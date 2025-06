Samp: si avvicina De Rossi, ma attenzione a Vanoli

Genova, 26 giugno 2025 – Poco più di un mese fa, la Sampdoria sembrava destinata alla Serie C: il pareggio contro la Juve Stabia al Menti non era bastato per evitare la retrocessione diretta e la squadra blucerchiata sarebbe dovuta ripartire dalla terza serie. Poi, però, è scoppiato il “caso Brescia”, che ha ridato un'ultima opportunità a Coda e compagni. A quel punto, la Sampdoria aveva un'altra chance, ma non avrebbe potuto sbagliare. La prima gara dei playout contro la Salernitana, giocata al Ferraris, ha subito messo la Sampdoria in una posizione di vantaggio: al 39' ha aperto le marcature Meulensteen, con Curto che ha chiuso i giochi all'86'. Anche nel match di ritorno i blucerchiati si sono portati sul 2-0, prima dei disordini sugli spalti che hanno fatto sospendere la partita, per poi assegnare la vittoria a tavolino alla squadra di Evani. La Sampdoria si è salvata e fin dai giorni immediatamente successivi ha iniziato a programmare la nuova stagione, che deve essere migliore di quella appena trascorsa. L'obiettivo della società è quello di ritornare nelle zone alte della classifica, per cercare di centrare i playoff e riconquistare la Serie A. Sicuramente si ripartirà da un nuovo allenatore: nonostante Evani sia riuscito a salvare la squadra, la società ha deciso che nella prossima stagione ci sarà un'altra figura sulla panchina della Sampdoria. Tra i tanti profili monitorati, uno dei preferiti è sicuramente Daniele De Rossi, alla ricerca di una nuova avventura. L'ex centrocampista è reduce dall'esperienza con la Roma, che ha guidato fino al settembre del 2024. Dopo l'esonero, avvenuto il 18 settembre del 2024, De Rossi non si è più seduto in nessuna panchina, ma ora vuole rimettersi in gioco e la Samp potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane. Un altro profilo che piace tanto alla dirigenza è quello di Paolo Vanoli, che nella scorsa stagione ha guidato il Torino. Il tecnico di Varese ha salutato i granata dopo una sola stagione e, come De Rossi, è alla ricerca di un progetto stimolante per la prossima stagione. Nelle ultime settimane, si è parlato di lui in ottica Cagliari, ma alla fine la società rossoblù ha scelto di optare per Fabio Pisacane, perciò Vanoli è ancora alla ricerca di una squadra. Nell'ultima stagione alla guida di una squadra di Serie B ha conquistato la promozione: era la 2023-24 e Vanoli riportava il Venezia in massima serie, prima di trasferirsi al Torino. Chissà se la prossima stagione non tornerà nuovamente alla guida di una squadra in cadetteria e chissà che non riesca ancora a centrare una promozione.