ultime tre gare: alle 15 Carraese – Avellino, alle 17:15 Pescara – Empoli e alle 19:30 Padova – Entella.

Il programma delle gare e dove vederle

Frosinone – Sudtirol: venerdì 19 settembre, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Bari: venerdì 19 settembre, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Juve Stabia: sabato 20 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Venezia – Cesena: sabato 20 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Reggiana – Catanzaro: sabato 20 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Monza – Sampdoria: sabato 20 settembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Modena: sabato 20 settembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Avellino: domenica 21 settembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pescara – Empoli: domenica 21 settembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Padova – Entella: domenica 21 settembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Frosinone – Sudtirol Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi S.; Odogwu, Merkaj. All. Castori. Palermo – Bari Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Ceccaroni, Bani; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Maggiore; Partipilo, Moncini, Antonucci. All. Caserta. Reggiana – Catanzaro Reggiana (3-4-2-1): Motta; Rozzio, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart, Mendicino, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. All. Dionigi. Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Bettella, Antonini, Di Chiara; Petriccione, Pontisso; Cisse, Oudin, Nuamah; Iemmello. All. Aquilani. Spezia – Juve Stabia Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto; Artistico, Vlahovic. All. D’Angelo. Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile; Carissoni, Leone, Correia, Cacciamani; Mosti, Piscopo; Gabrielloni. All. Abate. Venezia – Cesena Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Franjic; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Fila, Adorante. All. Stroppa. Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Castagnetti, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani. Monza – Sampdoria Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Galazzi, Ciurria; Mota. All. Bianco. Sampdoria (4-3-3): Coucke; Venuti, Coubis, Hadzikadunic, Ioannou; Bellemo, Ferri, Henderson; Barak, Coda, Cherubini. All. Donati. Mantova – Modena Mantova (4-2-3-1): Festa; Randelli, Maggioni, Castellini, Bani; Trimboli, Majer; Caprini, Falletti, Fiori; Bonfanti. All. Possanzini Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil. Carrarese – Avellino Carrarese (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Ruggeri; Zanon, Schiavi, Hasa, Cicconi; Arena, Bozhanaj, Abiuso. All. Calabro. Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Fontanarosa, Simic, Enric; Missori, Besaggio, Palmiero, Milani; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. Pescara – Empoli Pescara (3-4-3): Desplanches; Brosco, Corbo, Pellacani; Corazza, Squizzato, Dagasso, Olivieri; Olzer, Tsadjout, Di Nardo. All. Vivarini. Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Tosto, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Yepes, Carboni; Ilie, Ceesay; Popov. All. Pagliuca. Padova – Entella Padova (3-4-2-1): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Crisetig, Varas, Barreca; Joao Silva, Di Maggio; Lasagna. All. Andreoletti. Entella (3-4-2-1): Colombi; Del Lungo, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Della Vecchia, Di Mario; Franzoni, Guiu; Debenedetti. All. Chiappella.

La designazione arbitrale

Frosinone – Sudtirol: arbitro Zanotti, assistenti Colarossi e Monaco, IV Ufficiale Dionisi, VAR Piccinini, AVAR Maggioni. Palermo – Bari: arbitro Perenzoni, assistenti Niedda e Biffi, IV Ufficiale Ianniello, VAR Meraviglia, AVAR Monaldi. Reggiana – Catanzaro: arbitro Turrini, assistenti Trinchieri e Emmanuele, IV Ufficiale Fabbri, VAR Giua, AVAR Piccinini. Spezia – Juve Stabia: arbitro Massimi, assistenti Di Giacinto e Regattieri, IV Ufficiale Burlando, VAR Camplone, AVAR marini. Venezia – Cesena: arbitro Marchetti, assistenti Palermo e Colaianni, IV Ufficiale Mastrodomenico, VAR Serra, AVAR Rutella. Monza – Sampdoria: arbitro Abisso, assistenti Bitonti e El Filali, IV Ufficiale Allegretta, VAR Mazzoleni, AVAR Gariglio. Mantova – Modena: arbitro Pairetto, assistenti Cortese e Grasso, IV Ufficiale Mirabella, VAR Nasca, AVAR Ghersini. Carrarese – Avellino: arbitro Mucera, assistenti Imperiale e Pistarelli, IV Ufficiale Fourneau, VAR Volpi, AVAR Cosso. Pescara – Empoli: arbitro Di Bello, assistenti Pressato e Pascarella, IV Ufficiale Luongo, VAR Baroni, AVAR Prenna. Padova – Entella: arbitro Galipò, assistenti Bercigli e Laghezza, IV Ufficiale Calzavara, VAR Prontera, AVAR Santoro.