Serie B, risultati 36esima giornata: il Pisa a un punto dalla A

Roma, 1° maggio – Il Pisa vince, ma la Serie A non arriva ancora. Con i tre punti conquistati dallo Spezia contro la Salernitana, infatti, la distanza tra i toscani e i liguri rimane a 9 lunghezze, e dati gli scontri diretti favorevoli alla squadra di D'Angelo, Inzaghi e i suoi devono attendere ancora prima di poter festeggiare la promozione in massima serie. Continua il momento negativo del Catanzaro, che nello scontro playoff con la Juve Stabia subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota 48. Vittorie per Cosenza, Sudtirol, Mantova, Reggiana, Brescia e Sassuolo, rispettivamente contro Bari, Palermo, Cesena, Modena, Cittadella e Carrarese. 0-0 tra Sampdoria e Cremonese.

Mosti e Candellone alimentano il sogno quarto posto

La Juve Stabia può ancora sperare di saltare il primo turno di playoff dato che, con la vittoria contro il Catanzaro e il pareggio della Cremonese, i punti di distacco dal quarto posto diventano 4. Nella gara del Menti contro i giallorossi, le reti sono quelle di Mosti al 25' e di Candellone su calcio di rigore al 41'. Ma per una Juve Stabia che esulta e continua a sognare, c'è un Catanzaro che si è perso e non riesce a ritrovarsi, con soli due punti conquistati nelle ultime cinque gare.

Segna Meister, ma non basta per la Serie A

Il Pisa deve ancora aspettare per festeggiare la promozione in Serie A: contro il Frosinone la rete che decide il match è quella segnata all'81' da Meister, in una partita dominata dall'equilibrio. I nerazzurri sono a +9 sullo Spezia, che ha dalla sua gli scontri diretti, perciò, è necessario ancora un punto agli uomini di Inzaghi per poter dire di essere ufficialmente in massima serie. Per il Frosinone, invece, si tratta della prima sconfitta dopo dieci risultati utili consecutivi, ma la classifica non preoccupa.

Lo Spezia c'è

Vittoria che mancava da due turni per lo Spezia, che contro la Salernitana vince grazie alle reti di Kouda e Vignali e rovina la festa promozione del Pisa. D'Angelo e i suoi restano a nove punti di distacco dalla zona promozione diretta, mentre la Salernitana subisce nuovamente una sconfitta dopo due vittorie di fila e scende al diciottesimo posto.

Il Bari cade al San Vito, decide Gargiulo

Pesante sconfitta per il Bari, che contro il Cosenza non riesce a trovare la rete e subisce l'1-0 ad opera di Gargiulo al 36'. I biancorossi hanno un'urgente necessità di ritrovarsi per evitare di uscire dalla zona playoff: in questo momento, la squadra di Longo si trova a quota 44, al pari di Modena e Cesena. Il Cosenza, invece, resta all'ultimo posto.

Sampdoria – Cremonese a reti bianche

Il pareggio senza gol tra Sampdoria e Cremonese favorisce decisamente di più i grigiorossi, che quantomeno conservano il quarto posto e mantengono la Juve Stabia a distanza di sicurezza. Il match è più frizzante nel primo tempo, mentre nella ripresa prevale la voglia di non farsi male, con pochissime occasioni da entrambe le parti. La Sampdoria ritrova un punto dopo la sconfitta della scorsa gara, ma rimane in zona playout.

Sudtirol, colpo salvezza al Barbera

Vittoria di un peso specifico enorme per il Sudtirol, che sale a quota 41 e resta distante dalla zona rovente della classifica. Nel match del Barbera, il Palermo passa in vantaggio con Ceccaroni al 27', ma gli ospiti pareggiano i conti con Barreca al 47' e poi trovano il gol della vittoria al 65' con Gori, che non sbaglia dal dischetto. Nonostante la sconfitta, i rosanero restano saldamente in zona playoff.

Goleada Mantova, Cesena ko

Grandissima prestazione del Mantova, che supera 3-0 il Cesena e trova una vittoria importantissima che mancava da tre giornate. Apre le marcature Fiori al 19', con i bianconeri che restano in dieci uomini al 46' a causa del rosso di Francesconi. I padroni di casa sfruttano benissimo la superiorità numerica, segnando la rete del 2-0 con Bragantini all'80' e il 3-0 al 95' con Debenedetti.

Alla Reggiana il derby emiliano

Ci pensa Gondo all'86' a regalare il derby emiliano alla Reggiana. Al Braglia contro il Modena, il gol che stappa la partita è quello di Portanova al 15', con l'autorete di Rozzio al 30' che rimette tutto in parità. Al 43' arriva un nuovo autogol, questa volta da parte di Bardi, che vale il 2-1 dei gialloblù, ma al 70' Girma riporta il match in equilibrio. A quattro minuti dal novantesimo ci pensa il numero 11 dei granata a segnare la rete del definitivo 3-2, che regala tre punti importantissimi a Dionigi in ottica salvezza.

Il Brescia di misura: decide Borrelli

Vittoria importante anche per il Brescia, che rialza la china dopo tre gare e sale al quindicesimo posto in classifica a quota 38, al pari della Reggiana, e abbandona la zona rovente. L'unico gol della partita è quello di Borrelli al 32', che di testa batte Kastrati. Per il Cittadella le cose si mettono male, dato che incassa la terza sconfitta consecutiva e resta ferma a quota 35.

Il Sassuolo non sbaglia

Ancora una vittoria per il Sassuolo, che sale a quota 25 successi in campionato e resta a +9 sul Pisa secondo. I gol della partita arrivano al 13' e all'87' e portano la firma di Verdi e Boloca, con la Carrarese che conclude la partita in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Imperiale al 64'.