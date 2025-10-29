Serie B, risultati decima giornata: vincono Venezia e Catanzaro, pari tra Spezia e Mantova

Roma, 29 ottobre 2025 – Cala il sipario sul decimo turno di Serie B. Il Venezia torna alla vittoria contro il Sudtirol e raggiunge il Palermo al quinto posto in classifica, decidono le reti di Doumbia, Kike Perez e Yeboah. Secondo successo consecutivo per il Catanzaro, che supera il Mantova con un convincente 3-1 e scala la classifica fino a raggiungere il dodicesimo posto: al Martelli ci pensano Cissè, Favasuli e l'autorete di Majer a ribaltare lo svantaggio iniziale di Mancuso. Tra Spezia e Padova, invece, non si va oltre il pari: al vantaggio iniziale di Lapadula risponde Lasagna. I liguri salgono a quota 7, mentre il Padova raggiunge l'Avellino al decimo posto.

Il Venezia cala il tris

Ottima prova del Venezia di Stroppa, che ritrova la vittoria sconfiggendo il Sudtirol con un netto 3-0. Al Penzo parte meglio il Venezia, ma i gol arrivano soltanto al termine del primo tempo: al 39' segna ancora Doumbia dopo la rete contro la Carrarese, mentre nei minuti di recupero arriva il raddoppio di Kike Perez con un tiro a giro che si insacca alle spalle di Poluzzi. Nella ripresa, il Sudtirol entra in campo più aggressivo, ma il Venezia si rende pericoloso al 57' con Yeboah, che centra il palo con un tiro dal limite dell'area. L'appuntamento con il gol per il classe 2000, però, è solo rimandato, dato che al 67' batte per la terza volta Poluzzi sull'assist perfetto di Kike Perez. Con questo risultato, il Venezia agguanta il Palermo in classifica, mentre il Sudtirol resta fermo a quota 10.

Il Catanzaro è guarito

Anche il Catanzaro ha iniziato a correre: dopo la vittoria dello scorso turno, la prima in campionato, gli uomini di Aquilani centrano il secondo successo di fila, superando 3-1 il Mantova al Martelli. I padroni di casa partono meglio, trovando il gol del vantaggio con Mancuso al 7', ma con il passare dei minuti il Catanzaro cresce e al 68' trova il pareggio grazie all'autorete di Majer. Passano appena sette minuti e gli uomini di Aquilani completano la rimonta con Cissè, che batte Festa con un destro a giro. All'80' Favasuli chiude la pratica, insaccando a porta vuota il pallone del 3-1.

Lasagna risponde a Lapadula: 1-1 tra Spezia e Padova

Non riesce il bis allo Spezia, che dopo la vittoria contro l'Avellino viene fermato in casa dal Padova. Apre le marcature Lapadula al 17', perfetto sul cross di Di Serio, ma, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di una rete, il Padova pareggia i conti al 66' con Lasagna. Sul finale, i bianconeri sfiorano il 2-1 con Aurelio, ma il risultato non cambia più: al triplice fischio non ci sono né vincitori né vinti.