Serie B, il Parma frena. E a Venezia succede di tutto

Milano, 14 gennaio 2024 – Si chiude la ventesima giornata di Serie B, con i tre match della domenica. L'Ascoli strappa un punto sul campo del Parma, che comunque continua a guardare tutti dall’alto in basso nella cortissima classifica. Il Venezia ritrova il successo dopo due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giornate, ne fa le spese la Sampdoria. Cremonese batte un Cosenza in crisi. Ripercorriamo tutti e tre i match.

L'Ascoli rallenta la capolista, al Tardini è 1-1 col Parma

Si ferma il Parma di Pecchia che non va oltre il pari con l'Ascoli di Castori. Primo tempo avaro di occasioni, dove c'è da segnalare il gol annullato per fuorigioco al polacco Benedyczak che aveva sfruttato al meglio un rimpallo sfortunato del portiere avversario. Nella ripresa arriva il gol dei marchigiani con Botteghin che, come un fulmine a ciel sereno, si libera in area e spacca la porta con il destro trovando la prima rete in questa stagione di Serie B. La reazione dei ducali non si fa attendere e inizia un forcing che si protrarrà fino agli ultimi minuti di gara. Il pari arriva con Del Prato che capitalizza l'invenzione del solito Bernabé. Il gol poi è stato registrato come autorete di Emiliano Viviano perché dopo la deviazione di Delprato e Di Tacchio l'ultimo a toccare la sfera mandandola in porta definitivamente è stato proprio l'estremo difensore bianconero. Nel finale anche un rosso per l'Ascoli con Bellusci che lascia i suoi in dieci per gli ultimissimi minuti di recupero. Il Parma si deve accontentare, mentre l'Ascoli trova un punto importante per cercare di risalire dalla zona retrocessione.

Parma 1-1 Ascoli. Botteghin (ASC) 60', autogol Viviano (ASC) 70'.

La Samp rimonta da 3-1 a 3-3 ma alla fine il Venezia trova il successo

Partita dai mille volti, una montagna russa di emozioni, quella del Penzo tra Venezia e Sampdoria terminata 5-3. Gli arancioneroverdi vanno avanti con un bellissimo colpo di tacco di Pohjanpalo, ma al 30' arriva il pari di Benedetti. Peccato però che il centrocampista classe 2000 fa e disfa: al minuto 44' arriva il secondo giallo e, dunque, cartellino rosso e Sampdoria in dieci per tutto il secondo tempo. Poco prima dal dischetto Pohjanpalo non ha sbagliato e ha realizzato il rigore causato da Ricci che ha messo giù Johnsen. Il finlandese è scatenato e segna pure il terzo in apertura di ripresa e con il risultato di 3-1 e un uomo in più la partita era praticamente chiusa. Accade poi l'incredibile. De Luca al 65' accorcia le distanze, poco dopo Zampano centra il palo mangiandosi quello che avrebbe potuto essere il gol partita, poi al 71' Fabio Depaoli su assist di Ricci timbra il gol del 3-3. La Sampdoria ci crede, mister Pirlo ci crede, ma tempo di riportare la palla a centrocampo e ricominciare il gioco che poi Busio firma il 4-3 che ha l'effetto di una vera e propria doccia gelida per i liguri. Ellertson fa anche il 5-3 che chiude i conti. Torna al successo la squadra di Vanoli dopo più di un mese e si riprede il secondo posto a quota 38 punti.

Venezia 5-3 Sampdoria. Pohjanpalo (VEN) 16', Benedetti (SAM) 30', Pohjanpalo rig. (VEN) 36', Pohjanpalo (VEN) 58', De Luca (SAM) 65', Depaoli (SAM) 71', Busio (VEN) 74', Ellertsson (VEN) 77'.

Antov regala i tre punti alla Cremonese, Cosenza ko

Seconda sconfitta consecutiva, due punti nelle ultime cinque, questo il magrissimo bottino del Cosenza che anche quest'oggi si è arreso per 1-0 sul campo della Cremonese. Padroni di casa che partono bene e trovano il palo dopo 5' con Zanimacchia, poi anche Vazquez prova a entrare in partita. Gli uomini di Caserta si chiudono e aspettano una buona ripartenza per provare a far male, cosa che però non arriva praticamente mai. Al 75' Antov di testa segna il gol che vale i tre punti. La Cremonese, con questo successo, sale a quota 35 punti in classifica ovvero piena zona playoff.

Cremonese 1-0 Cosenza. Antov (CRE) 75'.

Classifica dopo 20 giornate

1- Parma 42

2- Venezia 38

3- Como 38

4- Cittadella 36

5- Cremonese 35

6- Catanzaro 33

7- Palermo 32

8- Brescia 28

9- Modena 28

10- Bari 26

11- Reggiana 24

12- Sudtirol 23

13- Pisa 23

14- Sampdoria 23

15- Cosenza 21

16- Lecco 20

17- Ternana 18

18- Ascoli 18

19- Spezia 17

20- Feralpi Salò 14