Serie B, 28esima giornata: domenica all'insegna dei pareggi, vince solo il Palermo

Roma, 2 marzo 2025 – Il ventottesimo turno di Serie B si chiude con una domenica dominata dai pareggi. Al Ceravolo il Catanzaro di mister Caserta non va oltre l'1-1 contro la Reggiana e non riesce ad approfittare del pareggio dello Spezia per accorciare sul terzo posto, al Braglia il Modena acciuffa il Cosenza all'85' e nel posticipo Bari e Sampdoria si dividono la posta in palio. L'unico successo della giornata è quello del Palermo sul Brescia: ai rosanero basta la rete su rigore segnata da Pohjanpalo per centrare la seconda vittoria di fila. Grazie a questo successo, Dionisi e i suoi agganciano il Bari all'ottavo posto e si riscrivono alla corsa playoff, con il mirino puntato sulla Juve Stabia in settima posizione, a un punto di diastacco.

Scognamillo risponde a Vido: tra Catanzaro e Reggiana termina 1-1

Sorriso a metà per il Catanzaro di mister Caserta: contro la Reggiana arriva il nono risultato utile consecutivo, ma una vittoria in casa avrebbe potuto significare un balzo in avanti verso il terzo posto, che continua a distare otto punti. Al 12' i padroni di casa si rendono pericolosi con il calcio di punizione di Iemmello che termina di poco alto, ma tre minuti dopo passa in vantaggio la Reggiana con Vido. La punta dei granata, servita perfettamente da Ignacchiti, batte Pigliacelli con un pallonetto e porta i suoi sull'1-0. Il gol è una doccia fredda per il Catanzaro, che nei minuti successivi continua a subire le avanzate della Reggiana, senza però trovare la rete del 2-0. Nella ripresa il Catanzaro prova ad attaccare con più convinzione, la Reggiana regge e riparte ma al 75' arriva il pareggio dei padroni di casa con Scognamillo, confermato dopo un lungo check del Var. Nel quarto d'ora più recupero rimanente, nessuna delle due squadre trova la via della rete, perciò Catanzaro e Reggiana tornano a casa con un punto a testa. Per Viali e i suoi si tratta del terzo pareggio di fila, la zona playout si trova a -2.

Pohjanpalo decide la gara contro il Brescia

Al Palermo basta il terzo gol in rosanero di Pohjanpalo per sconfiggere il Brescia e centrare la seconda vittoria consecutiva. Al Barbera partono meglio i rosanero, con i lombardi che soffrono le avanzate dei padroni di casa, e al 37' ci deve mettere una pezza Lezzerini per tenere lo 0-0. Nella seconda frazione di gioco la squadra di Maran prova a riprendersi, ma al 62' è ancora il Palermo a rendersi pericoloso con Di Francesco: anche questa volta Lezzerini si oppone. Il match sembra destinato a terminare a reti bianche, ma all'86' Ceccaroni conquista un calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Pohjanpalo, che insacca e porta il Palermo in vantaggio a tre minuti dal termine. Nei minuti restanti, i rosanero si chiudono bene e impediscono al Brescia di trovare il gol del pari. Con questo risultato, Dionisi e i suoi ritornano in zona playoff, agganciando il Bari in ottava posizione, mentre il Brescia incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre gare.

Il Cosenza va vicino al colpo grosso, Mendes regala il pari a Mandelli

Belmonte parte bene, conquistando un punto nella sua prima partita sulla panchina del Cosenza. I calabresi partono meglio, ma il Modena regge l'urto iniziale e non si scompone. La prima vera occasione della partita arriva al 27', con Ricciardi che centra il palo, e appena due minuti dopo arriva il vantaggio meritato degli ospiti, con Artistico che batte Gagno e trova il quarto gol in campionato. Il Modena subisce il colpo e prova a reagire, ma il Cosenza chiude la strada e torna negli spogliatoi in vantaggio. La ripresa parte con due cambi per i padroni di casa: Ghigliozzi sostituisce Caso e Pedro Mendes prende il posto di Defrel, ma il match rimane a ritmi decisamente bassi. All'85', però, il Modena trova il gol del pareggio proprio con il nuovo entrato Pedro Mendes, che insacca sul calcio piazzato di Bozhanaj e regala un punto fondamentale a Mandelli per non perdere di vista la zona playoff. Il Cosenza resta ultimo a quota 22 punti.

Poche emozioni e squadre che si accontentano del pari: Bari – Sampdoria termina 1-1

Il posticipo della ventottesima giornata con il retrogusto di Serie A non vede né vincitori né vinti: Bari e Sampdoria si dividono la posta in palio e tornano a casa con un punto a testa. I blucerchiati partono meglio, centrando due legni con Oudin: la traversa al 10' e il palo al 15', ma il vantaggio della squadra di Semplici arriva soltanto al 45+2' e porta la firma di Niang. Il Bari non si perde d'animo e all'inizio della ripresa trova immediatamente il pari con Maggiore, che insacca dopo il palo colpito da Lasagna. Nei minuti restanti, nessuna delle due squadre trova il gol del vantaggio: il Bari sale a quota 38, mentre la Samp centra il secondo pari di fila.