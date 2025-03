Serie B, 29esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 7 marzo 2025 – La Serie B si prepara alla penultima giornata prima della sosta, che si aprirà questa sera con l'anticipo tra Cosenza e Reggiana. I calabresi hanno un'assoluta necessità di fare punti se vogliono ancora sperare nella salvezza, mentre la squadra di Viali (reduce da tre pareggi consecutivi) vuole allontanarsi sempre di più dalla zona playout. Domani alle 15 si giocheranno Mantova – Juve Stabia, Salernitana – Modena, Cremonese – Catanzaro e Carrarese – Frosinone, mentre alle 17:15 sarà la volta di Sampdoria – Palermo e alle 19:30 di Brescia – Cesena. La giorata di domenica sarà importantissima per le sorti del campionato: alle 15 si disputeranno sia Sassuolo – Bari, con i neroverdi che vogliono allungare ulteriormente sulla seconda piazza, che Spezia – Pisa. Per i liguri è quasi un'ultima chance per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta, dato che in caso di sconfitta si porterebbe a -9, ma dall'altra ci sarà un Pisa che ha la concreta possibilità di mettersi in fuga. Cittadella – Sudtirol, alle 17:15, chiuderà il turno.

Il programma delle gare e dove vederle

Cosenza – Reggiana: venerdì 7 marzo, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Mantova – Juve Stabia: sabato 8 marzo, ore 15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Salernitana – Modena: sabato 8 marzo, ore 15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cremonese – Catanzaro: sabato 8 marzo, ore 15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Carrarese – Frosinone: sabato 8 marzo, ore 15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sampdoria – Palermo: sabato 8 marzo, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Brescia – Cesena: sabato 8 marzo, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sassuolo – Bari: domenica 9 marzo, ore 15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Spezia – Pisa: domenica 9 marzo, ore 15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cittadella – Sudtirol: domenica 9 marzo, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Probabili formazioni

Cosenza – Reggiana Cosenza (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Charlys, Gargiulo, Garritano, Ciervo; Fumagalli, Artistico. All. Belmonte. Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Marras, Portanova; Vido. All, Viali. Carrarese – Frosinone Carrarese (3-4-1-2): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cucconi; Cherubini, Finotto; Torregrossa. All. Calabro. Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Lucioni, Bracaglia; Koutsoupias, Vural, Darboe; Partipilo, Pecorino, Begic. All. Bianco. Cremonese – Catanzaro Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Gelli, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Nasti. All. Stroppa. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Biasci, Pittarello. All. Caserta. Mantova – Juve Stabia Mantova (3-5-2): Festa; Solini, Redolfi, Cella; Radelli, Artioli, Burrai, Trimboli, Giordano; Galuppini, Mensah. All. Possanzini. Juve Stabia (3-5-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Leone, Fortini; Piscopo, Candellone. All, Pagliuca. Salernitana – Modena Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Bronn, Ferrari, Locoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza, Soriano; Verde, Cerri. All. Breda. Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Dellavalle, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Bozhanaj; Defrel. All. Mandelli. Sampdoria – Palermo Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Meulensteen, Ricci, Beruatto; Sibilli, Oudin; Niang. All. Semplici. Palermo (3-4-1-2): Audero; Diakité, Magnani, Baniya; Pierozzi, Blin, Gomes; Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi. Brescia – Cesena Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Nuamah, D'Andrea; Borrelli. All. Maran. Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Berti, Calò, Saric, Donnarumma; La Gumina, Shpendi. All. Mignani. Sassuolo – Bari Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna,Doig; Ghion, Boloca, Mazzitelli; Berardi, Moro, Laurienté. All. Grosso. Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Oliveri, Maggiore, Benali, Maita, Dorval; Bonfanti, Lasagna. All. Longo. Spezia – Pisa Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju,Viagnali, S. Esposito, Bandinelli, Reca; P. Esposito, Di Serio. All. D'Angelo. Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. Inzaghi. Cittadella – Sudtirol Cittadella (3-5-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Matino; D'Alessio, Vita, Amatucci, Palmieri, Masciangelo; Okwonkwo, Rabbi. All. Dal Canto. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Giorgini, Pietrangeli; Molina, Casiraghi, Kofler, Praszelik, Barreca; Odogwu, Merkaj. All. Castori.

Le designazioni arbitrali

Cosenza – Reggiana: arbitro Pezzuto, assistenti Margani e Barone, IV Ufficiale Madonia, VAR Camplone, AVAR Muto. Carrarese – Frosinone: arbitro Crezzini, assistenti Mokhtar e Cortese, IV Ufficiale Mazzoni, VAR Volpi, AVAR Marcenaro Cremonese – Catanzaro: arbitro Arena, assistenti Bahri e Ceolin, IV Ufficiale Renzi, VAR Maggioni, AVAR Manganiello Mantova – Juve Stabia: arbitro Feliciani assistenti Belsanti e Pressato, IV Ufficiale Turrini, VAR La Penna, AVAR Di Martino Salernitana – Modena: arbitro Giua, assistenti Rossi e Scarpa, IV Ufficiale Ursini, VAR Nasca, AVAR Paterna Sampdoria – Palermo: arbitro Perenzoni assistenti Di Iorio e Trinchieri IV Ufficiale Zanotti, VAR Di Paolo AVAR Ferrieri Caputi Brescia – Cesena: arbitro Galipò, assistenti Massara e Cipriani, IV Ufficiale Colaninno, VAR Sacchi, AVAR Abisso Sassuolo – Bari: arbitro Dionisi, assistenti Galimberti e Biffi, IV Ufficiale Mucera, VAR Mazzoleni, AVAR Baroni

Spezia - Pisa: arbitro Mariani, assistenti Lo Cicero e Vecchi, IV Ufficiale Ubaldi, VAR Abisso, AVAR Tremolada