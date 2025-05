Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B

Roma, 13 maggio 2025 – Termina nel modo peggiore la stagione della Sampdoria, che retrocede in Serie C. I blucerchiati non vanno oltre il pareggio contro la Juve Stabia, che li condanna definitivamente alla discesa in terza serie. Stesso destino per il Cittadella, che nello scontro salvezza con la Salernitana perde 2-0, mentre la squadra di Marino affronterà ai playout il Frosinone. Per quanto riguarda i playoff, nulla da fare per il Bari: il Cesena sconfigge il Modena e si qualifica come settima, complice il pareggio del Palermo contro la Carrarese.

0-0 al Menti: per la Sampdoria è Serie C

Non potevano immaginarsi un finale peggiore i giocatori della Sampdoria, che dopo aver vinto la scorsa giornata contro la Salernitana non vanno oltre il pari al Menti contro la Juve Stabia. Poche occasioni, con la più clamorosa che capita a Niang all'82', ma che non riesce a capitalizzare. Lo 0-0 certifica la retrocessione dei blucerchiati in Serie C, mentre per la Juve Stabia il quinto posto è in cassaforte: ai playoff affronterà il Palermo.

Mantova e Catanzaro non si fanno male

Al Mantova serviva un punto per salvarsi matematicamente e così è stato: contro il Catanzaro arriva uno 0-0 tutt'altro che entusiasmante che però garantisce la salvezza agli uomini di Possanzini. Con questo risultato, i giallorossi chiudono la regular season al sesto posto.

Il pareggio non basta: Bari, addio sogno playoff

La sconfitta della scorsa giornata contro il Cittadella aveva decisamente abbassato le possibilità di vedere il Bari ai playoff, e con il pareggio contro il Sudtirol è arrivata la certezza: la squadra di Longo chiude al nono posto, non riuscendo a qualificarsi ai playoff. Per centrare un posto tra le prime otto, ai biancorossi serviva una vittoria e una sconfitta del Cesena, ma i bianconeri hanno avuto la meglio contro il Modena e Longo e i suoi non sono andati oltre lo 0-0.

Basta Antonucci, il Cesena è settimo

Non solo il Cesena si qualifica ai playoff, ma lo fa addirittura da settima. Nella gara del Braglia contro il Modena, l'unica rete è quella di Antonucci all'89', che, complice il pareggio del Palermo contro la Carrarese, permette a Mignani e i suoi di chiudere al settimo posto in classifica.

Salernitana, saranno playout

Missione compiuta per la Salernitana, che si rialza dopo la sconfitta della scorsa gara contro la Sampdoria. Nella sfida da dentro/fuori contro il Cittadella, sono gli uomini di Marino ad avere la meglio: stappa la partita Hrustic all'11' e chiude i giochi Simy al 75', al quarto centro in campionato. A seguito di questo risultato, il Cittadella retrocede in Serie C insieme a Cosenza e Sampdoria, mentre la Salernitana affronterà il Frosinone ai playout.

Il Frosinone sbanca il Mapei, ma il campionato non finisce qui

Ottima prova del Frosinone, che in casa della capolista Sassuolo conquista i tre punti grazie al rigore di Bohinen al 38'. Per i ciociari si tratta di un'ottima risposta dopo il ko dello scorso turno contro il Palermo, ma che non gli evita i playout. Bianco e i suoi, infatti, affronteranno la Salernitana ai playout, ma avranno la gara di ritorno in casa.

Il Pisa chiude con un successo, Cremo: niente terzo posto

Se la possibilità di chiudere al terzo posto aveva accarezzato la mente dei giocatori della Cremonese dopo la vittoria nello scontro diretto della scorsa giornata contro lo Spezia, oggi si sono infranti tutti i sogni. All'Arena Garibaldi vince il Pisa, che saluta la Serie B con un successo. I nerazzurri si portano in vantaggio con Moreo al 22', per poi raddoppiare con Idrissa Touré all'82'. La Cremonese si sveglia troppo tardi, accorciando le distanze con Bonazzoli al 93', ma non può evitare la sconfitta.

1-1 con la Carrarese, il Palermo chiude ottavo

Il Palermo acciuffa la Carrarese all'86' con Le Douaron dopo essere andato sotto al 16' a seguito della rete di Shpendi. I rosanero chiudono quindi all'ottavo posto in classifica con 52 punti conquistati, e ai playoff affronteranno la Juve Stabia al primo turno. La Carrarese, invece, termina il campionato al dodicesimo posto in classifica.

Brescia, è salvezza

Festeggia il Brescia, che riesce a conquistare la salvezza diretta senza passare dai playout. I lombardi superano la Reggiana 2-1 e chiudono al quindicesimo posto, perciò sono certi di giocare in Serie BKT anche nella prossima stagione. Nel match del Rigamonti il primo a trovare la rete è Bianchi al 25', con Girma che pareggia i conti nel recupero del primo tempo. Il gol decisivo è quello di Verreth all'81'.

Spezia, terzo posto assicurato

Buona prova dello Spezia di D'Angelo, che torna alla vittoria contro il Cosenza e termina la stagione al terzo posto. I gol dei bianconeri arrivano tutti nella prima frazione di gioco e portano le firme di Elia, Kouda e Pio Esposito, mentre per i calabresi l'unico gol del match è quello di Artistico al 48'.