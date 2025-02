Serie B, le partite della 26esima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Roma, 14 febbraio 2025 – Catanzaro – Cittadella, in programma per questa sera alle 20:30, aprirà il ventiseiesimo turno di Serie B, con i calabresi che vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Frosinone e i granata che continuano nella corsa per entrare nei playoff. Domani alle 15 sarà la volta di Spezia e Sassuolo: i primi saranno impegnati in trasferta contro il Modena, mentre i neroverdi capolisti ospiteranno il Brescia, reduce dallo 0-0 contro la Salernitana. Anche i granata giocheranno alle 15 di domani, allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese, alla stessa ora di Sudtirol – Sampdoria. Bari – Cremonese si svolgerà alle 17:15, mentre domenica alle 15 andranno in scena Palermo – Mantova, Frosinone – Reggiana e Juve Stabia – Cosenza. Cesena – Pisa, in programma per le 17:15, chiuderà il turno.

Il programma delle gare e dove vederle

Catanzaro – Cittadella: venerdì 14 febbraio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Modena – Spezia: sabato 15 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Carrarese – Salernitana: sabato 15 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sudtirol – Sampdoria: sabato 15 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sassuolo – Brescia: sabato 15 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Bari – Cremonese: sabato 15 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Palermo – Mantova: domenica 16 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Frosinone – Reggiana: domenica 16 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Juve Stabia – Cosenza: domenica 16 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cesena – Pisa: domenica 16 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Probabili formazioni

Catanzaro – Cittadella Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta. Cittadella (3-5-2): Maniero; Salvi, Capradossi, Matino; Carissoni, Vita, Casolari, Amatucci, Masciangelo; Pandolfi, Okwonkwo. All. Dal Canto. Modena – Spezia Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Beyuku, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes. All. Mandelli. Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, Vignali, Esposito S., Kouda, Reca; Esposito P., Lapadula. All. D’Angelo. Carrarese – Salernitana Carrarese (3-4-2-1): Fiorillo; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon, Schiavi, Giovane, Cicconi; Cherubini, Shpendi; Torregrossa. All. Calabro. Salernitana (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshivili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Njoh; Cerri, Raimondo. All. Breda. Sudtirol – Sampdoria Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Barreca; Odogwu, Merkaj. All. Castori.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Ferrari, Veroli; Beruatto, Yepes, Meulensteen, Depaoli; Akinsanmiro, Sibilli; Niang. All. Semplici.

Sassuolo – Brescia

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Iannoni, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. All. Grosso.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Fogliata, Verreth, Besaggio; Olzer, Bertagnoli; Borrelli. All. Maran.

Bari – Cremonese

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli, Benali, Maita, Dorval, Falletti, Bonfanti; Lasagna. All. Longo.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, De Luca. All. Stroppa.

Palermo – Mantova

Palermo (3-5-2): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Segre, Blin, Ranocchia, Lund; Brunori, Pohjanpalo. All. Dionisi.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Ruocco; Mensah. All. Possanzini.

Frosinone – Reggiana

Frosinone (4-5-1): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Lusuardi, Di Chiara; Partipilo, Koutsoupias, Bohinen, Kone, Ambrosino; Tsadjout. All. Greco.

Reggiana (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Sosa; Vergara, Kabaschi, Ignacchiti; Sersanti, Gondo, Girma. All. Viali. Juve Stabia – Cosenza

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Rocchetti; Piscopo, Maistro; Adorante. All. Pagliuca.

Cosenza (3-5-2): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Kourfalidis, Lima Pontes, Gargiulo, Cimino; Zilli, Mazzocchi. All. Alvini. Cesena – Pisa

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi, Saric, Bastoni, Donnarumma; Antonucci, Shpendi. All. Mignani.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Sernicola, Piccinini, Hojholt, Angori; Morutan, Moreo; Meister. All. Inzaghi.

Le designazioni arbitrali

Catanzaro – Cittadella: arbitro Crezzini, assistenti Di Iorio e Barone, IV Ufficiale Allegretta, VAR Miele, AVAR Pagnotta. Carrarese – Salernitana: arbitro Bonacina, assistenti Meli e Galimberti, IV Ufficiale Burlando, VAR Prontera, AVAR Longo. Modena – Spezia: arbitro Pezzuto, assistenti Margani e Arace, IV Ufficiale Djurdjevic, VAR Di Martino, AVAR Paganessi. Sassuolo – Brescia: arbitro Tremolada, assistenti Scarpa M. e Scarpa E., IV Ufficiale Sacchi, VAR Serra, AVAR Minelli. Sudtirol – Sampdoria: arbitro Monaldi, assistenti Rossi C., e Catallo, IV Ufficiale Zago, VAR Marini, AVAR Di Marco. Bari – Cremonese: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Ceccon e Giuggioli, IV Ufficiale Angelillo, VAR Baroni, AVAR Dionisi. Frosinone – Reggiana: arbitro Rapuano, assistenti Cipriani e Fontani, IV Ufficiale Iannello, VAR Gariglio, AVAR Paganessi. Juve Stabia – Cosenza: arbitro Ayroldi, assistenti Preti e Biffi, IV Ufficiale Cappai, VAR Gualtieri, AVAR Serra. Palermo – Mantova: arbitro Galipò, assistenti Alassio e Mastrodonato, IV Ufficiale Renzi, VAR Meraviglia, AVAR Volpi. Cesena – Pisa: arbitro Maresca, assistenti Palermo e Fontemurato, IV Ufficiale Silvestri, VAR Paterna, AVAR Baroni.