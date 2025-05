Semifinali playoff, i risultati della Serie B: vincono Spezia e Juve Stabia

Roma, 21 maggio 2025 – Il primo atto delle semifinali playoff vede sorridere Spezia e Juve Stabia, che superano rispettivamente Catanzaro in trasferta e Cremonese in casa. Per i liguri si tratta di un risultato eccellente, dato che dovranno giocare il ritorno tra le mura amiche e potranno accontentarsi anche di una sconfitta, in quanto hanno chiuso al terzo posto in classifica al termine della regular season.

Per Iemmello e compagni, invece, servirà un'impresa per ribaltare la sconfitta odierna e riuscire a strappare il pass per la finale, ma in stagione hanno già dimostrato di poter sconfiggere i liguri.

Nell'altra gara, invece, la Juve Stabia ha la meglio sulla Cremonese, ma non senza rimpianti, date le occasioni non sfruttate al massimo e il risultato che da 2-0 è passato a 2-1 al 77' dopo il gol di Johnesn. Ora i grigiorossi cercheranno in tutti i modi di ribaltare il risultato e, dato il posizionamento favorevole in classifica, possono accontentarsi anche di una vittoria con una sola rete di scarto.

Il primo atto è della Juve Stabia, ma la Cremo è viva

Vince la Juve Stabia, che alimenta il sogno promozione, ma i ragazzi di Pagliuca non possono essere pienamente soddisfatti del risultato, che poteva essere ancora più ghiotto. In ogni caso, si tratta di un ottimo punto di partenza, che li mette in una situazione di vantaggio in vista del match di ritorno.

La partita si apre con entrambe le squadre che non vogliono esporsi, con il primo tiro della partita che è quello di De Luca al 12', che non crea problemi a Thiam, il quale blocca senza problemi. Al 20' prova a farsi vedere anche la Juve Stabia con Piscopo che conclude dal limite, ma non riesce a inquadrare la porta.

È decisamente più pericolosa la conclusione di Adorante tre minuti dopo, con il destro al volo che termina alto di poco. I padroni di casa continuano a spingere, e dopo aver scaldato i guantoni di Fulignati al 31' con Adorante, passano in vantaggio al 34' con Pierobon, che dal limite dell'area pesca l'angolino basso e non dà scampo all'estremo difensore dei grigiorossi. Il gol galvanizza i gialloblù, che poco dopo vanno vicinissimi al raddoppio con Floriani Mussolini, che centra la traversa a tu per tu con Fulignati.

Anche nel secondo tempo è la Juve Stabia ad avere il pallino del gioco in mano, e al 58' arriva il meritato raddoppio con Adorante, che ribatte in rete il colpo di testa di Candellone respinto da Fulignati. La Cremonese ha subito la chance per riaprirla con il calcio di rigore conquistato da Folino a seguito del fallo di Floriani Mussolini, ma De Luca calcia altissimo, sprecando tutto. Al 65' è ancora la Juve Stabia a rendersi pericolosa, sempre con Adorante che, però, non inquadra la porta e fallisce il colpo del ko definitivo.

La Cremonese rientra in partita al 77', dimezzando le distanze con Johnsen, che insacca sul traversone basso di Barbieri. Il match di ritorno si giocherà domenica alle 17:15: la Juve Stabia cercherà di difendere il vantaggio mentre la Cremonese tenterà di ribaltare la sconfitta.

Spezia, un piede e mezzo in finale

Inizia benissimo il cammino dello Spezia in questi playoff, con la vittoria esterna al Cervolo contro il Catanzaro che mette una seria ipoteca sul passaggio del turno, dato che il ritorno si giocherà al Picco e Lapadula e compagni avranno dalla loro anche il fattore classifica. La prima occasione della partita è quella di Pio Esposito al 2', con il colpo di testa dell'attaccante che sfiora la traversa della porta di Pigliacelli. Nei minuti successivi la partita si sporca, con il primo tempo che termina addirittura con quattro cartellini gialli, ma nessuna delle due squadre trova la via della rete. Il match si stappa al 49' con il gol di Di Serio, che ribadisce in porta il sinistro deviato di Aurelio e porta in vantaggio i suoi. Al 59' il numero 20 sfiora il raddoppio, ma Pigliacelli si supera e concede calcio d'angolo. Il 2.0, però, è rimandato di soli due minuti, dato che al 61' Pio Esposito trova il suo diciottesimo gol stagionale su calcio di punizione. L'occasione più pericolosa dei padroni di casa arriva solo al 96', ma la punizione di Pompetti non inquadra la porta difesa da Gori. Il 2.0 del Ceravolo rafforza la posizione di vantaggio dello Spezia, che, anche con un pareggio come risultato complessivo passerebbe ugualmente il turno, dato il posizionamento più in alto in classifica al termine della regular season. Al Catanzaro servirà un miracolo per ribaltare il risultato, ma in questa stagione i giallorossi hanno già dimostrato di poter far male allo Spezia anche al Picco, il teatro del match di ritorno che si giocherà domenica alle 19:30.