Serie B, risultati nona giornata: sorride il Bari, 2-2 tra Padova e Juve Stabia

Roma, 26 ottobre 2025 – Si chiude la nona giornata di Serie B con le due gare di oggi. Tra Padova e Juve Stabia non ci sono né vincitori né vinti, all'Euganeo termina 2-2: inizialmente trova il vantaggio Bortolussi su calcio di rigore, con Cacciamani che nel recupero del primo tempo segna il gol del pari e riporta il risultato in equilibrio. I campani ribaltano la sfida con De Pieri al 68', ma al 73' segna ancora Bortolussi per il 2-2 definitivo, che consegna un punto a testa alle due squadre. Il Padova si trova al nono posto in classifica al pari della Reggiana e dell'Avellino, mentre la Juve Stabia è sesta insieme alla Carrarese. Ritrova il successo il Bari di Fabio Caserta, che al San Nicola supera il Mantova nello scontro salvezza e sale a quota 9 punti, al pari del Catanzaro al quindicesimo posto. Possanzini e i suoi, invece, scivolano all'ultimo posto in solitaria.

Bortolussi non basta, all'Euganeo vince l'equilibrio

Partita spettacolare tra Padova e Juve Stabia, con quattro gol e tante occasioni da entrambe le parti, ma al triplice fischio non prevale nessuna delle due squadre. I gialloblù partono meglio, impegnando Fortin già al 6' con una conclusione da fuori area di Leone, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Bortolussi, che al 17' trasforma il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo un fallo di mano di Piscopo. La Juve Stabia, però, trova il pari con Cacciamani allo scadere del primo tempo e torna negli spogliatoi con il risultato di 1-1. Al 65' Lasagna va vicino al gol del 2-1, ma tre minuti dopo arriva il sorpasso degli ospiti con De Pieri. Il vantaggio della Juve Stabia, però, dura solo cinque minuti, perché al 73' segna ancora Bortolussi, per il 2-2 definitivo.

Moncini condanna il Mantova

Momento nerissimo per il Mantova, che incassa nuovamente una sconfitta dopo due pareggi consecutivi e scende all'ultimo posto in solitaria. Poche occasioni da rete nella prima frazione di gioco, con nessuna delle due squadre che riesce a trovare il gol, ma nella ripresa il Bari passa in vantaggio con Moncini, che ribatte in porta sulla respinta corta di Festa. Il Mantova prova a buttarsi in avanti alla ricerca del pari, ma il Bari resiste e porta a casa tre punti importantissimi, che gli consentono di agganciare il Catanzaro al quindicesimo posto in classifica.