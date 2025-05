Risultati Serie B: zona playout indecifrabile, 5 squadre in un punto

Roma, 10 maggio 2025 – Mancano solo 90 minuti al termine della Serie BKT, che saranno fondamentali per chiarire definitivamente il destino delle squadre, soprattutto in zona retrocessione/playout. Solo un punto separa il Cittadella diciannovesimo e il Brescia quindicesimo, con Salernitana, Sampdoria e Frosinone che sono in corsa per evitare la retrocessione diretta e guadagnare quantomeno un posto tra i playout. In zona playoff, invece, anche Catanzaro e Palermo sono sicure di un posto tra le prime otto, mentre il Bari deve sperare in un passo falso del Cesena e vincere assolutamente la prossima gara.

Brunori trascina il Palermo, ma per il Frosinone sono guai

Se il Palermo si è aggiudicato un posto tra le squadre che giocheranno i playoff gran parte del merito è soprattutto di Matteo Brunori, che, con una doppietta tra il 30' e il 48', ha permesso ai rosanero di superare il Frosinone al Barbera e di salire a +4 sul Bari nono. Ora il Palermo dovrà affrontare la Carrarese, mentre per il Frosinone la situazione è tutt'altro che serena: gli uomini di Bianco sono sedicesimi con 40 punti, e sono costretti a vincere la prossima contro il Sassuolo per essere certi di evitare la retrocessione diretta.

Pareggio pirotecnico tra Pisa e Sudtirol

Partita ricca di gol quella tra Pisa e Sudtirol, che termina senza né vincitori né vinti. All'Arena Garibaldi passano in vantaggio gli ospiti con Mallamo al 22', con Gori che 15 minuti più avanti firma il 2-0 su calcio di rigore. A quel punto si sveglia il Pisa, che dimezza immediatamente le distanze con Lind, ma al 67' Pietrangeli riporta i suoi in vantaggio di due gol. Passano undici minuti e Sernicola timbra il cartellino, con Rus che al 93' segna la rete del definitivo 3-3. Questo risultato non incide sulla classifica, dato che i nerazzurri erano già certi della promozione in Serie A e il Sudtirol della salvezza.

Cremonese: il sogno terzo posto è ancora vivo

La Cremonese si aggiudica la vittoria nella partita contro lo Spezia e può ancora sognare il terzo posto. Nel big match del Picco sono proprio i grigiorossi a trovare il primo gol della partita con Barbieri al 13', per poi raddoppiare quattro minuti dopo con Azzi. Al 43' arriva addirittura il 3-0 con Vandeputte, ma al 59' cambia tutto dopo il rosso ai danni di Bianchetti. Grazie alla superiorità numerica lo Spezia riesce a trovare il gol con Pio Esposito al 69' e con Lapadula al 75', ma non riesce ad evitare la sconfitta. Ora le due squadre sono separate da soli due punti.

Mantova, ancora un piccolo sforzo

Il Mantova trova un successo fondamentale contro la Carrarese, che le permette di salire a quota 43 e di potersi accontentare anche di un pareggio nella prossima gara per centrare la salvezza. La gara contro la Carrarese la stappa Mancuso al 47', ma in apertura di ripresa Finotto riporta tutto in equilibrio. La zampata decisiva arriva all'83' e porta la firma di Debenedetti, che consegna i tre punti a Possanzini e gli fa fare un enorme balzo verso la permanenza in Serie B.

Calvani salva il Brescia, ma non è ancora finita

Se, con questo pareggio, il Modena è sicuro di restare in Serie B nella prossima stagione, non si può dire lo stesso per il Brescia, al quale manca ancora qualche chilometro da fare per raggiungere la salvezza. Al Braglia i primi due gol sono intervallati da soli tre minuti: l'autorete di Cauz al 25' sblocca la partita e Caso pareggia al 28', con il match che resta in equilibrio fino al 67', quando Di Pardo porta avanti i canarini. All'89', però, arriva il gol del 2-2 di Calvani, che permette al Brescia di salire a quota 40. Appuntamento con la salvezza rimandato alla prossima giornata contro la Reggiana.

Il Cittadella c'è. Bari, addio playoff?

La vittoria del Cittadella sul Bari sa tanto di boccata d'aria per i granata, che ritrovano un successo e rimandano all'ultima giornata tutti i verdetti per la salvezza. Dopo il vantaggio iniziale dei biancorossi con Favilli al 31', arrivano le tre reti dei padroni di casa con Rabbi (47'), Palmieri (66') e Pandolfi (81'). Per il Bari è una sconfitta che pesa, dato che per centrare l'ultimo posto per entrare ai playoff servirà una vittoria contro il Sudtirol e la sconfitta del Cesena contro il Modena.

Il Catanzaro si rialza

Torna alla vittoria anche il Catanzaro, che quindi mette un sigillo sulla sua partecipazione ai playoff. Al Mapei Stadium contro il Sassuolo i gol arrivano tutti nel secondo tempo e portano la firma di Biasci (52') e Bonini (91'). Nell'ultima giornata di campionato, i calabresi andranno a caccia del quinto posto occupato dalla Juve Stabia, che dista solo due lunghezze.

Reggiana, è salvezza

Obiettivo raggiunto per la Reggiana, che, con la vittoria contro la Juve Stabia, si aggiudica la salvezza matematica. L'impronta principale sul quarto successo consecutivo degli uomini di Dionigi è certamente quella di Girma, autore di una doppietta tra il 29' e il 45', mentre per i gialloblù è inutile ai fini del risultato il gol di Adorante all'85'.

Meulensteen rianima la Samp

Nello scontro forse più importante di tutta la giornata, tra Sampdoria e Salernitana, sono i blucerchiati a spuntarla grazie alla rete al 45+1' di Meulensteen. Per gli uomini di Evani una sconfitta avrebbe significato quasi certamente una retrocessione, mentre ora i punti di Depaoli e compagni sono 40, uno in più della Salernitana. Il prossimo turno sarà fondamentale per avere i verdetti definitivi.

Cesena, aria di playoff

Se il Cesena parteciperà ai playoff gran parte del merito è di Simone Bastoni, che, con la rete segnata al 12' contro il Cosenza, l'unica del match, permette ai suoi di portarsi all'ottavo posto in classifica, a +3 sul Bari. Sarà sufficiente un pari contro il Modena per aggiudicarsi un posto tra le migliori otto.

MATTEO MEREU