Serie B, risultati seconda giornata: horror Samp, pari nelle altre tre gare

Roma, 31 agosto 2025 – Ancora malissimo la Sampdoria, che subisce la seconda sconfitta consecutiva. Il 3-1 contro il Sudtirol pesa e non poco per i blucerchiati, che arrivano alla sosta con due brutti ko e la consapevolezza che la luce in fondo al tunnel sia ancora lontana. Trova il primo punto in Serie BKT il Padova, che pareggia 0-0 contro la Carrarese allo stadio Dei Marmi. 1-1 tra Modena e Avellino e tra Bari e Monza.

La Samp non c'è

Due partite, due sconfitte: una sola rete segnata e ben cinque subite. La stagione è appena iniziata ma i primi segnali della Sampdoria sono tutt'altro che incoraggianti. Dopo il ko all'esordio contro il Modena in casa, arriva anche il secondo contro il Sudtirol di Castori, che si impone con un secco 3-1. Al Druso i padroni di casa la sbloccano subito con Casiraghi, che batte Ghidotti con un sinistro potente e preciso dalla distanza. Passano appena dieci minuti e arriva il raddoppio di Silvio Merkaj: al 19' è 2-0 per il Sudtirol, e al 31' arriva persino il tris, questa volta in gol ci va El Kaouakibi, che approfitta della frittata della Sampdoria per segnare la terza rete e portare la sua squadra in paradiso. La Sampdoria riesce quantomeno a non chiudere la partita a secco: al 90' segna Massimo Coda, che, con questo gol, diventa il miglior marcatore di sempre della storia della Serie B. Se per la Sampdoria è già crisi, per il Sudtirol è il secondo risultato utile consecutivo dopo l'1-1 di Catanzaro.

Carrarese – Padova: zero gol e poche emozioni

Termina a reti bianche la gara dello stadio Dei Marmi tra Carrarese e Padova: un punto a testa in una sfida tutt'altro che divertente e con pochissime occasioni da gol da entrambe le parti. Il primo tempo si chiude con tanti sbadigli e praticamente nessuna occasione pericolosa, mentre nella ripresa il Padova si ritrova in dieci uomini al 60', quando Fusi riceve il secondo cartellino giallo. Nonostante la superiorità numerica, però, la Carrarese non ne approfitta e torna a casa con un solo punto. Per i veneti, invece, si tratta del primo punto in stagione dopo la sconfitta contro l'Empoli.

Avellino, ecco il primo punto

Non solo il Padova: anche l'Avellino conquista il primo punto in campionato: al Braglia contro il Modena termina 1-1. Dopo un primo tempo a porte inviolate, le reti arrivano tutte nella ripresa: sblocca il match Sounas al 54' e risponde Defrel al 63'. Al 74' gli ospiti restano in dieci uomini a causa dell'espulsione di Cagnano, ma il risultato non si schioda dal pari.

Moncini risponde a Mota: 1-1 tra Bari e Monza

Inizia gol botto la sfida tra Bari e Modena, con Dany Mota che sblocca rompe l'equilibrio con un gol dopo soli 180 secondi. La rete, però, non scompone i padroni di casa, che pareggiano al 16' con Moncini. Nei minuti successivi ci sono altre varie occasioni, soprattutto per il Bari, ma Thiam è attento e scaccia via tutti i pericoli. Nella ripresa il copione è simile: Bari e Monza si rendono pericolose in diverse occasioni, ma nessuna delle due riesce a trovare la via della rete: primo punto per i pugliesi in campionato, quarto per i brianzoli.