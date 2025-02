Serie B, 27esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 21 febbraio 2025 – Con Sampdoria – Sassuolo, in programma oggi alle 20:30, inizierà il ventisettesimo turno di Serie B. I neroverdi di Grosso sono reduci da tre vittorie consecutive e sono in fuga verso la Serie A: il Pisa, infatti, si trova a ben sette lunghezze di distacco a causa del pareggio della scorsa giornata e della sconfitta di due turni fa contro il Cittadella tra le mura amiche. In caso di vittoria, Berardi e compagni salirebbero temporaneamente a +10 sui nerazzurri, che domani contro la Juve Stabia sarebbero obbligati a vincere per non allontanarsi troppo dalla vetta. Alla stessa ora di Pisa – Juve Stabia andranno in scena anche Cittadella – Modena, Mantova – Bari, e Reggiana – Carrarese, mentre alle 17:15 sarà la volta di Cremonese – Cesena. Domenica alle 15 scenderà in campo lo Spezia, che al Picco affronterà un Catanzaro reduce dalla vittoria in casa contro il Cittadella, allo stesso orario di Cosenza – Palermo e Brescia – Sudtirol. Salernitana – Frosinone, in programma per domenica alle 17:15, chiuderà la ventisettesima giornata di Serie B.

Il programma delle gare e dove vederle

Sampdoria – Sassuolo: venerdì 21 febbraio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cittadella – Modena: sabato 22 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Bari: sabato 22 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Reggiana – Carrarese: sabato 22 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pisa – Juve Stabia: sabato 22 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cremonese – Cesena: sabato 22 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Catanzaro: domenica 23 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Brescia – Sudtirol: domenica 23 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cosenza – Palermo: domenica 23 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Salernitana – Frosinone: domenica 23 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Sampdoria – Sassuolo Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Venuti, Meulensteen, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Niang. All. Semplici.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Muharemovic, Lovato, Doig; Boloca, Ghion, Mazzitelli; Berardi, Mulattieri, Laurientè. All. Grosso. Cittadella – Modena Cittadella (3-5-2): Maniero; Salvi, Capradossi, Matino; Masciangelo, Tessiore, Amatucci, Vita, D’Alessio; Pandolfi, Okwonkwo. All. Dal Canto. Modena (3-4-2-1): Gagno; Zaro, Dellavalle, Cauz; Beyuku, Santoro, Gerli, Idrissi; Palumbro, Caso; Defrel. All. Mandelli.

Mantova – Bari

Mantova (3-5-2): Festa; Solini, Brignani, De Maio; Radaelli, Artioli, Trimboli, Burrai, Giordano; Mancuso, Mensah. All. Possanzini.

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli, Benali, Maita, Dorval; Lella, Falletti; Favilli. All. Longo.

Reggiana – Carrarese

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Rozzio, Fontanarosa; Sersanti, Stulac, Portanova; Vido, Vergara; Gondo. All. Viali.

Carrarese (3-4-2-1): Fiorillo; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Finotto; Cerri. All. Calabro.

Pisa – Juve Stabia

Pisa (3-4-2-1): Semper; G. Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. Inzaghi.

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Rocchetti; Pierobon; Piscopo, Adorante. All. Pagliuca.

Cremonese – Cesena

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Pieraccini, Prestia, Mangraviti; Adamo, Saric, Francesconi, Bastoni, Donnarumma; Shpendi, Antonucci. All. Mignani.

Spezia – Catanzaro

Spezia (3-5-2): Chichizola; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata, S.Esposito, Bandinelli, Aurelio; Lapadula, Pio Esposito. All. D’Angelo.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Antonini; Situm, Koutsoupias, Coulibaly, Pontisso, D’Alessandro; Biasci, Iemmello. All. Caserta.

Brescia – Sudtirol

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer; Borrelli, Moncini. All. Maran.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Barreca; Odogwu, Merkaj. All. Castori.

Cosenza – Palermo

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Gargiulo, Charlys, D’Orazio; Garritano; Artistico, S. Mazzocchi. All. Alvini.

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Blin, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi.

Salernitana – Frosinone

Salernitana (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Locoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Njoh; Raimondo, Cerri. All. Breda.

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Bracaglia, Di Chiara; Koutsoupias, Bohinen, Kone; Partipilo, Pecorino, Ambrosino. All. Bianco.

Le designazioni arbitrali

Sampdoria – Sassuolo: arbitro Pairetto, assistenti Garzelli e Cavallina, IV Ufficiale Turrini, VAR Gariglio, AVAR Paganessi.

Cittadella – Modena: arbitro Prontera, assistenti Massara e Pressato, IV Ufficiale Restaldo, VAR Baroni, AVAR Muto.

Mantova – Bari: arbitro Scatena, assistenti Rocca e Regattieri, IV Ufficiale Castellano, VAR Volpi, AVAR Camplone.

Pisa- Juve Stabia: arbitro Aureliano, assistenti Lombardo e Miniutti, IV Ufficiale Gemelli, VAR Di Paolo, AVAR Longo.

Reggiana – Carrarese: arbitro Rutella, assistenti Vigile e Pedone, IV Ufficiale Poli, VAR Di Martino, AVAR Nasca.

Cremonese – Cesena: arbitro Santoro, assistenti Bresmes e Politi, IV Ufficiale Rinaldi, VAR Gualtieri, AVAR Di Vuolo.

Brescia – Sudtirol: arbitro Giua, assistenti Di Giacinto e Ricciardi, IV Ufficiale De Angeli, VAR Miele, AVAR Pagnotta.

Cosenza – Palermo: arbitro Dionisi, assistenti Berti e Emmanuele, IV Ufficiale Grasso, VAR Minelli, AVAR Di Paolo.

Spezia – Catanzaro: arbitro La Penna, assistenti Laudato e Cortese, IV Ufficiale Nigro, VAR Paterna, AVAR Di Marco.

Salernitana – Frosinone: arbitro Massimi, assistenti Costanzo e Belsanti, IV Ufficiale Viapiana, VAR Fourneau, AVAR Maggioni.