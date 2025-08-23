Serie B, risultati prima giornata: il Palermo e l'Empoli sono le squadre da battere?

Roma, 23 agosto 2025 – Poche sorprese in questi primi scontri di Serie Bkt. Nell'anticipo il Cesena supera facilmente il Pescara: 3-1 all'Adriatico grazie ai gol di Blesa, Shpendi e Bisoli. Il momentaneo pareggio di Olzer è solo un illusione. Ottima prova dell'Empoli, che contro il Padova vince con lo stesso risultato del Cesena e si candida ad essere una delle protagoniste principali di questa Serie BKT. Così come parte con il piede giusto il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi: 2-1 alla Reggiana davanti al pubblico di casa e messaggio chiarissimo alle dirette concorrenti. Il Monza vince di corto muso contro il Mantova: basta la rete di Izzo al 56', mentre l'Entella esordisce in cadetteria con un ottimo pareggio contro la Juve Stabia.

Il Cesena c'è

Ottima prova del Cesena di Mignani, che nella gara inaugurale della Serie B supera il neopromosso Pescara e dà un segnale importante al campionato. La superiorità dei bianconeri è evidente, ma il vantaggio arriva al 31' e porta la firma del nuovo arrivato Blesa. Il gol scuote il Pescara, che trova il pareggio appena quattro minuti dopo con Olzer e torna negli spogliatoi con il risultato in equilibrio. Nella ripresa, però, il Cesena riprende in mano il pallino del gioco e si riporta immediatamente in vantaggio con Shpendi (al 58') e chiude definitivamente i conti al 63' con un altro nuovo arrivato: Dimitri Bisoli. Primi tre punti per Mignani e i suoi, ancora tanto da lavorare per i biancoazzurri.

Empoli, una stagione da protagonista?

Da uno Shpendi all'altro, da un 3-1 all'altro, da una neopromossa all'altra: anche l'Empoli, infatti, si impone con lo stesso risultato del Cesena nella gara casalinga contro un altra esordiente in Serie BKT, il Padova. Al Castellani la curiosità per l'Empoli è tanta, sia per l'arrivo del nuovo allenatore Pagliuca (ex Juve Stabia), che per le nuove mosse della società. Il primo gol è proprio di un volto nuovo dei toscani, o quasi: si tratta di Stiven Shpendi, fratello del giocatore del Cesena, ritornato a Empoli dopo la stagione alla Carrarese. Il giocatore albanese porta in vantaggio la sua squadra al 20', cinque minuti prima del pareggio del Padova, firmato Bortolussi. Appena quattro minuti prima del duplice fischio, però, i toscani si riportano in vantaggio con Popov, che poi segnerà anche la seconda rete al 66', chiudendo la gara sul 3-1 definitivo.

È sempre il solito Candellone, ma l'Entella ferma la Juve Stabia

L'Entella si presenta alla Serie B con un ottimo pareggio casalingo contro la Juve Stabia, la squadra che l'anno scorso è stata la rivelazione del campionato. Allo stadio Enrico Sannazzari, le prime due occasioni importanti ce le hanno i padroni di casa tra il 19' e il 34', ma senza riuscire a trovare il gol. Per vedere la rete gonfiarsi bisogna aspettare al 47': ci pensa Candellone, che spinge in porta su cross di Mosti. L'Entella, però, non si spegne e si butta in avanti alla ricerca del gol del pareggio, che arriva al 60' e vede la firma di Marconi, che di testa su cross di Guiu batte Confente. All'85' i padroni di casa hanno anche la chance per portare a casa i tre punti, ma Tiritello si divora il gol a tu per tu con l'estremo difensore dei gialloblù.

Palermo, un 2-1 per partire bene

Tre punti per il nuovo Palermo di Simone Inzaghi, che davanti al pubblico di casa supera 2-1 la Reggiana. I rosanero sono una delle candidate principali alla promozione diretta e i dati della gara contro gli emiliani lo dimostrano: 25 tiri a 10 per la squadra di Inzaghi, 14 a 3 se si restringe l'analisi alle conclusioni nello specchio. Dopo 38 minuti ricchi di occasioni, il Palermo sblocca la partita al 38' con Pohjanpalo, che di testa sul cross di Pierozzi batte Motta e ricomincia a fare ciò che gli riesce meglio: i gol. Al termine dei primi 45, i rosanero sono in vantaggio di un gol, ma al 62' la Reggiana pareggia i conti con Tavsan, complice la deviazione di Bani. Il Palermo, però, ci mette appena due minuti a ritornare in vantaggio e questa volta segna Pierozzi, con un sinistro sul primo palo. Nei minuti successivi, il risultato non si schioda dal 2-1 per i padroni di casa.

Al Monza basta Izzo

Vittoria di corto muso per il Monza, che nel derby lombardo contro il Mantova conquista i tre punti grazie al gol nella ripresa di Armando Izzo. La gara dell'U-Power Stadium è tutt'altro che divertente, con poche occasioni da entrambe le parti e una sola rete. Tante curiosità e altrettante domande sul nuovo Monza, ma dopo la gara di oggi la risposta è una sola: il nuovo Monza di Bianco ha risposto presente al primo impegno di questo campionato.