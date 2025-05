Risultati Serie B: Catanzaro e Juve Stabia si qualificano alle semifinali

Roma, 17 maggio 2025 – Arrivano i primi verdetti dei playoff, che sorridono a Catanzaro e Juve Stabia: sono stati gli attaccanti i protagonisti delle due gare. I calabresi vincono contro il Cesena grazie al gol di Iemmello, dopo aver rischiato tantissimo all'inizio della partita (quando Adamo ha centrato il palo) e nei primi minuti della ripresa, dove Pigliacelli ha indossato i panni da supereroe e ha neutralizzato prima il rigore di Shpendi e poi il tep-in di Saric. I campani, invece, hanno avuto la meglio sul Palermo grazie al gol segnato al 67' da Adorante. Il Catanzaro ora dovrà sfidare lo Spezia in semifinale, con l'andata che si giocherà al Ceravolo e il ritorno al Picco, mentre la Juve Stabia affronterà la Cremonese: il primo atto andrà in scena al Menti e il secondo in Lombardia. Finisce qui, invece, la stagione di Cesena e Palermo, che anche l'anno prossimo giocheranno in Serie BKT.

Decide Iemmello, passa il Catanzaro

Sul passaggio di turno del Catanzaro è impressa fortemente la firma di Pietro Iemmello, il capocannoniere della squadra e secondo miglior marcatore del campionato insieme a Pio Esposito, alle spalle di Laurienté: è del numero 9 giallorosso il gol decisivo per il passaggio del turno del Catanzaro, che, quindi, andrà ad affrontare lo Spezia in semifinale. I romagnoli partono più aggressivi, tanto da sfiorare il vantaggio con Adamo al 10', ma il tiro del numero 17 dei bianconeri si stampa sul palo della porta difesa da Pigliacelli. Il Cesena prova a sfruttare il momento e al 13' si fa vedere ancora dalle parti dell'estremo difensore dei calabresi, che è bravo a respingere il tentativo ancora una volta di Adamo. Al 21' arriva il primo spavento per gli ospiti: Petriccione serve con un lancio splendido Quagliata, che si era inserito molto bene in area di rigore. Il giocatore del Catanzaro viene colpito da Adamo, ma l'arbitro ferma tutto a causa del fuorigioco iniziale di Quagliata. Al 36' sblocca il match Iemmello, che, servito perfettamente da Petriccione su calcio di punizione, insacca il pallone sotto la traversa, ma ancora una volta l'arbitro ferma tutto a causa di un fuorigioco. Il primo tempo si chiude complessivamente con poche occasioni da gol, mentre la ripresa si apre con tutt'altro spirito: al 48' il direttore di gara viene richiamato al Var per un tocco di Pompetti ai danni di Bastoni e, dopo un rapido check, indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Shpendi, ma Pigliacelli risponde presente e respinge sia il penalty dell'attaccante che il tap-in successivo di Saric. Quest'occasione scuote la partita, e appena sei minuti dopo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Iemmello, che di testa batte Klinsmann sull'assist perfetto di Pontisso. Il rigore sbagliato e il gol subito tagliano le gambe al Cesena, che non riesce più a rendersi pericoloso, con il Catanzaro che amministra il vantaggio nei minuti finali ed esulta al triplice fischio. Ora davanti a Caserta e i suoi ci sarà lo Spezia che per gran parte della stagione ha sfiorato la promozione diretta ma alla fine si è dovuta “arrendere” ai playoff. L'andata si giocherà mercoledì 21 maggio alle 20:30 al Ceravolo, il ritorno domenica alle 19:30 al Picco.

Ci pensa Adorante: avanti la Juve Stabia

Davanti al pubblico di casa è la Juve Stabia a conquistare il passaggio del turno e accedere alle semifinali playoff, dove affronterà la Cremonese. I primi minuti sono abbastanza equilibrati, con le due squadre che si affrontano a viso aperto ma non riescono a creare dei seri pericoli né da un lato né dall'altro. Il match cambia al 29', quando Fortini è costretto ad abbandonare il campo a seguito di un infortunio muscolare e viene sostituito da Rocchetti, e appena un minuto dopo la Juve Stabia centra in pieno il palo con Floriani Mussolini. Cinque minuti dopo la palla dell'1-0 capita sui piedi di Candellone: sul corner di Pierobon, Piscopo stacca di testa e impegna Audero, che in tuffo respinge corto. Sul pallone vagante arriva l'attaccante gialloblù, che da pochi metri spara altissimo. Nella ripresa, Brunori prova a sorprendere Thiam con un calcio di punizione, ma l'estremo difensore si fa trovare presente e alza sopra la traversa. Il gol che sblocca la partita (e che poi risulterà decisivo) è quello di Adorante al 67'. La rete subita è un duro colpo per il Palermo, che, nonostante provi a rigettarsi davanti non riesce a evitare la sconfitta, che sancisce la fine della stagione. L'ultima occasione del match capita proprio ai rosanero con il colpo di testa di Ceccaroni, ma Thiam sventa in tuffo. La Juve Stabia si qualifica alle semifinali contro la Cremonese, per il Palermo finisce qui.