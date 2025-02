Serie B, 27esima giornata: la Sampdoria ferma il Sassuolo, Pisa di nuovo a -5

Roma, 22 febbraio 2025 – Il Sassuolo non riesce a mantenere i sette punti di distacco con il secondo posto: nell'anticipo contro la Sampdoria i neroverdi trovano solo un punto, permettendo al Pisa di riavvicinarsi. Certo, i punti che separano neroverdi e nerazzurri in classifica sono ancora tanti (5), ma tra una settimana esatta ci sarà lo scontro diretto al Mapei Stadium, e Inzaghi e i suoi potrebbero cercare il colpo grosso per ridurre ulteriormente il gap. Dopo il pari contro il Cesena e la sconfitta contro il Cittadella il Pisa torna al successo, rimontando l'1-0 iniziale della Juve Stabia grazie a Tramoni, Morutan e Moreo. Questo risultato mette pressione anche allo Spezia, che domani sarà impegnato alle 15 al Picco contro il Catanzaro, in una gara tutt'altro che banale. Vince il Modena contro il Cittadella, così come il Bari contro il Mantova. 2-2 tra Reggiana e Carrarese, Bastoni al 94' regala al Cesena una vittoria pesantissima allo Zini contro la Cremonese.

La Sampdoria frena il Sassuolo

Termina a reti bianche l'incontro tra Sampdoria e Sassuolo, in una gara che appena due anni fa si giocava nella cornice della Serie A. La gara è tutt'altro che ricca di emozioni, con l'ingresso del vincitore di Sanremo Olly che è l'episodio più emozionante di una serata incolore che non favorisce nessuna delle due squadre. Nel primo tempo l'occasione più pericolosa è sicuramente quella che si crea al 17', con Niang che chiama in causa Moldovan, che si fa trovare pronto sul primo palo. Anche la ripresa non presenta particolari occasioni da gol: al termine dei 95 minuti complessivi di gioco le due squadre si dividono la posta in palio: il Sassuolo resta in testa con 62 punti conquistati, la Sampdoria sale a quota 29.

Caso e Mendes decidono la gara del Tombolato

Il Cittadella cade per la seconda volta consecutiva, ma in questa occasione la sconfitta arriva davanti ai propri sostenitori. Inizia meglio il Modena, che fin dai primi minuti pressa il Cittadella nella sua metà campo, e al 27' arriva il vantaggio per mano di Caso, che, lanciato da Gerli, supera l'estremo difensore della squadra di casa e appoggia in rete per l'1-0 dei gialloblù. Per i padroni di casa le cose si mettono ancora peggio due minuti dopo, quando Capradossi è costretto ad abbandonare il campo a seguito di un infortunio. Al 66' il Cittadella va vicino all'1-1 con Salvi, che di testa prende l'incrocio dei pali, ma all'86' Pedro Mendes trova la rete del definitivo 2-0, mettendo in rete il primo pallone toccato nella sua partita.

Al Bari basta Maggiore

Il Bari espugna il Martelli grazie al primo gol in campionato di Maggiore con la nuova maglia, che permette ai biancorossi di tornare alla vittoria dopo una sconfitta e un pari. I pugliesi partono meglio, rendendosi pericolosi già all'11' con Bellomo, che, però, trova la risposta di Festa. Tra il 21' e il 24' gli ospiti vanno ancora vicinissimi al vantaggio, prima con Obaretin su calcio d'angolo e poi con Bellomo, ma in entrambe le occasioni l'estremo difensore del Mantova si fa trovare presente. Al 29' è Burrai ad andare vicino al gol, ma Radunovic si fa trovare pronto. Il secondo tempo si apre come si è chiuso il primo, con le due squadre che si affrontano a viso aperto ma senza trovare la rete, fino al 70', quando Maggiore trova il vantaggio con un destro da fuori area. Quello dell'ex giocatore della Salernitana è l'unico gol della partita: il Bari resta al settimo posto in classifica, per il Mantova si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque gare.

La Reggiana raggiunge due volte la Carrarese: al Mapei termina 2-2

Un punto a testa tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre che restano separate soltanto da un punto in classifica. Il primo gol della partita arriva al 10' e porta la firma di Guarino, che di testa sul corner di Cicconi porta in vantaggio i suoi. Passano sedici minuti e Girma segna il gol del pari, anche lui di testa, sul traversone di Kabashi. Al 41' la Reggiana va vicina al vantaggio ancora con Girma, ma il tiro si spegne di poco a lato e si torna negli spogliatoi con il risultato fermo sull'1-1. Nella ripresa è ancora una volta la Carrarese ad andare avanti, questa volta con Zuelli, che non sbaglia davanti a Bardi, ma la Reggiana non si perde d'animo, e dopo due occasioni pericolose al 65' e all'82' trova il gol del pari sul corner nato proprio da quest'ultima chances. In rete ci va Vido.

Il Pisa ritorna alla vittoria e si carica per la sfida contro il Sassuolo

Il Pisa si riprende alla grande dopo la sconfitta contro il Cittadella e il pari contro il Cesena della scorsa giornata, superando una Juve Stabia rimasta in dieci uomini dal 36' del primo tempo a causa del rosso a Candellone e riavvicinandosi al Sassuolo in vetta. La partita sembra mettersi male quando al 57', dopo un gol annullato in precedenza, il Pisa va in svantaggio a seguito dell'autorete di Marin. I nerazzurri, però, non escono dalla partita, e nell'arco di due minuti (tra il 64' e il 66') ribaltano la sfida con Tramoni e Morutan. Al 77' arriva il 3-1 definitivo di Moreo.

Il Cesena vince all'ultimo: decide Bastoni

La Cremonese si ferma ancora, e domani potrebbe essere superata dal Catanzaro, che affronterà lo Spezia lontano da casa. Il Cesena passa subito in vantaggio con Calò, che al 14' stappa la partita e porta in vantaggio i bianconeri. A pareggiare i conti ci pensa Azzi al 40', ma al 94' Bastoni segna la rete del 2-1 definitivo e regala tre punti importantissimi a Mignani, che gli permettono di restare al settimo posto al pari del Bari.