Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova

Roma, 21 settembre 2025 – La quarta giornata di Serie B si chiude con gol e spettacolo: ben 14 reti nelle gare della domenica tra Carrarese – Avellino (3-4), Pescara – Empoli (4-0) e Padova – Entella 2-1. Le attenzioni di oggi sono tutte per le neopromosse: l'Avellino sconfigge la Carrarese e centra la seconda vittoria consecutiva, che gli permette di salire a quota 7 punti in classifica insieme al Monza, il Pescara conquista il primo successo in campionato demolendo l'Empoli con un netto 4-0, così come il Padova, che tra le mura amiche ribalta lo svantaggio iniziale contro l'Entella e sale a 4 punti totali in classifica.

Gol e spettacolo allo Stadio dei Marmi, ma ad esultare è l'Avellino

Gol e spettacolo allo Stadio dei Marmi, con l'Avellino che al termine dei 90 minuti festeggia la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 7 punti. Terzo risultato utile consecutivo per i campani, che superano la Carrarese 4-3 e si confermano ancora una volta una mina vagante del campionato. Le due squadre si affrontano subito a viso aperto, con la Carrarese che si porta in vantaggio al 16' con Abiuso, che dopo uno scambio con Sekulov batte Iannarilli e porta in vantaggio la sua squadra. Passano solo due minuti e l'Avellino rimette tutto a posto: ci pensa Crespi a ristabilire l'equilibrio, con un sinistro sul primo palo che si insacca alle spalle di Bleve. La partita si gioca a ritmi altissimi e al 23' l'arbitro indica il dischetto per la Carrarese a causa di un fallo di Biasci su Imperiale: dagli undici metri si presenta Cicconi che non sbaglia, con Iannarilli che intuisce la direzione ma non riesce a impedire alla sfera di insaccarsi alle sue spalle. L'Avellino prova a reagire ma al 30' si trova in inferiorità numerica a seguito del secondo giallo ai danni di Enrici. I biancoverdi, però, sono tenaci e non mollano e trovano nuovamente il gol del pari al 37' grazie all'autorete di Ruggeri: le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 2-2. Nella ripresa, precisamente al 56', l'Avellino si porta per la prima volta in vantaggio con Russo e undici minuti dopo Besaggio segna addirittura la rete del 4-2. La Carrarese accusa il colpo e si porta in avanti alla ricerca del gol che riapra la partita e all'81' Schiavi segna la rete del 4-3, ma nei minuti successivi l'Avellino si trincera in area di rigore e porta a casa i tre punti.

Pescara, un secondo tempo super: Empoli sconfitto 4-0

I primi tre punti in campionato del Pescara non potevano arrivare in un modo migliore: 4-0 contro l'Empoli di Pagliuca davanti al pubblico di casa e balzo in avanti in classifica. Fin dall'inizio della partita, gli abruzzesi si rendono più pericolosi e si fanno vedere diverse volte dalle parti di Fulignati, ma l'estremo difensore dei toscani risponde presente e tiene la porta inviolata fino al duplice fischio. Nella ripresa, però, si scatena la furia dei padroni di casa. Al 59' Fulignati è chiamato ad un altro grande intervento, questa volta su Valzania, ma non può nulla nove minuti dopo, quando Oliveri, sul cross proprio di Valzania, scarica in porta un destro dal limite dell'area sul quale l'estremo difensore dell'Empoli non può fare nulla. Al 71' arriva anche la doppietta del classe 2003, che, servito da Squizzato, con un tocco morbido supera nuovamente Fulignati. Il Pescara vola sulle ali dell'entusiasmo, l'Empoli è alle corde: al 76' il portiere dei toscani strozza in gola l'urlo di Tsdajout, ma per il 3-0 è solo questione di minuti. All'80', infatti, Meazzi segna la terza rete per la sua squadra, prima del poker di Merola al 92'. con questa vittoria, il Pescara sale a quota quattro punti, raggiungendo proprio l'Empoli e il Catanzaro.

Il Padova ribalta l'Entella

Prima vittoria stagionale anche per il Padova, che all'Euganeo supera l'Entella e sale a quota 4 in campionato, al pari del Pescara, del Catanzaro e dell'Empoli. Il primo tempo è segnato dall'equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a trovare la via della rete, ma proprio allo scadere della prima frazione arriva il vantaggio dell'Entella con Karic, che supera Fortin con un destro preciso da fuori area. La partita si accende e il Padova trova persino il gol del pareggio con Bortolussi, ma il VAR annulla tutto e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. La ripresa inizia male per l'Entella, che al 51' si ritrova in dieci uomini a seguito dell'espulsione di Tiritello, che causa il calcio di rigore per il Padova, poi trasformato da Bortolussi. L'uomo in più si fa sentire e al 74' arriva il gol del sorpasso definitivo dei padroni di casa con Harder, che sull'assist di Capelli batte per la seconda volta Colombi e regala i tre punti ai suoi.