Serie B, decima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 28 ottobre 2025 – Decima giornata e secondo turno infrasettimanale di Serie B alle porte: si riprende dopo le gare dello scorso weekend, che hanno visto il Modena allungare in classifica sul secondo posto. I gialloblù si trovano a +4 su Monza e Cesena e in questo turno saranno impegnati nel derby emiliano contro la Reggiana, in programma per questa sera alle 20:30. In contemporanea si giocheranno anche Frosinone – Entella, Pescara – Avellino, Palermo – Monza, Cesena – Carrarese ed Empoli – Sampdoria. Domani, invece, si disputeranno altre tre partite: Spezia – Padova, Venezia – Sudtirol e Mantova – Catanzaro. Juve Stabia – Bari è stata rinviata a data da destinarsi.

Il programma delle gare e dove vederle

Frosinone – Entella: martedì 28 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pescara – Avellino: martedì 28 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Monza: martedì 28 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cesena – Carrarese: martedì 28 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Empoli – Sampdoria: martedì 28 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Reggiana – Modena: martedì 28 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Padova: mercoledì 29 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Venezia – Sudtirol: mercoledì 29 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Catanzaro: mercoledì 29 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Frosinone – Entella Frosinone (4-2-3-1): Sherri; A. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis, Grosso, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Marconi, Parodi, Tiritiello; Bariti, Karic, Nicoletti, Franzoni, Di Mario; Debenedetti, Fumagalli. All. Chiappella. Pescara – Avellino Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Letizia, Dagasso, Brandes, Corazza; Valzania, Meazzi; Di Nardo. All. Vivarini. Avellino (3-5-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palumbo, Sounas, Cagnano; Biasci, Lescano. All. Biancolino. Palermo – Monza Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Diakite, Segre, Ranocchi, Augello; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota. All. Bianco. Cesena – Carrarese Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani. Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Ruggeri, Imperiale; Bouah, Schiavi, Zuelli, Cicconi; Finotto, Rubino; Abiuso. All. Calabro. Empoli – Sampdoria Empoli (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Carboni, Ignacchiti, Yepes, Ghion, Ebuehi; Popov, Shpendi. All. Dionisi. Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Venuti; Ioannou, Abildgaard, Ricci, Benedetti, Giordano; Çuni, Coda. All. Foti. Reggiana – Modena Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, Mendicino, Charlys, Bozzolan; Portanova, Tavsan; Novakovich. All. Dionigi. Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil. Spezia – Padova Spezia (3-5-2): Sarr; Hristov, Fellipe Jack, Mateju; Vignali, Esposito, Cassata, Nagy, Aurelio; Lapadula, Soleri. All. D'Angelo. Padova (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Lasagna, Bortolussi. All. Andreoletti. Venezia – Sudtirol Venezia (3-5-2): Stankovic; Korac, Schingtienne, Sverko; Hainaut, Busio, Kike Perez, Doumbia, Haps; Adorante, Yeboah. All. Stroppa. Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; El Kauoakibi, Kofler, Bordon, Davì; Casiraghi, Tronchin, Martini, Molina; Odogwu, Merkaj. All. Castori. Mantova – Catanzaro Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, Bani; Wieser, Artioli; Bragantini, Trimboli, Ruocco; N. Bonfanti. All. Possanzini. Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Chiara; Rispoli, Cissè; Iemmello. All. Aquilani.

La designazione arbitrale

Cesena – Carrarese: arbitro Di Marco, assistenti Garzelli e Laghezza, IV Ufficiale D'Eusanio, VAR Rutella, AVAR Aureliano. Empoli – Sampdoria: arbitro Piccinini, assistenti Bahri e Biffi, IV Ufficiale Iacobellis, VAR Nasca, AVAR Paganessi. Frosinone – Virtus Entella: arbitro Galipò, assistenti Pascarella e Pressato, IV Ufficiale Pezzopane, VAR Giua, AVAR Gualtieri. Palermo – Monza: arbitro Sacchi, assistenti Mastrodonato e Yoshikawa, IV Ufficiale Gemelli, VAR Di Paolo, AVAR Monaldi. Pescara – Avellino: arbitro Calzavara, assistenti Mokhtar e Pistarelli, IV Ufficiale Di Francesco, VAR Baroni, AVAR Prenna. Reggiana – Modena: arbitro Rapuano, assistenti Ceccon e Ceolin, IV Ufficiale De Angeli, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo. Mantova – Catanzaro: arbitro Marchetti, assistenti Scatragli e Colaianni, IV Ufficiale Terribile, VAR Santoro, AVAR Ferrieri Caputi. Spezia – Padova: arbitro Pezzuto, assistenti Mondin e El Filali, IV Ufficiale Cerbasi, VAR Cosso, AVAR Gariglio. Venezia – Sudtirol: arbitro Feliciani, assistenti Barone e Zanellati, IV Ufficiale Lovison, VAR Prontera, AVAR Del Giovane.