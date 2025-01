Serie B, le partite della 22^ giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Bologna, 17 gennaio 2025 – La Serie B è pronta a scendere in campo per la ventiduesima volta, con il primo match, tra Sampdoria e Cesena, che andrà in scena questa sera alle 20:30. I romagnoli, scivolati fino al decimo posto in classifica, si trovano ad appena cinque punti di distacco dai blucerchiati, in sedicesima posizione con 21 lunghezze. Domani alle 15 sarà la volta di Cittadella – Mantova, Salernitana – Reggiana, Modena – Frosinone e Cremonese – Cosenza, mentre Bari – Brescia è in programma per le 17:15. Sassuolo e Pisa scenderanno in campo in contemporanea, domenica alle ore 15. I neroverdi, che in questa giornata ospiteranno il Sudtirol al Mapei Stadium, inseguono il terzo successo di fila dopo le vittorie contro Cosenza e Salernitana, per rimanere saldamente in testa alla classifica. La squadra di Inzaghi, invece, cerca la quarta vittoria consecutiva per non abbandonare il sogno titolo, ma quella del Ceravolo sarà una trasferta difficile: gli uomini di Caserta occupano il sesto posto in classifica e sono reduci da una vittoria e due pareggi nelle ultime tre. Sempre alle 15 di domenica al Barbera andrà in scena Palermo – Juve Stabia, con Carrarese – Spezia che chiuderà la ventiduesima giornata domenica alle 17:15.

Il programma delle gare e dove vederle

Sampdoria – Cesena: venerdì 17 gennaio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cittadella – Mantova: sabato 18 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Salernitana – Reggiana: sabato 18 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Modena – Frosinone: sabato 18 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cremonese – Cosenza: sabato 18 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Bari – Brescia: sabato 18 gennaio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sassuolo – Sudtirol: domenica 19 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Catanzaro – Pisa: domenica 19 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Palermo – Juve Stabia: domenica 19 gennaio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Carrarese – Spezia: domenica 19 gennaio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Probabili formazioni

Sampdoria – Cesena Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Ioannou, Yepes, Bellemo, Venuti; Akinsanmiro, Pedrola; Coda. All. Semplici. Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi. All. Mignani. Cittadella – Mantova Cittadella (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Tronchin, Branca, Amatucci, Masciangelo; Vita; Pandolfi. All. Dal Canto.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Giordano; Burrai, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini. Cremonese – Cosenza Cremonese (3-5-2): Fulignati; Bianchetti, Antov, Ceccherini; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Barbieri; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Venturi, Sgarbi, Caporale; Ricciardi, Charlys, Florenzi, D’Orazio; Mazzocchi, Rizzo Pinna; Artistico. All. Alvini.

Modena – Frosinone Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Santoro, Idrissi; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. All. Mandelli.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Darboe, Cichella, Gelli, Marchizza; Ghedjemis, Cichero. All. Greco. Salernitana – Reggiana Salernitana (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Girelli, Njoh; Cerri, Raimondo. All. Breda. Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Vergara, Portanova; Gondo. All. Viali Bari – Brescia Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Lella, Benali, Maita, Dorval; Falletti, Sibilli. All. Longo.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmannn, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Galazzi, Nuamah; Bianchi. All. Bisoli.

Sassuolo – Sudtirol

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Chion, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurentiè; Mulattieri. All. Grosso.

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Molina, Praszelik, Arrigoni, Casiraghi, Zedalka; Merkaj, Odogwu. All. Castori.

Catanzaro – Pisa Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Ceresoli; Iemmello, Pittarello. All. Caserta.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. F. Inzaghi.

Palermo – Juve Stabia Palermo (3-5-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron. All. Dionisi.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Leone, Fortini; Pierobon, Candellone; Adorante. All. Pagliuca. Carrarese – Spezia Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Zanon, Illanes, Imperiale; Bouah, Giovane, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi; Finotto. All. Calabro Spezia (3-5-2): Chichizola; Bertola, Hristov, Mateju; Elia, Degli Innocenti, Esposito S., Nagy, Reca; Esposito P., Soleri. All. D'Angelo

Le designazioni arbitrali

Sampdoria – Cesena: arbitro Collu, assistenti Moro e Ricciardi, IV Ufficiale Ramondino, VAR Volpi, AVAR Guida. Cittadella – Mantova: arbitro Ghersini, assistenti Trasciatti e Monaco, IV Ufficiale Gangi, VAR Pezzuto, AVAR Di Vuolo. Cremonese – Cosenza: arbitro Galipò, assistenti Mondin e D'Ascanio, IV Ufficiale Poli, VAR Di Martino, AVAR Guida. Modena – Frosinone: arbitro Monaldi, assistenti Rocca e Emmanuele, IV Ufficiale Pizzi, VAR Nasca, AVAR Pagnotta. Salernitana – Reggiana: arbitro Ayroldi, assistenti Cavallina e Votta, IV Ufficiale Di Reda, VAR Chiffi, AVAR Gualtieri. Bari – Brescia: arbitro Arena, assistenti Vigile e Bianchini, IV Ufficiale Pezzopane, VAR Meraviglia, AVAR Gariglio. Catanzaro – Pisa: arbitro La Penna, assistenti Politi e Pascarella, IV Ufficiale Colaninno, VAR Minelli, AVAR Paganessi. Palermo – Juve Stabia: arbitro Massimi, assistenti Passeri e Regattieri, IV Ufficiale Iannello, VAR Baroni, AVAR Marcenaro.

Sassuolo – Sudtirol: arbitro Perri, assistenti Cipriani e Ceolin, IV Ufficiale Mucera, VAR Gariglio, AVAR Di Martino. Carrarese – Spezia: arbitro Sozza, assistenti Tegoni e Lombardo, IV Ufficiale Ancora, VAR Manganiello, AVAR Muto.