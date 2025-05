Semifinali playoff, i risultati della Serie B: la finale sarà Cremonese - Spezia

Roma, 25 maggio 2025 – La finale playoff della Serie BKT 2024-25 sarà tra lo Spezia e la Cremonese. I bianconeri vincono anche il secondo atto della semifinale contro il Catanzaro grazie ad Aurelio e a Wisniewski, dopo lo svantaggio iniziale firmato Cassandro. La squadra di Stroppa, invece, ribalta la sconfitta di mercoledì contro la Juve Stabia e con un netto 3-0 agguanta la finale. Sarà una tra queste due squadre, quindi, la terza qualificata in Serie A dopo il Sassuolo e il Pisa, che hanno già raggiunto questo traguardo durante la regular season.

La Cremo ribalta tutto

La sconfitta di mercoledì poteva essere sintomo di stanchezza e tensione, ma nella gara di ritorno la Cremonese ha voluto scacciare via tutti i cattivi pensieri, con una prestazione eccellente che le ha permesso di conquistare la finale in maniera netta: ora andrà a giocarsi tutto contro la corazzata Spezia. I grigiorossi sono una squadra completamente diversa rispetto a quella che si è vista mercoledì al Menti, e al 30' arriva il vantaggio grazie a Castagnetti, che, sull'assist perfetto di Barbieri, non sbaglia e segna la rete dell'1-0. Al 34' la Juve Stabia ha la palla dell'1-1, ma il tiro di Pierobon termina fuori: la prima frazione si chiude con il vantaggio dei grigiorossi. Al 59' arriva l'espulsione per Andreoni, che cambia la partita: da questo momento in poi la Juve Stabia si scompone, e tra il 61' e il 67' arrivano altri due gol per la Cremonese, il primo lo segna Johnsen e il secondo Vandeputte. I minuti finali sono di assoluto controllo: Stroppa e i suoi ribaltano la sconfitta dell'andata e strappano il pass per la finale.

Nessun problema per lo Spezia

Il 2-0 dell'andata aveva messo lo Spezia in una situazione di grande vantaggio. Il match di ritorno non vede nessuno scossone: i bianconeri vincono e si guadagnano un posto in finale. Il primo gol della partita arriva al 31' ed è quello di Cassandro, che insacca dopo la respinta di Gori sulla punizione calciata da Pompetti, ma al 36' il match è nuovamente in equilibrio grazie alla rete del pari di Aurelio. Dopo aver chiuso in parità la prima frazione di gioco, lo Spezia trova la rete del vantaggio con Wisniewski, che sul calcio di punizione di Pio Esposito batte Pigliacelli di testa e segna la rete del 2-1 definitivo. Davanti a D'Angelo e i suoi ci sarà la Cremonese: l'andata si giocherà giovedì alle 20:30 allo Zini, il ritorno domenica al Picco.