Serie B, 30esima giornata: il Sassuolo passa sul Cittadella, 0-0 tra Cesena e Spezia

Roma, 15 marzo 2025 – Il Sassuolo ritrova il successo dopo il pari della scorsa giornata contro il Bari e continua la marcia verso il titolo: in questo momento, Grosso e i suoi si trovano a +12 sul Pisa secondo, ma i nerazzurri dovranno giocare domani contro il Mantova. Occasione sprecata per lo Spezia, che fallisce l'aggancio alla seconda posizione e torna da Cesena con un solo punto conquistato e tanti rimpianti. Nell'anticipo, la Cremonese supera il Palermo al Barbera e si tiene stretto il quarto posto. Bene Frosinone e Juve Stabia, che vincono rispettivamente contro Brescia e Modena, entrambe con il risultato di 2-1. 0-0 anche tra Bari e Salernitana.

La Cremonese in rimonta

Buona prova della squadra di Stroppa, che esce col bottino pieno dal Barbera dopo un inizio tutt'altro che semplice e mantiene salda la stretta sulla quarta posizione. I gol della partita arrivano tutti nella ripresa: Claudio Gomes apre le danze al 55' e Brunori raddoppia su calcio di rigore al 72'. Questo fatto scuote la Cremonese, che entra ufficialmente in partita. I grigiorossi dimezzano immediatamente le distanze con Azzi al 74' e trovano il gol del pari dodici minuti dopo con Valoti. Il sorpasso arriva al 95' e porta la firma di Colloccolo, che, sull'assist di Zanimacchia, batte Fulignati e regala la vittoria a Stroppa. Ora le distanze tra la Cremonese e lo Spezia sono sette, mentre il Palermo resta fermo a quota 39.

Terza vittoria per il Frosinone: prosegue la scalata

Il Frosinone centra il terzo successo consecutivo e continua nella scalata della classifica. Ora le ultime posizioni solo solo un brutto ricordo per i ciociari, che dall'arrivo di Bianco hanno definitivamente cambiato passo e hanno guadagnato diverse posizioni, fino a salire all'undicesimo posto al pari di Sudtirol (con una gara in meno) e Cittadella. Nel match dello Stirpe la prima rete è quella di Kvernadze al 16', ma Moncini al 42' impedisce ai padroni di casa di tornare negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa, il gol del definitivo 2-1 arriva al 61' e porta la firma di Ghedjemis, che batte Lezzerini con un tiro a giro. Per il Brescia, la classifica inizia a scottare: serve una scossa per uscire dalle zone roventi.

Candellone trascina la Juve Stabia

La vittoria mancava da ben tre gare, nelle quali sono arrivati un pareggio e due sconfitte. Ci ha pensato Leonardo Candellone a interrompere la striscia negativa dei gialloblù, caricandosi la squadra sulle spalle e ritrovando un successo che mancava dallo scorso 16 febbraio contro il Cosenza. La prima rete dell'attaccante della Juve Stabia arriva al 10', e cinque minuti dopo Adorante va vicinissimo al gol del 2-0, serve un grandissimo intervento di Vulkic per impedirlo. Anche nella ripresa gli uomini di Pagliuca vanno più volte vicini al raddoppio, ma solo al 64' Candellone trova la doppietta e porta i suoi in vantaggio di due reti. Al 75' il Modena dimezza le distanze con Palumbo dal dischetto, ma al termine dei 90 minuti è la Juve Stabia a portarsi a casa i tre punti.

Lo Spezia spreca: un solo punto e tanti rimpianti contro il Cesena

Punto che sta stretto alla squadra di D'Angelo, che, in caso di vittoria, avrebbe momentaneamente raggiunto il Pisa al secondo posto, che significa promozione diretta in Serie A. Il primo tempo è tutt'altro che entusiasmante, con l'unica vera occasione che coincide con la traversa colpita da Reca al 23' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa, i liguri partono forte, e al 71' hanno l'occasione di portarsi in vantaggio con Lapadula dal dischetto, ma l'ex Cagliari si fa ipnotizzare da Pisseri. Nei minuti successivi nessuna delle due squadre si scompone: un punto a testa tra Cesena e Spezia e tanti rimpianti per D'Angelo e i suoi.

Mulattieri – Berardi: il Sassuolo torna a correre

Dopo il pareggio casalingo contro il Bari, il Sassuolo ritrova il successo e si porta momentaneamente a +12 sul Pisa secondo. Il primo gol del match arriva al 15' e porta la firma di Mulattieri, a segno per l'ottava volta in campionato. Nei minuti successivi, nessuna delle due squadre gonfia la rete, ma, appena 22 secondi dopo l'inizio della ripresa, Berardi trova il 2-0 dopo la sfortunata deviazione di Masciangelo. Il Sassuolo va alla ricerca del 3-0, ma è il Cittadella a trovare il gol: Tronchin riceve la palla dopo la respinta di Moldovan e accorcia le distanze al 90'. Al triplice fischio del direttore di gara è il Sassuolo ad esultare.

Bari e Salernitana si dividono la posta in palio

Pareggio a reti bianche tra Bari e Salernitana che non smuove la classifica per nessuna delle due: i pugliesi restano ottavi, mentre la Salernitana aggancia temporaneamente il Mantova al terzultimo posto. La partita è dominata dall'equilibrio assoluto, con il primo tempo che vede come occasione più grande quella capitata a Lasagna al 29', sulla quale si fa trovare presente Christensen. Anche la ripresa è priva di particolari occasioni, con le due squadre che escono dal San Nicola con un punto a testa.