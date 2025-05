Serie B, finale playoff: lo Spezia resiste a Cremona, termina 0-0

Roma, 29 maggio 2025 – I primi 90 minuti terminano senza reti né da una parte né dall'altra: allo Zini finisce 0-0, con lo Spezia che fa un piccolo passo verso la Serie A. In una partita ricca di duelli in tutte le zone del campo, nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol e questo risultato favorisce decisamente i liguri. Grazie al posizionamento più alto in classifica, infatti, la squadra di D'Angelo salirebbe in massima serie anche con un pari come risultato complessivo, perciò domenica, davanti al pubblico di casa, dovrà semplicemente difendere lo 0-0 di questa sera. La Cremonese, invece, abbandona lo stadio con non pochi rimpianti, con alcune occasioni che potevano essere sfruttate meglio, su tutte quella di Johnsen al 74': ora servirà una vittoria nel match di ritorno

La partita

La Cremonese parte con un 3-5-2 formato da Fulignati in porta, Ceccherini, Antov e Folino in difesa, Barbieri e Azzi sugli esterni, Collocolo, Vandeputte e Castagnetti a centrocampo e Johnsen e Vazquez in avanti, mentre D'Angelo risponde anche lui con un 3-5-2 con Gori tra i pali, Wisniewski, Hristov e Mateju a comporre la retroguardia, Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli e Aurelio a centrocampo e Pio Esposito e Di Serio a formare il tandem d'attacco. Dopo un inizio bloccato, il match di sblocca al 17' grazie alla rete di Aurelio, ma l'arbitro annulla tutto per un tocco con il braccio e la partita ritorna ai ritmi iniziali. Al 36' Castagnetti alza bandiera bianca e Stroppa lo sostituisce con Gelli. La prima frazione si chiude con il salvataggio miracoloso di Bandinelli sul tiro a botta sicura di Collocolo. Nella ripresa è la Cremonese a spingere di più: al 67' Gelli va vicino alla porta con un calcio di punizione e al 74' si verifica l'occasione più clamorosa della partita: sul cross di Collocolo che attraversa tutta l'area di rigore si avventa Johnsen che, tutto solo davanti a Gori, spara in curva il pallone del possibile 1-0. Nei minuti successivi, la Cremonese continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, mentre lo Spezia si limita a difendere il pareggio. Dopo un recupero frammentato, il direttore di gara fischia tre volte e manda le squadre negli spogliatoi: tra Cremonese e Spezia termina 0-0. I bianconeri tornano a casa con un ottimo pareggio in vista della finale di ritorno, mentre i grigiorossi saranno costretti a vincere nei prossimi 90 minuti se vorranno conquistare la Serie A.