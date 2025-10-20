Serie B, risultati ottava giornata: il Modena mantiene la vetta, risale il Monza

Roma, 19 ottobre 2025 – Termina l'ottava giornata di Serie BKT, con il Modena che esce indenne dal Barbera e mantiene la vetta della classifica. I gialloblù passano in svantaggio a seguito del gol di Segre, ma trovano il pari nella ripresa grazie all'autorete di Bereszynski e restano davanti ai rosanero in classifica: dopo questa giornata, Sottil e i suoi si trovano a quota 18, con la squadra di Inzaghi che insegue a -2. Buona la prima di Dionisi sulla panchina dell'Empoli: pareggio tra le mura amiche contro il Venezia ed Entella staccato. I toscani restano attaccati al Sudtirol con 10 punti, mentre il Venezia ritrova un pari dopo la vittoria dello scorso turno ed esce dal Castellani con qualche rimpianto, dato che, con una vittoria, sarebbe salita terzo posto in solitaria. Nell'ultimo match di giornata, giocato alle 19:30, il Padova ritrova un successo che mancava dal 27 novembre, quando si impose per 1-0 contro il Monza. Questa volta, Andreoletti e i suoi vincono ancora di corto muso, ma contro il Catanzaro di Aquilani, ancora a secco di vittorie in campionato.

Il Modena non scappa, il Palermo non accorcia

Il pareggio del Barbera sicuramente favorisce di più il Modena, che torna indenne dalla Sicilia e resta in testa alla classifica, sempre con due punti di vantaggio sui rosanero. La prima vera occasione della partita è per il Modena con Di Mariano, che al 25' scalda i guantoni di Joronen, ma al 32' arriva il gol che stappa la partita: Augello crossa dalla sinistra per Pohjanpalo, sulla palla vacante in area di rigore si avventa Segre, che anticipa tutti e mette alle spalle di Chichizola. I rosanero continuano a spingere e vanno vicini al raddoppio con Brunori, ma il suo tiro allo scadere del primo tempo termina di poco a lato. Nella ripresa si fa vedere anche il Modena, con Joronen che al 55' devia il colpo di testa pericolosissimo di Gliozzi. Al 75' serve ancora una grande risposta del portiere rosanero per evitare il pari, che, però, arriva appena un minuto dopo, a seguito dell'autorete di Bereszynski. La partita resta in equilibrio, con entrambe le squadre che spingono alla ricerca della rete: all'80' va vicino al 2-1 Ceccaroni, 180 secondi dopo, invece, Pedro Mendes. Tuttavia, al triplice fischio il match non vede né vincitori né vinti, con le distanze in vetta che rimangono invariate. Può sorridere anche il Frosinone, che, nonostante la sconfitta di ieri, non si allontana troppo dalla cima della classifica.

Empoli, buona la prima di Dionisi

Riprende con un pareggio l'avventura di Dionisi sulla panchina dell'Empoli: al Castellani i toscani fermano il Venezia e restano attaccati al Sudtirol al dodicesimo posto in classifica. Partono meglio i toscani, con Shpendi che tra il terzo e il sesto minuto impegna Stankovic, ma col passare dei minuti cresce anche il Venezia, che prende il controllo del gioco e al 34' segna la rete del vantaggio con Andrea Adorante: l'ex Juve Stabia è perfetto sul cross di Hainaut e di testa batte Fulignati. Al 39' ci prova ancora Adorante, con il suo tiro dalla lunghissima distanza che termina di poco fuori dalla porta dell'Empoli, ma tre minuti dopo i padroni di casa segnano il gol del pari. Sul passaggio filtrante di Ilie si avventa Shpendi, che batte Stankovic nell'uno contro uno e riporta tutto in equilibrio. Nella ripresa i ritmi si abbassano: gli unici due squilli degni di nota sono il tiro a giro di Kike Perez all'81' e la conclusione di Pellegri due minuti dopo. La gara termina con il risultato di 1-1, con il Venezia che non riesce ad a salire in terza posizione.

Catanzaro, dov'è la vittoria?

Ancora un risultato negativo per il Catanzaro, che proprio non riesce a vincere. Se nello scorso turno gli uomini di Aquilani hanno interrotto la pareggite con una sconfitta, in questa giornata arriva il secondo ko consecutivo, davanti al pubblico di casa contro il Padova. I padroni di casa partono meglio, rendendosi pericolosi all'inizio della partita, ma i veneti resistono e col passare dei minuti alzano il baricentro, con Lasagna che al 20' impegna per la prima volta Pigliacelli. Al 31' l'estremo difensore si supera prima su Crisetig e poi ancora su Lasagna, ma un minuto dopo arriva il vantaggio meritato del Padova con Perrotta, che sfrutta nel modo migliore il corner di Barreca. Il Catanzaro ha immediatamente la chance di riportare tutto in equilibrio, ma Iemmello fallisce il calcio di rigore al 35' e il Padova resta avanti. Nella ripresa, il risultato non cambia: al triplice fischio esultano Andreoletti e i suoi, che espugnano il Ceravolo e salgono a undici punti in classifica, al pari della Carrarese. Il Catanzaro, invece, insieme allo Spezia è l'unica squadra ancora a secco di vittorie.