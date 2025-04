Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 36esima giornata

Roma, 30 aprile 2025 – Trentaseiesima giornata di Serie B che si giocherà tutta in una giornata: domani, infatti, andranno in scena tutte le dieci gare, con diversi scontri fondamentali. Si parte con il match tra Juve Stabia e Catanzaro, in programma alle 12:30 al Romeo Menti, che profuma di playoff: i campani sono quinti in classifica con 50 punti conquistati, mentre i giallorossi sono settimi con due lunghezze in meno. I primi devono tornare alla vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la Cremonese quarta, mentre il Catanzaro ha bisogno di ritrovare un successo dopo quattro partite dove sono arrivati solo due punti. Alle 15 si giocheranno ben sette gare: Pisa – Frosinone, Spezia – Salernitana, Cosenza – Bari, Sampdoria – Cremonese, Palermo – Sudtirol, Mantova – Cesena e Modena – Reggiana, mentre alle 17:15 sarà la volta di Cittadella – Brescia, scontro importantissimo in chiave salvezza. Alle 19:30 il Sassuolo scenderà in campo contro la Carrarese, nel tentativo di avvicinarsi ancora di più alla vittoria del titolo.

Il programma delle gare e dove vederle

Juve Stabia – Catanzaro: giovedì 1° maggio, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pisa – Frosinone: giovedì 1° maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Salernitana: giovedì 1° maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cosenza – Bari: giovedì 1° maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Cremonese: giovedì 1° maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Sudtirol: giovedì 1° maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Cesena: giovedì 1° maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Reggiana: giovedì 1° maggio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cittadella – Brescia: giovedì 1° maggio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sassuolo – Carrarese: giovedì 1° maggio, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Catanzaro – Juve Stabia Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta. Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Varnier, Peda, Ruggero; Fortini, Pierobon, Buglio, Floriani; Candellone, Piscopo; Maistro. All. Pagliuca. Pisa – Frosinone Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. Inzaghi. Frosinone (4-3-3): Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza; Bohinen, Darboe, Vural; Ghedjemis, Di Stefano, Kvernadze. All. Bianco. Spezia – Salernitana Spezia (3-5-2): Gorizia, Mathieu, Hristov, Wisniewsky, Elia, Nagy, Esposito, Bandinelli, Aurelio, Esposito, Lapadula. All. D’Angelo. Salernitana (3-4-2-1): Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione, Tello, Amatucci, Corazza, Verde, Soriano, Cerri. All. Marino. Cosenza – Bari Cosenza (3-4-2-1): Vettorel; Sgarbi, Dalle Mura, Venturi; Ricciardi, Charlys, Kourfalidis, Ricci; Florenzi, Mazzocchi; Zilli. All. Alvini. Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Lasagna, Bonfanti. All. Longo. Sampdoria – Cremonese Sampdoria (4-3-2-1): Cragno; Bereszynski, Curto, Altare, Beruatto; Akinsanmiro, M. Ricci, Benedetti; Depaoli, Niang; Coda. All. Evani. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; D. Johnsen, De Luca. All.Stroppa. Palermo – Sudtirol Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi. Sudtirol (3-5-2): Adomonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Molina, Pyyhtia, Kofler, Casiraghi, Davi; Odogwu, Merkaj. All. Castori. Mantova – Cesena Mantova (4-2-3-1): Festa; Solini, Cella, De Maio, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Saric, Simone Bastoni, Celia; Francesconi; Antonucci, Shpendi. All. Mignani. Modena – Reggiana Modena (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. All. Mandelli. Reggiana (4-3-3): Bardi; Libutti, Lucchesi, Meroni, Fiamozzi; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Portanova, Gondo, Vergara. All. Dionigi. Cittadella – Brescia Cittadella (3-4-2-1): Kastrati, Salvi, Capradossi, Pavan, Carisosni, Casolari, Mastrantonio, Amatucci. Tronchin, Rabbi, Desogus. All. Dal Canto. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Cistana, Corrado; Bertagnoli, Bisoli, Bjarnason; Galazzi; Borrelli, Moncini. All. Maran. Sassuolo – Carrarese Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Muharemovic, Romagna, Doig; Iannoni, Ghion, Mazzitelli; Berardi, Moro, Lauriente. All. Grosso. Carrarese (3-5-2): Bleve; Illanes Minucci, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cherubini, Cicconi; Torregrossa, Finotto. All. Calabro.

Le designazioni arbitrali

Juve Stabia – Catanzaro: arbitro Monaldi, assistenti Bercigli e Pascarella, IV Ufficiale Tropiano, VAR La Penna, AVAR Pagnotta. Cosenza – Bari: arbitro Crezzini, assistenti Rossi e Pedone, IV Ufficiale Striamo, VAR Baroni, AVAR Manganiello. Mantova – Cesena: arbitro Di Marco, assistenti Barone e Luciani, IV Ufficiale Terribile, VAR Doveri, AVAR Colombo. Modena – Reggiana: arbitro Cosso, assistenti Trasciatti e Biffi, IV Ufficiale Gandino, VAR Paterna, AVAR Di Martino. Palermo – Sudtirol: arbitro Santoro, assistenti Giallatini e Belsanti, IV Ufficiale Toro, VAR Gariglio, AVAR Zufferli. Pisa – Frosinone: arbitro Ghersini, assistenti Rocca e Garzelli, IV Ufficiale Caruso, VAR Nasca, AVAR Sozza. Sampdoria – Cremonese: arbitro Marchetti, assistenti Bresmes e Palermo, IV Ufficiale Pizzi, VAR Abisso, AVAR Ayroldi. Spezia – Salernitana: arbitro Fourneau, assistenti Pagliardini e Laudato, IV Ufficiale Zoppi, VAR Marini, AVAR Gualtieri. Cittadella – Brescia: arbitro Pezzuto, assistenti Margani e Vigile, IV Ufficiale Vailati, VAR Mazzoleni, AVAR Miele. Sassuolo – Carrarese: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Votta e Galimberti, IV Ufficiale Esposito, VAR Maggioni, AVAR Prontera.