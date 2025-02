Serie B, venticinquesima giornata: frena anche lo Spezia

Roma, 9 febbraio 2025 – Non solo il ko del Pisa all'Arena Garibaldi contro il Cittadella, le sorprese del venticinquesimo turno di Serie B non sono finite ieri. Nella giornata di oggi, infatti, lo Spezia di D'Angelo non va oltre il 2-2 in casa contro il Palermo e non riesce a capitalizzare lo stop dei nerazzurri, guadagnando solo un punto che accorcia di poco la distanza con la seconda piazza. A dire il vero questo pareggio vale oro per lo Spezia, dato che fino al 91' si trovava sotto per 2-0 e solo nei minuti finali è riuscito a raddrizzare la partita grazie ai gol di Pio Esposito e Aurelio. Bene la Cremonese, che supera 3-1 in casa il Sudtirol grazie al gol di Vandeputte e alla doppietta di De Luca: i grigiorossi si staccano dal Catanzaro e mantengono quantomeno la possibilità di vedere i playoff al termine della stagione, in quanto i punti di distacco con lo Spezia al terzo posto sono nove. Il Cesena torna alla vittoria dopo un pari e una sconfitta: contro la Reggiana decide Saric, mentre la Juve Stabia sconfigge 3-1 il Bari e stacca in classifica proprio i biancorossi. I campani salgono a 36 punti, mentre la squadra di Longo rimane a quota 33, ma la zona playoff non è a rischio.

Il Cesena di misura

Nella sfida emiliano-romagnola tra la Reggiana e il Cesena sono i bianconeri ad esultare al triplice fischio, e ritrovano i tre punti dopo il pari contro il Bari e la sconfitta della scorsa giornata contro il Catanzaro. Quella del Mapei Stadium non è una partita ricca di occasioni da gol, con un primo tempo che scivola via senza particolari situazioni interessanti né da una parte né dall'altra. Il match si stappa nella ripresa, precisamente al 58', con Saric, che, complice una deviazione, batte Bardi e porta in vantaggio i suoi. Nei minuti successivi il Cesena fa buona guardia e controlla bene il vantaggio, andando vicina al raddoppio all'83' con Adamo, che però trova l'ottima risposta di Bardi. Per i granata si tratta del secondo ko consecutivo: Viali e i suoi rimangono fermi a quota 28, al pari della Sampdoria e del Mantova, ma ora il terzultimo posto dista solo tre punti.

La Cremonese torna alla vittoria e allontana il Catanzaro

I grigiorossi tengono accese le speranze playoff, sconfiggendo 3-1 il Sudtirol e portandosi a -9 dallo Spezia in terza piazza. Allo Zini sblocca il match Vandeputte, che sull'assist di Coccolo batte Adamonis e porta in vantaggio i suoi con il suo terzo centro in campionato. Il vantaggio galvanizza la Cremonese che prova subito ad ammazzare la partita, ma solo i legni le impediscono di tornare negli spogliatoi in vantaggio di due reti. Nel secondo tempo il Sudtirol trova il pari con Davì, che, servito perfettamente da Merkaj, riporta tutto in parità all'alba dell'ora di gioco. La Cremonese non si perde d'animo e inizia nuovamente a spingere per tornare in vantaggio, e al 76' gli sforzi della squadra di Stroppa vengono ripagati: sul cross di Johnsen arriva puntuale De Luca, che di testa supera nuovamente l'estremo difensore del Sudtirol e riporta la sua squadra in vantaggio. Nei minuti finali, precisamente al 92', il numero 9 trova la doppietta personale, portando il risultato sul 3-1 definitivo. La Cremonese torna al successo dopo un solo punto in due partite, mentre per il Sudtirol arriva nuovamente una sconfitta dopo due vittorie consecutive.

Il Palermo sfiora il colpo grosso: Pio Esposito e Aurelio recuperano il doppio svantaggio

Lo Spezia non sfrutta la sconfitta del Pisa contro il Cittadella e in casa contro il Palermo guadagna un punto che, alla fine dei conti, vale oro colato per come si era messa la partita. Al Picco, infatti, il Palermo passa immediatamente in vantaggio con Ranocchia, che supera un difensore con un gioco di prestigio e batte Chichizola col sinistro. Lo Spezia reagisce immediatamente, e al 5' sfiora il pari con Pio Esposito, che centra la traversa sul cross del fratello. Al 28' i bianconeri trovano il gol del pari con Mateju, ma l'arbitro annulla tutto per un fallo in attacco. Il Palermo resiste, torna negli spogliatoi in vantaggio e nel secondo tempo si porta addirittura sul 2-0 con Brunori, che si avventa per primo sulla respinta di Chichizola e appoggia in rete. Ma lo Spezia non muore mai, e al 92' Pio Esposito riapre la partita sul cross di Kouda, per poi trovare il 2-2 definitivo con Aurelio tre minuti dopo.

Piscopo, Adorante, Leone: la Juve Stabia sconfigge il Bari

La squadra di Pagliuca ritorna alla vittoria dopo la sconfitta dello scorso turno e aggancia il Catanzaro al quinto posto in classifica. Al Menti sblocca il match Piscopo al 21', e al 35' serve una grande risposta di Radunovic per evitare il 2-0. Il doppio vantaggio è solo rimandato: dopo due minuti dall'inizio della ripresa, Adorante è il primo ad avventarsi sulla respinta corta di Radunovic e spinge indisturbato il pallone oltre la linea. Dopo aver sfiorato il 3-0, il Bari accorcia le distanze con Gaston Pereiro al 75', ma nei minuti di recupero Leone segna la rete per il 3-1 definitivo.