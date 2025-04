Serie B, risultati 35esima giornata: il Pisa si avvicina alla Serie A, il Frosinone frena lo Spezia

Brescia, 26 aprile 2025 – Per un Sassuolo che ha già conquistato la promozione in massima serie, c'è un Pisa alla ricerca dello sprint decisivo per abbandonare la cadetteria e garantirsi un posto in Serie A nella prossima stagione. Grazie alla vittoria contro il Brescia e al pareggio dello Spezia contro il Frosinone, i punti di distacco tra gli uomini di Inzaghi e il terzo posto sono diventati nove, e, con quattro giornate rimanenti, il traguardo si avvicina sempre di più. Allo stesso modo, il Sassuolo prosegue nella marcia verso la vittoria del titolo con il successo per 2-0 contro il Cesena, che complica i piani playoff dei bianconeri, ora fuori dalle prime otto. La Cremonese supera il Mantova e mantiene salda la quarta posizione, con un occhio pure allo Spezia terzo, mentre la Sampdoria ritrova la sconfitta contro la Carrarese. La Reggiana vince 2-1 contro il Cittadella, stesso risultato con il quale il Modena supera il Bari. La Salernitana centra il secondo successo consecutivo e abbandona la zona playout.

Spezia, addio promozione diretta?

Se lo Spezia voleva avere qualche chance di salire in Serie A senza passare dai playoff, con il pareggio contro il Frosinone le possibilità si sono ridotte praticamente al minimo. Con quattro giornate restanti, i bianconeri sono a 9 punti di distacco dal Pisa secondo, perciò, salvo clamorosi colpi di scena, Lapadula e compagni dovranno passare dai playoff. Contro il Frosinone, il gol che stappa la partita è quello di Bohinen al 9', con Bandinelli che pareggia i conti al 15'. Al 39' è ancora il norvegese a trovare la rete per il 2-1 dei ciociari, ma al 75' Pio Esposito riporta tutto in parità con la rete del 2-2 definitivo.

Samp, sempre gli stessi guai

Se il cambio in panchina sembrava aver funzionato, con la vittoria di misura contro il Cittadella, la sconfitta contro la Carrarese significa che per la Sampdoria la strada da fare è ancora tanta. Nel match dello Stadio dei Marmi l'unico gol arriva in apertura e porta la firma dell'ex Torregrossa, che nella stagione 2021-22 ha vestito proprio la maglia blucerchiata. Con questo risultato, la squadra di Calabro resta all'undicesimo posto, ben lontana dai pericoli, mentre la Sampdoria non riesce a uscire dal limbo dei 35 punti e rimane in zona playout.

Reggiana, vittoria che sa di ossigeno

La Reggiana trova una vittoria importantissima nello scontro diretto con il Cittadella, che le permette di rialzare la china e raggiungere i 35 punti in classifica, proprio come i granata, la Sampdoria, il Brescia e il Sudtirol. Al Mapei Stadium il primo gol della partita arriva al 61' ed è quello di Gondo, che porta in vantaggio i padroni di casa, con Portanova che al 90' segna la rete del 2-0. Il Cittadella si sveglia troppo tardi, con il gol del 2-1 di Pandolfi che arriva solo al 96', inutile ai fini del risultato.

Il Pisa verso la Serie A

Continua la marcia della squadra di Inzaghi, che a piccoli passi si avvicina alla Serie A. I nerazzurri superano l'ostacolo Brescia e, complice il pareggio dello Spezia contro il Frosinone, aumentano a 9 i punti di distacco con il terzo posto. Già la prossima giornata potrebbero festeggiare la promozione in massima serie. Sblocca la partita Tramoni al 12', con il raddoppio di Touré che arriva al 79'. Il Brescia accorcia le distanze al 94' con Juric, ma ciò non impedisce alla squadra di Inzaghi di portare a casa il bottino pieno. Per i lombardi si tratta di un ritorno alla sconfitta dopo il pari della scorsa giornata.

La Salernitana continua a scappare

Buona anche la seconda prova di Marino sulla panchina della Salernitana, con la vittoria contro il Cosenza che permette ai campani di fare un bel balzo avanti in ottica salvezza e abbandonare la zona playout. Le reti della partita arrivano tutte nel secondo tempo: Corazza, Ferrari e Tongya portano il match sul 3-0 per i granata, con il Cosenza che trova il gol della bandiera all'82' con Zilli. Se Marino e i suoi credono sempre di più nella salvezza, per i calabresi l'incubo Serie C diventa sempre più concreto.

Defrel e Palumbo trascinano il Modena

Buona prova del Modena al San Nicola contro il Bari, che vale proprio l'aggancio in classifica degli emiliani sui pugliesi. All'8' minuto segna Defrel, con Palumbo che allunga le distanza dieci minuti dopo su calcio di rigore. Il Bari riapre la partita al 42' con Lasagna, ma nei minuti restanti non riesce a trovare la zampata vincente per portare a casa almeno un punto, nemmeno dopo l'espulsione di Di Pardo all'81'.

La Cremonese può credere nel terzo posto

Pioggia di gol nella gara tra Cremonese e Mantova, con i grigiorossi che conquistano i tre punti e si avvicinano pericolosamente allo Spezia terzo, che ora dista solo quattro punti. Il match si apre con il gol di Redolfi in apertura, la Cremo accusa il colpo e risponde con Johnsen al 25', tornando negli spogliatoi con il risultato di 1-1. Nella ripresa De Luca porta in vantaggio i suoi al 47', e sei minuti dopo Collocolo segna la rete del 3-1. Al 73' va in rete ancora il 9 grigiorosso, con il gol di Brignani al 77' che chiude la sfida sul 4-2.

Cesena ko, ci pensa Laurienté

Il Sassuolo non si ferma nemmeno dopo la promozione matematica in Serie A, e supera il Cesena con la doppietta di Laurienté tra il 24' e il 57'. Con questo risultato, i neroverdi si avvicinano sempre di più alla vittoria del titolo, mentre i romagnoli escono dalla zona playoff.