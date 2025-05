Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 37esima giornata

Roma, 3 maggio 2025 – Dopo meno di tre giorni tornerà in campo la Serie B per la trentasettesima giornata di campionato, la terzultima, visto che oltre la trentottesima bisognerà recuperare la numero 34 che si sarebbe dovuta giocare il lunedì di Pasquetta. Tante lotte ancora in gioco, dai playoff alla retrocessione, passando per la battaglia playout. C'è poi il Pisa di Inzaghi, a caccia di un punto che gli garantirebbe la promozione diretta in Serie A, ma domani davanti a sé troverà un Bari che ha il dovere di riscattarsi dai due ko consecutivi incassati nelle ultime due partite, e che deve tornare al successo per assicurarsi un posto in zona playoff. Il calcio d'inizio di questa partita è fissato per le 15, alla stessa ora di Brescia – Juve Stabia, Cesena – Palermo, Salernitana – Mantova, Carrarese – Modena, Sudtirol – Cosenza, Frosinone – Cittadella, Catanzaro – Sampdoria e Reggiana – Spezia. Il posticipo sarà il big match tra Cremonese e Sassuolo, in programma per le 19:30.

Il programma delle gare e dove vederle

Brescia – Juve Stabia: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cesena – Palermo: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Salernitana – Mantova: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Bari – Pisa: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Modena: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sudtirol – Cosenza: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Frosinone – Cittadella: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Catanzaro – Sampdoria: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Reggiana – Spezia: domenica 4 maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cremonese – Sassuolo: domenica 4 maggio, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Brescia – Juve Stabia Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Cistana, Corrado; Besaggio, Verreth, Bisoli; Galazzi; Borrelli, Juric. All. Maran. Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini; Sgarbi; Mosti, Adorante. All. Pagliuca. Cesena – Palermo Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Saric, Calò, Donnarumma; Bastoni, Antonucci; Shpendi. All. Mignani. Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Nikolaou; Pierozzi, Ranocchia, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi. Salernitana – Mantova Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Locoshvili; Ghiglione, Amatucci, Zuccon, Corazza; Soriano, Verde; Cerri. All. Marino. Mantova (4-2-3-1): Festa; Brignani, Cella, De Maio, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini.

Bari-Pisa

Bari (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Vicari, Obaretin; Favasuli, Lella, Benali, Maggiore, Dorval; G. Pereiro, Lasagna. All. Longo.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Idrissa Touré, Marin, M. Solbakken, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Inzaghi. Carrarese – Modena Carrarese (3-5-1-1): Fiorillo; Zanon, Oliana, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Cherubini; Finotto. All. Calabro. Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Defrel. All. Mandelli. Sudtirol – Cosenza Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; El Kaouakibi, Pyythia, Martini, Belardinelli, Barreca; Merkaj, Gori. All. Castori. Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Hristov, Venturi; Ricciardi, Kouan, Gargiulo, D’Orazio; Florenzi, Rizzo Pinna; Mazzocchi. All. Alvini. Frosinone – Cittadella Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono A., Monterisi, Bettella, Marchizza; Vural, Bohinen, Kone; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze. All. Bianco. Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Angeli, Pavan, Tessiore; Palmieri, Casolari, Carissoni; Desogus; Pandolfi, Okwonkwo. All. Dal Canto. Catanzaro – Sampdoria Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Bonini, Antonini, Scognamillo; Quagliata, Pontisso, Pompetti, Petriccione, Cassandro; Compagnon, Iemmello. All. Caserta. Sampdoria (3-5-2): Cragno; Curto, Ferrari, Altare; Depaoli, Ricci, Vieira, Benedetti, Beruatto; Borini, Coda. All. Evani. Reggiana – Spezia Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Sosa, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Maggio, Portanova; Vido. All. Dionigi. Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Vignali, Nagy, Bandinelli, Reca; Lapadula, Pio Esposito. All. D'Angelo. Cremonese – Sassuolo Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa. Sassuolo (4-2-3-1): Satalino; Toljian, Lovato, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Lipani; Volpato, Verdi, Pierini; Mulattieri. All. Grosso.

Le designazioni arbitrali

Bari – Pisa: arbitro Marcenaro, assistenti Scatragli e Bianchini, IV Ufficiale Grasso, VAR Maggioni, AVAR Massimi. Brescia – Juve Stabia: arbitro Marinelli, assistenti Cipriani e Emmanuele, IV Ufficiale Poli, VAR Nasca, AVAR Sozza. Carrarese – Modena: arbitro Perri, assistenti Fontani e Arace, IV Ufficiale Cappai, VAR Giua, AVAR Sacchi. Catanzaro – Sampdoria: arbitro Ayroldi, assistenti Di Iorio e Prenna, IV Ufficiale Colaninno, VAR Piccinini, AVAR Santoro. Cesena – Palermo: arbitro Aureliano, assistenti Lombardo e Pressato, IV Ufficiale Iannello, VAR Fabbri, AVAR Muto. Frosinone – Cittadella: arbitro Bonacina, assistenti Raspollini e Scarpa, IV Ufficiale Di Reda, VAR Zufferli, AVAR Di Vuolo. Reggiana – Spezia: arbitro Guida, assistenti Cavallina e Miniutti, IV Ufficiale Diop, VAR Rapuano, AVAR Perenzoni. Salernitana – Mantova: arbitro Prontera, assistenti Ceccon e Bitonti, IV Ufficiale Gemelli, VAR Di Paolo, AVAR Cosso. Sudtirol – Cosenza: arbitro Tremolada, assistenti Ricciardi e Giuggioli, IV Ufficiale Pasculli, VAR Maresca, AVAR Pagnotta. Cremonese – Sassuolo: arbitro Galipò, assistenti Cipressa e Monaco, IV Ufficiale Andeng, VAR Baroni, AVAR Longo.