Serie B, risultati prima giornata: colpo della Carrarese al Picco

Roma, 24 agosto 2025 – La prima domenica di Serie BKT si apre con la sconfitta casalinga dello Spezia contro la Carrarese per mano di Nicolas Schiavi, autore di una doppietta. Alla stessa ora, il Venezia parte con il piede giusto sconfiggendo il Bari al Penzo, mentre i match delle 21 vedono il successo del Frosinone contro il neopromosso Avellino e il pari tra Catanzaro e Sudtirol.

Colpo grosso della Carrarese: Spezia ko all'esordio

Non inizia nel modo migliore la nuova stagione di Serie BKT per lo Spezia di Luca D'Angelo, che tra le mura amiche cade contro la Carrarese di Calabro. Il risultato si stappa proprio sul finire del primo tempo, quando Schiavi trasforma il calcio di rigore causato da Kouda, espulso a causa del fallo. Il gol appena prima del duplice fischio scompone lo Spezia, che anche nel secondo tempo non riesce a rendersi pericoloso, perciò al 71' la Carrarese graffia ancora, sempre con Schiavi, che batte per la seconda volta Mascardi e chiude la partita.

Nessun problema per il Venezia

Tra Venezia e Bari tutti i gol si concentrano nella prima frazione di gioco: stappa il match Bjarkason al 9' e trova il pareggio Dorval al 26'. A questo punto il risultato si stabilizza, fino al gol di Duncan al 43', che consegna la vittoria ai lagunari nel match del loro ritorno in Serie BKT.

Colpisce sempre Iemmello, ma al Ceravolo termina 1-1

Pareggio tra Catanzaro e Sudtirol: alla rete di Kofler al 13' risponde l'intramontabile Pietro Iemmello, che al 61' trova il gol dell'1-1 e regala un punto al nuovo allenatore Aquilani. Risultato che fa sorridere sicuramente di più il Sudtirol, che inizia con il piede giusto la nuova stagione con un ottimo punto in un campo difficile. Per il Catanzaro, invece, qualche rimpianto, ma la concentrazione deve immediatamente spostarsi sulla gara di sabato, al Picco contro lo Spezia.

Koutsoupias e Marchizza danno il benvenuto in Serie B all'Avellino

Probabilmente l'Avellino sperava in un esordio diverso, ma il Frosinone è stato cinico e concreto e grazie a Koutsoupias e Marchizza porta a casa la prima vittoria del campionato. Il primo gol della partita arriva al 4', mentre il raddoppio al 28'. Avellino praticamente mai pericoloso, nemmeno dopo la superiorità numerica maturata a seguito del rosso di Calvani al 62'. Ottimo avvio per i ciociari soprattutto in vista del big match della prossima settimana al Barbera contro il Palermo, la principale candidata alla vittoria finale. I campani, invece, se la vedranno con il Modena.