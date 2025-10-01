Serie B, risultati sesta giornata: Frosinone in vetta per una notte

Roma, 30 settembre 2025 – Sarà una lotta a due tra Frosinone e Modena? Prima di questo turno, gli emiliani si trovavano in vetta in solitaria, ma questa sera il Frosinone ha vinto tra le mura amiche contro il Cesena ed è salito in cima, almeno per una notte. Ci pensano Raimondo e Ghedjemis a regalare i tre punti ad Alvini, mentre il Cesena incassa la prima sconfitta in campionato e resta fermo a quota 11 punti. Il big match tra Palermo e Venezia termina senza né vincitori né vinti, lo 0-0 del Barbera non sorride a nessuna delle due: i rosanero falliscono il sorpasso temporaneo sul Modena e l'aggancio al Frosinone in cima, mentre i lagunari scivolano al settimo posto. Gytkjaer salva il Bari trovando la rete del 2-2 contro l'Entella all'87' e regala il secondo pareggio consecutivo a Caserta, mentre per i biancocelesti si tratta del primo risultato utile dopo i due ko di fila. Tra Reggiana e Spezia termina 1-1, con Girma che risponde a Lapadula, mentre l'Avellino, dopo essere stato sotto 2-0 contro il Padova, riesce ad acciuffare il pari e torna a casa con un punto. Vince la Juve Stabia, che sale a quota 10, notte fonda per il Mantova, che incassa il quarto ko consecutivo.

Due capolavori per l'Entella, ma Gytkjaer rovina la festa

Il Bari strappa un punto in casa dell'Entella: al triplice fischio tra le due squadre il risultato è fermo sul 2-2. Il match parte a ritmi blandi, con la prima vera occasione rappresentata dal gol annullato al 26' a Debenedetti per posizione irregolare. Il Bari si scuote e trova il gol del vantaggio con Verreth, che capitalizza nel modo migliore la prima vera occasione della partita della sua squadra. L'Entella si getta avanti alla ricerca del pareggio, che arriva all'inizio della ripresa grazie ad un destro a giro formidabile di Fumagalli. Il pareggio dura appena 7 minuti, perché al 55' i padroni di casa completano la rimonta con un altro gol fantastico, questa volta di Tiritello, ma all'87' arriva la rete del 2-2 definitivo per mano di Gytkjaer.

Tanti sbadigli e poche emozioni nel big match del Barbera

Termina 0-0 il big match tra Palermo e Venezia, con le due squadre che si dividono la posta in palio e tornano a casa con un punto a testa. Partita tutt'altro che entusiasmante, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. Gli unici squilli degni di nota arrivano tra il 73' e l'83' e in entrambi il protagonista è Kike Perez, che, però, non riesce a trovare il gol. Sul finale arriva l'espulsione per doppia ammonizione per Ceccaroni. Con questo risultato, il Venezia sale a quota 9 punti, mentre il Palermo fallisce il sorpasso provvisorio sul Modena.

Prima Lapadula poi Girma: 1-1 tra Reggiana e Spezia

Pareggio anche tra Reggiana e Spezia, che tornano a muovere la classifica. La partita inizia a rallentatore, con le due squadre che si studiano e non affondano il colpo: il primo brivido è per lo Spezia, che con Wisniewski va vicino al vantaggio su calcio d'angolo. Appena quattro minuti dopo, però, arriva il gol che stappa la partita e porta la firma di Gianluca Lapadula. I bianconeri chiudono la prima frazione in vantaggio, ma nella ripresa vengono agganciati da Girma al 61', dopo essere rimasti in dieci uomini a seguito del rosso rimediato da Hristov al 52'.

Il Frosinone non si ferma più: Cesena schiacciato e vetta conquistata

Continua la marcia del Frosinone, che tra le mura amiche supera il Cesena e sale momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della gara di domani tra Modena e Carrarese allo stadio Dei Marmi. Dopo un primo tempo che si chiude sullo 0-0, i ciociari trovano il meritato vantaggio all'inizio della ripresa (precisamente al 47') con Raimondo, che al 52' segna addirittura la doppietta. Il Cesena è frastornato dal doppio vantaggio e al 56' subisce anche la terza rete, questa volta segna Ghedjemis. Al 62', i padroni di casa restano in dieci uomini e al 76' i bianconeri trovano il gol della bandiera con Ciervo.

Avellino, un pari in rimonta

Succede tutto nel primo tempo tra Padova e Avellino: i biancorossi passano in vantaggio al 9' con Sgarbi, che di testa supera Iannarilli, e venti minuti dopo Bonaiuto segna la rete del 2-0. Il doppio vantaggio, però, dura solo due minuti, perché al 31' l'Avellino dimezza le distanze con Biasci e al 44' Lescano segna la rete del 2-2. Nella ripresa, il risultato non si muove: tra Padova e Avellino vince l'equilibrio.

Ancora la Juve Stabia, il Mantova è perso

La Juve Stabia ritrova la vittoria dopo il pareggio della scorsa e sale a 10 punti in classifica. La sfida contro il Mantova, giocata al Menti, vede i bianconeri passare in vantaggio al 5' con Ruggero, per poi raddoppiare al 20' con Candellone. Il 2-0 regna sovrano fino al 94', quando il Mantova riapre la partita con Mancuso, ma al triplice fischio è la Juve Stabia a portare a casa il bottino pieno. Per i lombardi si tratta della quarta sconfitta consecutiva.