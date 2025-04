Serie B, risultati 35esima giornata: tris del Palermo al Catanzaro, Juve Stabia ko

Roma, 27 aprile 2025 – Non mancano le sorprese nei posticipi della Serie B, con il Palermo che sconfigge il Catanzaro al Ceravolo e la Juve Stabia che cade al Druso contro il Sudtirol. I rosanero si rialzano dopo la sconfitta dello scorso turno e conquistano tre punti importantissimi in ottica playoff, che gli permettono, tra l'altro, di raggiungere proprio i calabresi al sesto posto in classifica. Caserta deve analizzare cosa non va nella sua squadra, dato che quello di oggi è il quarto match senza una vittoria. Problemi anche per la Juve Stabia, che contro il Sudtirol centra la seconda partita consecutiva senza vittorie. Nonostante questo, però, i gialloblù restano stabilmente al quinto posto, in piena zona playoff. Per la squadra di Castori questa vittoria sa tanto di liberazione, dato che sale al tredicesimo posto e abbandona le zone roventi della classifica.

Il Catanzaro non sa più vincere

Continua il momento negativo del Catanzaro, che nelle ultime quattro partite ha collezionato appena due punti. Nel match del Ceravolo parte meglio il Palermo, che sblocca la partita al 9' con l'autorete di Bonini, che insacca nella sua porta nel tentativo di anticipare Pohjanpalo. Al 24' i rosanero si fanno vedere ancora in zona offensiva, con Brunori che chiama in causa Pigliacelli, ma appena due minuti dopo arriva il 2-0 firmato Segre, che capitalizza nel modo migliore il contropiede condotto da Brunori. Il Catanzaro accusa il colpo, ma non riesce a reagire e torna negli spogliatoi in svantaggio di due reti. Nella ripresa, i padroni di casa alzano il baricentro nel tentativo di riaprire la partita, e al 56' trovano la rete del 2-1 con Biasci, che di testa batte Audero su assist di Pontisso. Al 59' i padroni di casa vanno vicini al pari proprio con Pontisso, ma Audero si fa trovare pronto e devia in corner. Nonostante i vari tentativi, il Catanzaro non riesce a trovare la rete del 2-2 e al 93' Le Douaron segna il gol del definitivo 3-1.

Sudtirol, vittoria e balzo in avanti

Ottima prova del Sudtirol, che, con la vittoria contro la Juve Stabia si porta a quota 38 punti e sale al tredicesimo posto. Per i campani la partita inizia nel modo peggiore, con il primo cambio dopo appena cinque minuti a causa dell'infortunio di Buglio, con Leone che prende il suo posto. Il gol che stappa la partita arriva al 18' e porta la firma di Odogwu, glaciale davanti a Thiam. Nei minuti successivi, la Juve Stabia prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma non riesce a creare dei veri pericoli dalle parti di Adamonis. Anche il secondo tempo è privo di occasioni significative, con il Sudtirol che trova la rete del 2-0 definitivo al 78' con Merkaj, che raggiunge quota 6 in campionato. La Juve Stabia si rende pericolosa al 93' con Bellich, che di testa colpisce la traversa, ma chiude la partita con zero reti.