Serie B, 30esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 14 marzo 2025 – Questa sera andrà in scena l'ultima giornata di Serie B prima della sosta nazionali. Si partirà con Palermo – Cremonese, gara importantissima per quanto riguarda i discorsi playoff, mentre alle 15 di domani scenderanno in campo Spezia e Sassuolo, entrambe in trasferta e rispettivamente contro Cesena e Cittadella. Inoltre, si giocheranno anche Frosinone – Brescia e Juve Stabia – Modena, mentre alle 17:15 il Pisa cercherà il riscatto dopo il ko della scorsa gara contro lo Spezia, che ha riaperto la corsa per la promozione diretta. Bari – Salernitana sarà l'ultima gara di domani (in programma alle 19:30), mentre domenica alle 15 si disputeranno Reggiana – Sampdoria e Sudtirol – Carrarese. Catanzaro – Cosenza, domenica alle 17:15, chiuderà il turno.

Il programma delle gare e dove vederle

Palermo – Cremonese: venerdì 14 marzo, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Frosinone – Brescia: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Juve Stabia – Modena: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Cesena – Spezia: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Cittadella – Sassuolo: sabato 15 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Pisa – Mantova: sabato 15 marzo ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Bari – Salernitana: sabato 15 marzo ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Reggiana – Sampdoria: domenica 16 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Sudtirol – Carrarese: domenica 16 marzo ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”; Catanzaro – Cosenza: sabato 15 marzo ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Probabili formazioni

Palermo – Cremonese Palermo (3-4-1-2): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Blin, Gomes, Di Francesco; Verre; Brunori, Pohjanpalo. All. Dionisi. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa. Cesena – Spezia

Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Piacentini; Ceesay, Saric, S. Bastoni, Celia; Francesconi; Antonucci, C. Shpendi. All. Mignani. Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata, Sal. Esposito, Bandinelli, Reca; F.P. Esposito, Lapadula. All. D’Angelo. Cittadella – Sassuolo Cittadella (3-5-2): Kastrati; Matino, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Vita, Amatucci, Palmieri, Masciangelo; Casolari, Okwonkwo. All. Dal Canto. Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Doig, Lovato, Romagna, Toljan; Boloca, Ghion; Laurientè, Mazzitelli, Berardi; Moro. All.. Grosso. Frosinone – Brescia Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono A., Monterisi, Bettella, Di Chiara; Vural, Darboe, Koutsoupias; Partipilo, Pecorino, Begic. All. Bianco. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah, D’Andrea; Moncini. All. Maran. Juve Stabia – Modena Jve Stabia (3-4-1-2): Thiam, Ruggero, Peda, Bellich, Floriani, Leone, Pierobon, Fortini, Mosti, Piscopo, Candellone. All. Pagliuca. Modena (3-4-2-1): Gagno, Dellavalle, Zaro, Vulikic, Magnino, Santoro, Gerli, Cotali, Palumbo, Caso, Mendes. All. Mandelli. Pisa – Mantova Pisa (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Calabresi; Sernicola, Piccinini, Marin, Touré; Tramoni; Meister, Lind. All. Inzaghi. Mantova (3-4-1-2): Festa; Maggioni, Cella, Solini; Radaelli, Trimboli, Artioli, Giordano; Aramu; Mancuso, Mensah. All. Possanzini. Bari – Salernitana Bari (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Lasagna, Bonfanti. All. Longo. Salernitana (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Lochoshvili, Ferrari; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Cerri, Verde. All. Breda. Reggiana – Sampdoria Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Sosa, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Maggio, Portanova; Vido. All. Viali. Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Ferrari, Altare, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Ricci, Beruatto; Oudin, Niang; Coda. All. Semplici. Sudtirol – Carrarese Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; Molina, Belardinelli, Praszelik, Casiraghi, Barreca; Merkaj, Odogwu. All. Castori. Carrarese (3-4-2-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Melegoni; Cerri. All. Calabro. Catanzaro – Cosenza Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta. Cosenza (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Gargiulo, Kouan, Garritano, Ciervo; Mazzocchi, Fumagalli. All. Belmonte.

Le designazione arbitrale

Palermo – Cremonese: arbitro Collu, assistenti Capaldo e Ricci, IV Ufficiale Iannello, VAR Nasca, AVAR Marcenaro. Cesena – Spezia: arbitro Prontera, assistenti Rocca e Regattieri, IV Ufficiale Gauzolino, VAR Camplone, AVAR Serra. Cittadella – Sassuolo: arbitro Monaldi, assistenti Fontani e Emmanuele, IV Ufficiale Ramondino, VAR Volpi, AVAR Pezzuto. Frosinone – Brescia: arbitro Rutella, assistenti Yoshikawa e Miniutti, IV Ufficiale Angelillo, VAR Di Paolo, AVAR Di Vuolo. Juve Stabia – Modena: arbitro Massimi, assistenti Palermo e Pedone, IV Ufficiale Pezzopane, VAR Maggioni, AVAR Minelli. Pisa – Mantova: arbitro Bonacina, assistenti Del Giovane e Cipressa, IV Ufficiale Castellone, VAR Dionisi, AVAR Miele. Bari – Salernitana: arbitro Sacchi, assistenti Cavallina e Bitonti, IV Ufficiale Aldi, VAR Paterna, AVAR Pagnotta. Reggiana – Sampdoria: arbitro Marinelli, assistenti Prenna e D'Ascanio, IV Ufficiale Cerbasi, VAR Fourneau, AVAR Longo. Sudtirol – Carrarese: arbitro Tremolada, assistenti Lombardo e Politi, IV Ufficiale Mirabella, VAR Baroni, AVAR Di Martino. Catanzaro – Cosenza: arbitro Ghersini, assistenti Luciani e Catallo, IV Ufficiale Marotta, VAR Guida, AVAR Gariglio.