Serie B, risultati sesta giornata: piovono pareggi, Modena e Frosinone in vetta

Roma, 1 ottobre 2025 – La sesta giornata di Serie B si chiude all'insegna dei pareggi: nelle quattro gare di oggi, infatti, sono stati ben sei. 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, così come tra Carrarese e Modena. Per quest'ultimi, si tratta di un pari che fa un po' storcere il naso, dato che gli consente tornare in cima ma a pari punti con il Frosinone. In caso di vittoria, infatti, gli emiliani si sarebbero ripresi la vetta solitaria, ma la Carrarese ha tenuto duro ed è riuscita a fermare la corsa di Sottil e i suoi. 1-1 tra Empoli e Monza e tra Pescara e Sudtirol: per gli uomini di Pagliuca si tratta del secondo consecutivo, che vale il sesto punto in classifica, davanti proprio al Pescara, sedicesimo a quota 5 lunghezze. Il Monza torna a muovere la classifica dopo la sconfitta dello scorso turno, mentre il Sudtirol raggiunge il Venezia a 9 punti, dietro la Juve Stabia, sesta con 10 lunghezze.

Catanzaro, è sempre pareggite

La pareggite del Catanzaro contagia anche la Sampdoria: al Ferraris la partita si chiude con uno scialbo 0-0 che non accontenta particolarmente nessuna delle due squadre. La Sampdoria, infatti, resta ultima in classifica con due punti, mentre per il Catanzaro si tratta addirittura del sesto pari consecutivo. La prima occasione degna di nota arriva al 18', con Pigliacelli che risponde al tentativo di Abildgaard, mentre tre minuti dopo è Iemmello ad andare vicino alla rete e questa volta è Ghidotti che si fa trovare presente. Al 32' l'estremo difensore della Sampdoria respinge un tiro a giro di Pontisso e nei minuti successivi non succede praticamente nulla: si torna negli spogliatoi con il risultato fermo sullo 0-0. In apertura di ripresa, precisamente al 49', Ghidotti è ancora chiamato in causa per neutralizzare la punizione di Cisse, mentre all'83' Pandolfi non riesce ad inquadrare la porta: al triplice fischio le due squadre si dividono la posta in palio.

Empoli – Monza: un pareggio segnato dai legni

L'1-1 non rende onore a questa partita, giocata a ritmi altissimi e con tantissime occasioni da gol. Il match si apre con il Monza che va immediatamente vicino al vantaggio, con l'Empoli che in qualche modo riesce a cavarsela. I biancorossi continuano a pressare e al 13' Colombo centra un palo con un piatto destro, sulla ribattuta Alvarez si divora il gol dell'1-0. Al 36' arriva un altro legno per la squadra ospite, questa volta con Galazzi, ma al termine dei primi 45 minuti il match è fermo sullo 0-0. Anche la ripresa si apre con un legno: questa volta è Shpendi ad andare vicino al gol, con la sua conclusione che si infrange sulla salvezza. Al 49', però, si stappa la partita: corner di Keita, la palla arriva sul primo palo dalle parti di Carboni, che di testa batte Fulignati. Il Monza continua ad attaccare, l'Empoli si difende e al 79' trova il gol del pari con Guarino, anche lui di testa su calcio d'angolo.

Meazzi allo scadere beffa il Sudtirol

Il Sudtirol pregustava la vittoria in casa del Pescara, ma Meazzi ha deciso di rovinare la festa di Castori e i suoi, con il gol del pareggio al 95'. I primi 45 minuti scorrono via senza particolari azioni da gol, mentre all'inizio della ripresa Merkaj si trova a tu per tu con Desplanches, che riesce a chiudere la porta e a tenere il risultato sul pari. Al 65' arriva il gol che stappa la partita: segna Coulibaly con un tiro preciso da fuori area. Il Pescara accusa il colpo e il Sudtirol prova a chiudere la partita con il palo al 68' che strozza in gola l'urlo di Italeng. Quando la partita sembrava destinata a chiudersi con la vittoria degli uomini di Castori, arriva la rete di Meazzi al 95', che beffa il Sudtirol e regala un punto al Pescara.

La Carrarese ferma il Modena

Un Modena irriconoscibile quello visto a Carrara, con gli emiliani che tornano a casa con un pareggio e addirittura zero tiri in porta nei 90 minuti. Questo risultato vale l'aggancio al Frosinone in vetta, ma Sottil e i suoi mancano l'opportunità di tornare al primo posto in solitaria. Non una grande partita, con poche occasioni da un lato e dall'altro. Nel primo tempo, la chances più grossa capita al 3', con Finotto che non riesce a battere Chichizola nell'uno contro uno, e nella ripresa il duello tra i due si ripete al 59', con l'attaccante della Carrarese che si vede sbarrare ancora una volta la strada dall'estremo difensore del Modena, autore di una parata superlativa sulla girata del classe 1992. Se il Modena sale a quota 14 e raggiunge il Frosinone, la Carrarese centra il secondo pareggio consecutivo, il quarto nelle ultime conque gare, che gli permette di salire all'undicesimo posto, a un punto di distacco da Padova e Monza.