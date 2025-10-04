Serie B, risultati settima giornata: cade il Frosinone, Palermo in vetta

Roma, 4 ottobre 2025 – Nuovo ribaltone in vetta alla classifica di Serie B: il Palermo di Inzaghi vince contro lo Spezia e, complice la sconfitta del Frosinone contro il Venezia, si prende la cima della classifica, in attesa del Modena, che giocherà domani contro l'Entella. Vince anche il Bari contro il Padova, così come il Monza contro il Catanzaro e la Reggiana contro il Cesena. 0-0 tra Avellino e Mantova.

Emozioni e un gol annullato: Avellino – Mantova termina a reti bianche

0-0 tra Avellino e Mantova: i campani centrano il secondo pareggio consecutivo, mentre i lombardi tornano a muovere la classifica e superano lo Spezia, fermo a quota tre. Nel primo tempo è il Mantova a rendersi più pericoloso, ma senza riuscire a trovare la via della rete, mentre nella ripresa cresce anche l'Avellino, fino a trovare il gol del vantaggio al 61', poi annullato dal direttore di gara per un fallo. Nei minuti restanti le squadre si equivalgono, con l'Avellino che spreca una doppia chance sul finale della partita. Al triplice fischio, il match si chiude a porte inviolate.

Il Bari torna alla vittoria

Prima gioia del Bari, che tra le mura amiche supera il Padova e dopo due pareggi consecutivi trova il primo successo in campionato. Al San Nicola le reti arrivano tutte nel secondo tempo: al gol di Bortolussi al 50' rispondono Moncini su rigore al 71' e Cerri all'84', con i veneti che sono rimasti in dieci uomini a seguito dell'espulsione di Capelli, che ha causato proprio il penalty per gli avversari. La squadra di Caserta sale al sedicesimo posto a quota 6 punti, mentre il Padova resta fermo a 8.

Un super Venezia piega il Frosinone

Prova maiuscola del Venezia di Stroppa, che torna alla vittoria sconfiggendo un Frosinone fino a questa giornata perfetto. Al Penzo apre le danze Compagnon al 3', con Yeboah che tredici minuti dopo firma il raddoppio. Chiude i conti Casas al 53': i lagunari salgono al quarto posto, a meno due proprio dal Frosinone, che incassa la prima sconfitta in campionato e perde la vetta.

Catanzaro, la pareggite finisce... male

Termina con una sconfitta la pareggite del Catanzaro, che contro il Monza incassa la prima sconfitta in campionato e resta a quota sei punti. A sbloccare il match sono proprio i calabresi con Cissè al 5', ma i padroni di casa trovano il pari con Agustin Alvarez Martinez al 37' e poi il sorpasso definitivo con Birindelli al 66'. Sorride Bianco, che agguanta il Cesena al sesto posto. Tante cose da rivedere, invece, per Aquilani, ancora a secco di vittorie.

Il Palermo è il nuovo re (ma solo per una notte)

Il Frosinone inciampa in casa del Venezia e il Palermo ne approfitta subito, sconfiggendo lo Spezia al Picco e prendendosi la vetta momentanea della Serie B. Il gol che apre la partita è quello di Pohjanpalo al 42', con Pierozzi che di testa al 58' porta i suoi in vantaggio di due gol. Lo Spezia accorcia le distanze all'89' grazie all'autorete di Giovane, ma non riesce a trovare il pareggio nei minuti restanti. Se i rosanero sorridono per la vetta conquistata, i liguri restano sempre al penultimo posto, in attesa della Sampdoria.

Cesena, è l'inizio di una crisi?

Dopo la sconfitta lo scorso turno contro il Frosinone, per i bianconeri arriva il secondo ko consecutivo, questa volta tra le mura amiche contro la Reggiana. Il gol che sblocca il match è quello di Ciervo al 15', ma quattro minuti dopo gli ospiti pareggiano i conti con Tavsan. Passano appena cinque giri di orologio che Portanova segna la rete del definitivo 2-1, con il Cesena che chiude in dieci uomini a seguito dell'espulsione di Bastoni all88'.